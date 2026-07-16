Sürekli Fotoğraf Çeken 5 Burç: Her Anlarını Paylaşıyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Hadi fotoğraf çekelim!' sözünü sürekli duyduğunuz bir dostunuz var mı? Hani her anını kayıt altına alan, bir de bu anları sosyal medyada paylaşmayı seven o kişi... Yeni bir yer, güzel bir kombin ya da sıradan bir gün bile onlar için paylaşılacak bir kare olabilir.
İşte fotoğraf çekmeye doyamayan 5 burç!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler
Aslan
Terazi
Yay
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın