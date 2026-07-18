Sıcaklayan Çalışanlara "Şort Giyin" Önerisi Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'nın başkenti Tokyo'da artan sıcaklıklar, yıllardır süren resmi iş kıyafeti alışkanlığını değiştiriyor! Kent yönetimi, enerji tasarrufu sağlamak ve klimalara olan bağımlılığı azaltmak adına tüm dünyanın dikkatini çeken bir karar aldı. Çalışanlara işe şortla gitmeyi öneren yönetim, ofis kültürü denilince akla gelen takım elbise, gömlek ve kravat şıklığını geride bırakacak gibi görünüyor!
İşte, detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tokyo Yönetimi Ofiste Şort Dönemini Başlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar Tartışmaya Neden Oldu: Şort İş Kıyafeti Olabilir mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın