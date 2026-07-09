En Çabuk Tükenen 4 Burç

Bazı insanlar dışarıdan bakıldığında çok güçlü, kolay kolay pes etmeyen ve hiç yorulmayan kişiler gibi görünebilir. Hatta bu kişiler, herkesi düşünürler, sorumluluk almaktan kaçınmazlar, her işi tek başına hallederler ve çevrelerine destek olurlar. Ancak kimsenin görmediği bir gerçek vardır: Bunca emek, düşünce ve nezaket aslında onların enerjilerini fark etmeden tüketir.

Astrolojiye göre bu burçlar, hassas yapıları, fazla sorumluluk almaları veya sürekli düşünmeleri nedeniyle diğerlerine göre daha çabuk yorulabilir ve kendilerini tükenmiş hissedebilir. Peki, hangi burçlar dışarıdan güçlü görünse de içten içe tükenir?