Sıcakta En Çabuk Bunalan 4 Burç: Klima Onlar İçin Lüks Değil, İhtiyaç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kimileri yazın güneşin tadını çıkarırken kimileri ise termometre biraz yükselince 'Klima nerede?' diye etrafa bakmaya başlar. Hani sıcakta nefes alamıyormuş gibi olan o kişi var ya... İşte onun burcunu açıklıyoruz! Zira astrolojiye göre bazı burçlar, bunaltıcı sıcaklara diğerlerinden daha zor uyum sağlıyor.
Hadi gelin, gölgeyi bırakmayan, buz gibi içeceğini elinden düşürmeyen ve sıcakta enerjisi hızla tükenen bu 4 burca yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak
Akrep
Kova
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın