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Yaşam
Sıcaklayan Çalışanlara "Şort Giyin" Önerisi Yapıldı

Sıcaklayan Çalışanlara "Şort Giyin" Önerisi Yapıldı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 11:12
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan sıcaklıklar, yıllardır süren resmi iş kıyafeti alışkanlığını değiştiriyor! Kent yönetimi, enerji tasarrufu sağlamak ve klimalara olan bağımlılığı azaltmak adına tüm dünyanın dikkatini çeken bir karar aldı. Çalışanlara işe şortla gitmeyi öneren yönetim, ofis kültürü denilince akla gelen takım elbise, gömlek ve kravat şıklığını geride bırakacak gibi görünüyor! 

İşte, detaylar. 

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Tokyo Yönetimi Ofiste Şort Dönemini Başlattı!

Tokyo Yönetimi Ofiste Şort Dönemini Başlattı!

Tokyo yönetimi, yaz aylarında çalışanların daha rahat kıyafetler tercih edebilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda memurların, işin niteliğine uygun olduğu sürece şort, tişört ve spor ayakkabı gibi daha rahat parçalar kullanmasının önü açıldı.

Amaç ise sadece çalışanların rahat etmesini sağlamak değil. Yönetim, daha hafif kıyafetlerle klimaların daha düşük seviyede çalıştırılabileceğini ve böylece enerji tüketiminin azaltılabileceğini belirtiyor.

İlk Başta Utandırdı, Sonra Vazgeçilmez Oldu

Tokyo Metropol Yönetimi çalışanı Noboru Watanabe, uygulamayı deneyen isimlerden biri oldu. Başlangıçta ofiste şort giymenin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen 50 yaşındaki Watanabe, kısa sürede fikrinin değiştiğini anlattı.

Watanabe, şort giydikten sonra ne kadar rahat olduğunu fark ettiğini ve özellikle sıcak havalarda bunun büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Başkentte sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükseldiği günlerde erkek çalışanlar takım elbiselerini bırakıp şort tercih etmeye başladı bile.

Karar Tartışmaya Neden Oldu: Şort İş Kıyafeti Olabilir mi?

Karar Tartışmaya Neden Oldu: Şort İş Kıyafeti Olabilir mi?

Yeni uygulama herkes tarafından aynı şekilde karşılanmadı. Japonya'da bazı kişiler, kravat ve ceketin kaldırılmasını olumlu bulurken şortun ofis ortamı için fazla rahat olduğunu düşünüyor. Bazı çalışanlar, şortun tatil kıyafetiyle özdeşleştiğini ve iş yerinde yeterince resmi görünmediğini savunuyor.

'Cool Biz' Geleneği Genişliyor

Tokyo'nun bu adımı aslında Japonya'da yıllardır uygulanan 'Cool Biz' enerji tasarrufu kampanyasının devamı niteliğinde. 2005 yılında başlatılan kampanya ile çalışanların yaz aylarında kravat ve ceket kullanmaması teşvik edilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte bu yaklaşım daha da genişletilerek şort gibi seçenekler de gündeme geldi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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