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Ayrılık Mesajını Göndermeye Cesaret Edemeyen 4 Burç

Ayrılık Mesajını Göndermeye Cesaret Edemeyen 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 15:03
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Ayrılmak mı daha zor, yoksa terk edilmek mi? Bazı insanlar için ayrılmak, terk edilmekten çok daha zordur. Çünkü ayrılık mesajını yazmak ya da 'Bitti.' demek; bazen karşı tarafı incitmekten korktukları, bazen de doğru kelimeleri bulamadıkları için sandıklarından daha zor hale gelebilir.

Astrolojiye göre bazı burçlar, hassas yapıları, güçlü empati duyguları ya da yüzleşmekten kaçınan karakterleri nedeniyle ayrılık mesajını göndermekte diğerlerine göre daha fazla zorlanabilir. Peki, o son mesajı göndermeye cesaret edemeyen burçlar hangileri?

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Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu için bir ilişkiyi bitirmek, yalnızca bir 'veda' demek değildir. Karşı tarafın yaşayacağı üzüntüyü düşünmek bile onu uzun süre rahatsız edebilir. Bu yüzden ayrılık kararı alsa bile son mesajı göndermek konusunda büyük bir ikilem yaşayabilir.

Yengeç burçları çoğu zaman karşı tarafı incitmemek için cümlelerini defalarca değiştirir. Bazen de her şeyin kendiliğinden düzeleceğini umut ederek ayrılığı ertelemeyi seçebilir. Bu nedenle 'gönder' tuşuna basmaları, sandıklarından çok daha uzun sürebilir.

Başak

Başak

Başak burcu için ayrılık mesajı yazmak, birkaç cümle kurmaktan çok daha fazlasıdır. Her kelimenin doğru olmasını ister, yanlış anlaşılabilecek en küçük ifadeyi bile değiştirmeye çalışır. Bu yüzden mesajı hazırlaması bazen düşündüğünden çok daha uzun sürebilir.

Başak burçları ayrılık kararını mantıklarıyla verse bile bunu nasıl ifade edecekleri konusunda uzun süre kafa yorabilir. Mesajı defalarca okuyup düzenleyebilir, hatta son anda tamamen silip baştan yazabilir. Çünkü geride soru işareti bırakmak istemezler. Bir kerede bitirmek isterken, bazen hiç bitirememek de vardır onların hayatında.

Terazi

Terazi

Terazi burcu, huzuru bozacak konuşmalardan ve yüzleşmelerden pek hoşlanmaz. Bu yüzden bir ilişkiyi bitirmeye karar verse bile o son mesajı göndermek yerine biraz daha beklemeyi tercih edebilir. Karşı tarafın vereceği tepkiyi düşünmek bile onu kararsızlığa sürükleyebilir.

Terazi burçları ayrılık mesajını yazarken doğru kelimeleri bulmaya çalışır. Ne fazla sert olmak ister ne de yanlış umut vermek... Bu dengeyi kurmaya çalışırken mesajı defalarca düzenleyebilir, hatta göndermeyi son ana kadar erteleyebilir.

Balık

Balık

Balık burcu, güçlü empati duygusu nedeniyle ayrılık sürecinde çoğu zaman karşı tarafın hissettiklerine odaklanır. Vereceği tek bir kararın ya da yazacağı tek bir cümlenin birini üzebileceğini düşünmek, kararından emin olsa bile onu duraksatabilir.

Balık burçları mesajı yazıp silmeye en yatkın burçlardan biri olabilir. İç sesiyle uzun süre mücadele edebilir, son anda vazgeçebilir ya da konuşmayı başka bir zamana bırakmayı tercih edebilir. Çünkü kimsenin kalbini kırmak istemez. Bu yüzden o son 'gönder' tuşuna basmaları düşündüğünüzden çok daha zor olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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