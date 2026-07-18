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Sıcakta En Çabuk Bunalan 4 Burç: Klima Onlar İçin Lüks Değil, İhtiyaç

Sıcakta En Çabuk Bunalan 4 Burç: Klima Onlar İçin Lüks Değil, İhtiyaç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2026 - 09:53
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Kimileri yazın güneşin tadını çıkarırken kimileri ise termometre biraz yükselince 'Klima nerede?' diye etrafa bakmaya başlar. Hani sıcakta nefes alamıyormuş gibi olan o kişi var ya... İşte onun burcunu açıklıyoruz! Zira astrolojiye göre bazı burçlar, bunaltıcı sıcaklara diğerlerinden daha zor uyum sağlıyor. 

Hadi gelin, gölgeyi bırakmayan, buz gibi içeceğini elinden düşürmeyen ve sıcakta enerjisi hızla tükenen bu 4 burca yakından bakalım.

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Koç

Koç

Normalde enerjisiyle şaşırtan ve kimsenin yetişemediği Koç, sıcak hava devreye girince adeta 'şarjı bitmiş' gibi hisseder. Bir anda sabırsızlaşır, 'Hadi artık!' cümlesini normalden çok daha sık kurmaya başlar.

Yaz sıcağında uzun kuyruklar, toplu taşıma ya da güneş altında beklemek Koç'un en büyük sınavlarından biridir. Serin bir ortam bulduğu an ise sanki hiçbir şey olmamış gibi eski enerjisine geri döner. Ama sıcakta yapılacak aktiviteler ve yağmur gibi terlemek onu sürekli söylenen, huysuz birine dönüştürebilir. Aman, çok üstüne gitmeyin!

Başak

Başak

Başak burcu için sıcak hava sadece bunaltıcı değildir; aynı zamanda plan bozucudur. Terlemek, yapış yapış hissetmek ve konsantrasyonunun dağılması gününün bütün düzenini altüst edebilir. Yani kontrol edemediği diğer her şey gibi sıcak havalar da onun canını bir hayli sıkar.

Bu yüzden yaz aylarında çantasında mutlaka su bulunur, gölge hesapları yapılır ve dışarı çıkılacak saatler özenle seçilir. 'Keşke sonbahar gelse...' cümlesini en çok kuran burçlardan biri olması hiç şaşırtıcı değildir. Çünkü havalar serinlediğinde yeniden eski temposuna kavuşur.

Akrep

Akrep

Akrep burcu bunaltıcı havalarda kalabalıklardan ve gereksiz hareketten uzak durmayı tercih eder. Sıcak arttıkça resmen konuşma isteği azalır, sessiz ve serin bir köşeye çekilme planları yapılmaya başlar. Tam da bu noktada tek odağı, en serin masa, en güçlü klima ya da vantilatörün tam karşısındaki koltuk olur.

Özellikle nemli günlerde sabrının sınandığını hisseder. O yüzden Akrep'e sıcak bir yaz gününde 'Hadi biraz yürüyelim.' demeden önce iki kez düşünmekte fayda var.

Kova

Kova

Kova burcunun özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu bilmeyen yoktur. Tam da bu yüzden kavurucu sıcaklar hareket özgürlüğünü kısıtlar ve ona resmen pranga gibi gelir. Bunaltıcı havalarda ne dışarı çıkmak ister ne de kalabalık ortamlarda uzun süre kalabilir.

Bir elinde soğuk kahve, diğer elinde vantilatör olsa bile 'Bu sıcakta nasıl nefes alıyorsunuz?' diye söylenebilir. Serin bir ortam bulduğu anda ise sohbeti, enerjisi ve neşesi kaldığı yerden devam eder. Kısacası Kova'nın yaz aylarındaki en büyük aşkı deniz olsa da klima da olmazsa olmazıdır!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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