Ayrılık Mesajını Göndermeye Cesaret Edemeyen 4 Burç

Ayrılmak mı daha zor, yoksa terk edilmek mi? Bazı insanlar için ayrılmak, terk edilmekten çok daha zordur. Çünkü ayrılık mesajını yazmak ya da 'Bitti.' demek; bazen karşı tarafı incitmekten korktukları, bazen de doğru kelimeleri bulamadıkları için sandıklarından daha zor hale gelebilir.

Astrolojiye göre bazı burçlar, hassas yapıları, güçlü empati duyguları ya da yüzleşmekten kaçınan karakterleri nedeniyle ayrılık mesajını göndermekte diğerlerine göre daha fazla zorlanabilir. Peki, o son mesajı göndermeye cesaret edemeyen burçlar hangileri?