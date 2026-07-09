Venüs Başak'ta: Aşkta Şanslı Olacak 3 Burç
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Venüs'ün 9 Ağustos'a kadar sürecek Başak burcundaki yolculuğu başladı. Aşkın gezegeni Venüs'ün; kusursuzluğu, güveni ve sadakati temsil eden Başak burcuna geçişi, Zodyak'ın 12 burcu için de yepyeni bir dönemin habercisi olacak. Hemen hepimizin aşka bakış açısını değiştirecek bu güçlü enerji; ilişkilerde güveni, huzuru ve uzun vadeli bağları ön plana çıkaracak. Tabii bazı burçlar var ki bu süreçte aşk konusunda çok daha şanslı olacak.
Peki, Venüs'ün Başak burcuna geçişi kimlere aşkı getirecek? Kimler aşktan uzaklaşacak? Gelin, birlikte bakalım.
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Venüs Başak Burcunda Aşk Hayatı Nasıl Etkilenecek?
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Venüs Başak'ta Aşkta Şanslı Olacak 3 Burç
Venüs Başak'tayken Bu 3 Burç ise Aşkı Sorgulayacak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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