Ayrılık Mesajını Göndermeye Cesaret Edemeyen 4 Burç
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Ayrılmak mı daha zor, yoksa terk edilmek mi? Bazı insanlar için ayrılmak, terk edilmekten çok daha zordur. Çünkü ayrılık mesajını yazmak ya da 'Bitti.' demek; bazen karşı tarafı incitmekten korktukları, bazen de doğru kelimeleri bulamadıkları için sandıklarından daha zor hale gelebilir.
Astrolojiye göre bazı burçlar, hassas yapıları, güçlü empati duyguları ya da yüzleşmekten kaçınan karakterleri nedeniyle ayrılık mesajını göndermekte diğerlerine göre daha fazla zorlanabilir. Peki, o son mesajı göndermeye cesaret edemeyen burçlar hangileri?
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Yengeç
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Başak
Terazi
Balık
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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