Sıcakta En Çabuk Bunalan 4 Burç: Klima Onlar İçin Lüks Değil, İhtiyaç

Kimileri yazın güneşin tadını çıkarırken kimileri ise termometre biraz yükselince 'Klima nerede?' diye etrafa bakmaya başlar. Hani sıcakta nefes alamıyormuş gibi olan o kişi var ya... İşte onun burcunu açıklıyoruz! Zira astrolojiye göre bazı burçlar, bunaltıcı sıcaklara diğerlerinden daha zor uyum sağlıyor.

Hadi gelin, gölgeyi bırakmayan, buz gibi içeceğini elinden düşürmeyen ve sıcakta enerjisi hızla tükenen bu 4 burca yakından bakalım.