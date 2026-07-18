Sıcaklayan Çalışanlara "Şort Giyin" Önerisi Yapıldı

Tokyo yönetimi, yaz aylarında çalışanların daha rahat kıyafetler tercih edebilmesi için yeni bir uygulama başlattı. Bu kapsamda memurların, işin niteliğine uygun olduğu sürece şort, tişört ve spor ayakkabı gibi daha rahat parçalar kullanmasının önü açıldı.

Amaç ise sadece çalışanların rahat etmesini sağlamak değil. Yönetim, daha hafif kıyafetlerle klimaların daha düşük seviyede çalıştırılabileceğini ve böylece enerji tüketiminin azaltılabileceğini belirtiyor.

İlk Başta Utandırdı, Sonra Vazgeçilmez Oldu

Tokyo Metropol Yönetimi çalışanı Noboru Watanabe, uygulamayı deneyen isimlerden biri oldu. Başlangıçta ofiste şort giymenin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen 50 yaşındaki Watanabe, kısa sürede fikrinin değiştiğini anlattı.

Watanabe, şort giydikten sonra ne kadar rahat olduğunu fark ettiğini ve özellikle sıcak havalarda bunun büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Başkentte sıcaklıkların 34 dereceye kadar yükseldiği günlerde erkek çalışanlar takım elbiselerini bırakıp şort tercih etmeye başladı bile.