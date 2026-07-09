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Venüs Başak'ta: Aşkta Şanslı Olacak 3 Burç

Venüs Başak'ta: Aşkta Şanslı Olacak 3 Burç

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.07.2026 - 13:32
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Venüs'ün 9 Ağustos'a kadar sürecek Başak burcundaki yolculuğu başladı. Aşkın gezegeni Venüs'ün; kusursuzluğu, güveni ve sadakati temsil eden Başak burcuna geçişi, Zodyak'ın 12 burcu için de yepyeni bir dönemin habercisi olacak. Hemen hepimizin aşka bakış açısını değiştirecek bu güçlü enerji; ilişkilerde güveni, huzuru ve uzun vadeli bağları ön plana çıkaracak. Tabii bazı burçlar var ki bu süreçte aşk konusunda çok daha şanslı olacak.

Peki, Venüs'ün Başak burcuna geçişi kimlere aşkı getirecek? Kimler aşktan uzaklaşacak? Gelin, birlikte bakalım.

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Venüs Başak Burcunda Aşk Hayatı Nasıl Etkilenecek?

Venüs Başak Burcunda Aşk Hayatı Nasıl Etkilenecek?

Astrolojide Venüs; aşkı, romantizmi ve ikili ilişkileri temsil ederken, Başak burcu ise güven, sadakat ve emek vermeyi simgeler. Bu nedenle Venüs'ün Başak burcundaki yolculuğu, gösterişli aşk hikayelerinden çok sağlam temeller üzerine kurulan ilişkileri destekleyen bir dönem olarak öne çıkıyor.

Gerçek Aşkı Bulacaksınız! 

Venüs'ün Başak geçişi ile ilişkilerde belirsizlikler yerini açıklığa bırakabilir. Bekarlar için iş ortamı, günlük rutinler veya ortak ilgi alanları sayesinde yeni tanışmalar yaşanabilir. Devam eden ilişkilerde ise birlikte gelecek planları yapmak, sorunları konuşarak çözmek ve bağı güçlendirmek çok daha kolay olabilir. Küçük ama anlamlı jestler, samimi sohbetler ve karşılıklı güven, bu dönemin en değerli kazanımları arasında yer alacak. Yani, aradığınız gerçek aşk ise gözünüzü dört açın!

Venüs Başak'ta Aşkta Şanslı Olacak 3 Burç

Venüs'ün Başak burcuna geçişi, aşkı uzun süredir bekleyen burçlar için müjdeli haberler taşıyor. Uzun zamandır gökyüzünün sert etkilerini üzerinde hisseden Başak ve Balık burçları aşkı sonunda hak ettikler gibi yaşayabilir. İşte, aşkı bulacak 3 burç

1. Başak: 

Venüs burcunuzda ilerlerken tüm dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Karizmanız ve doğal çekiciliğiniz artarken, yeni tanışmaların kapısı da aralanıyor. Özellikle de bekarsanız uzun zamandır aradığınız güven duygusunu hissettirecek biriyle yollarınız kesişebilir. İlişkisi olan Başaklar ise partnerleriyle gelecek planlarını konuşabilir, bağlarını daha sağlam hale getirebilir. Kalbiniz bu dönemde sizi doğru kişiye götürürken, evlilik de gündeminizde yerini alabilir! 

2. Akrep:

Aşk bu kez hiç beklemediğiniz bir yerden gelebilir. Arkadaş çevreniz, sosyal etkinlikler veya ortak bir proje sayesinde tanışacağınız biri kısa sürede hayatınızda önemli bir yere sahip olabilir. Mevcut ilişkiniz varsa birlikte kurduğunuz hayaller sizi birbirinize daha da yakınlaştırabilir. Venüs, duygularınızı daha rahat paylaşmanıza yardımcı olurken, karşı taraftan da beklediğiniz ilgiyi görme ihtimalinizi artırıyor.

3. Balık:

Venüs, ilişkiler alanınızı aydınlatırken kalbinizde uzun süredir taşıdığınız soru işaretleri de yavaş yavaş ortadan kalkabilir. Bekarsanız hayatınıza güven veren, sizi olduğunuz gibi kabul eden biri girebilir. Devam eden ilişkilerde ise küslükler son bulabilir, geleceğe dair önemli kararlar alınabilir. Bu dönem, aşkı aceleye getirmek yerine doğru kişiyle sağlam bir bağ kurmanın önemini size gösterecek. Aşkın tadını çıkarma zamanı!

Venüs Başak'tayken Bu 3 Burç ise Aşkı Sorgulayacak

Venüs Başak'tayken Bu 3 Burç ise Aşkı Sorgulayacak

Venüs Başak burcunda ilerlerken herkes için yalnızca yeni aşklar değil, mevcut ilişkilerde farkındalıklar da gündeme gelecek. Bu süreçte bazı burçlar 'Bu ilişki bana gerçekten iyi geliyor mu?' sorusunu kendine daha sık sorabilir. Kusurları görmezden gelmek yerine detaylara odaklanmak, ilişkilerde önemli kararların alınmasına neden olabilir.

  • İkizler: Gerçekleri Görme Zamanı!

Venüs Başak transiti, İkizler burçlarını ilişkilerde daha seçici olmaya yöneltebilir. Daha önce görmezden geldikleri bazı detaylar artık dikkatlerini çekebilir. Bu süreçte iletişim sorunları masaya yatırılabilir ve ilişkide gerçekten ne istediklerini anlamaları mümkün olabilir.

  • Yay: Sorgulama Zamanı!

Özgür ruhlarıyla bilinen Yay burçları için Venüs Başak dönemi, ilişkilerde denge arayışını artırabilir. Sorumluluklar, beklentiler ve gelecek planları üzerine daha fazla düşünmeleri gerekebilir. Bazı Yaylar ilişkisini güçlendirirken, bazıları kendisine iyi gelmeyen bağlardan uzaklaşma kararı alabilir.

  • Kova: Gerçek Değilse Bırakma Zamanı! 

Kova burçları için ise bu dönem, duygusal mesafe ve yakınlık arasındaki dengeyi sorgulama zamanı olabilir. Partnerleriyle daha açık konuşmaları gereken konular gündeme gelebilir. Gerçek bağ kurdukları ilişkiler güçlenirken, yüzeysel kalan bağlantılar doğal şekilde geride kalabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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