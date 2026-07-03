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Asla Eşya Atamayan En İstifçi 3 Burç!

Asla Eşya Atamayan En İstifçi 3 Burç!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.07.2026 - 09:45
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Kırık bir kupa, 30 yıl öncesinden kalmış bir kıyafet, eski sevgiliyle gidilen ilk sinema bileti... Tabii ki çok daha fazlasını saklayan bir yakınınız var mı? Evi adeta bitpazarına dönmüş o kişinin burcunu biliyoruz. 'Belki lazım olur', 'Ben onu tamir ederim.', 'Ama anısı var!' diyerek her şeyi bir köşeye sıkıştırıyorsanız, sebebini de şimdi öğreneceksiniz.

Peki, en istifçi burçlar hangileri?

Gelin, öğrenelim!

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Boğa

Boğa

Boğa burçları, her nesnenin bir değeri olduğuna inanırlar. Tabii bu değer genellikle maddiyatla veya konforla ilgilidir. Zira onların kendi dünyalarında, her şeyin bir amacı ve değeri vardır. 'Bunu çok pahalıya almıştım' diyerek, bir zamanlar yüksek bir fiyata satın aldıkları bir eşyayı çöpe atmayı düşünemezler. Bunun yerine, onu bir kenara koyarlar, belki bir gün ona ihtiyaç duyacakları bir an geleceğini umarak.

Ayrıca, 'Bu kıyafet elbet bir gün bana olur' diyerek, belki biraz sıkı gelen veya moda dışı kalan bir kıyafeti de çöpe atmaktan kaçınırlar. Onlar için bu kıyafetler, belki bir gün kilo verecekleri veya moda tekrar döneceği için hala değerlidir. Ve tabii ki, 'Şu boş kavanozlar kışlık sos için lazım olur' diyerek, boş kavanozları bile atmayı reddederler. Kış aylarında ev yapımı soslar için mükemmel olacağını düşünürler.

Kısacası Boğa burçları, kaliteli olan hiçbir şeyi çöpe atmayı düşünemezler.

Yengeç

Yengeç burçları, duygusal bağları ve anılarıyla dolu bir hazine sandığı gibidirler. Onların bu eşsiz istifçilik yeteneği, tamamen duygusal kökenlidir ve belki de bu yüzden onları diğer burçlardan ayıran en belirgin özelliktir.

Bir Yengeç'in evine adım attığınızda, belki de ilk gözünüze çarpan şey, çocukluk yıllarına ait eski bir önlük olabilir. Bu önlük, belki biraz yıpranmış ve yırtık olsa da onun için değeri paha biçilemezdir. Çünkü bu önlük, Yengeç'in ilkokul numarasının yazılı olduğu ilk önlüğüdür ve onun için bir zamanlar ne kadar önemli olduğunu hatırlatır. Tabii bunun gibi onlarcası vardır... 

Yengeç'in evinde dolaşmaya devam ederseniz, belki de bir sinema bileti bulabilirsiniz. Bu bilet, sıradan bir bilet gibi görünebilir ama aslında Yengeç için çok daha fazlasıdır. Çünkü bu bilet, tam 8 yıl önceki sevgilisinden kalan bir anıdır. Onun için o dönemin romantizmini ve heyecanını taşır.

Kısacası Yengeç burcu insanları için eşyalar, sadece maddi değil, aynı zamanda manevi değere de sahiptir. Elbette bu onların duygusal dünyasının zenginliğini ve derinliğini yansıtır.

Başak

Başak

Başak burçlarının bir istifçi olduğunu düşünmek, birçok kişi için oldukça zor olmalı! Çünkü evlerinin dış görünüşü, her zaman mükemmel bir düzen ve titizlikle parlar. Ancak bu düşünceyi bir kenara bırakıp dolapları ve çekmeceleri bir açtığınızda, durumun aslında hiç de öyle olmadığını hemen anlarsınız.

Bir Başak için gizli hazine sandığı gibidir dolapları ve çekmeceleri... 1998 yılından kalma teknolojik alet kutuları, bitmiş piller ve 'belki bir gün tamir ederim' diye saklanan kablolarla doludur. Tabii ki bu karmaşa bile, ilk bakışta anlaşılamayacak bir düzen içerisindedir. Her şey, milimetrik bir düzenle, adeta bir sanat eseri gibi istiflenmiştir.

Bu durum, Başak'ın dünyasında organize bir kaos yaratır. Belki de bu, onun kendi düzenini yaratma şeklidir. Bu karmaşa içinde bile her şeyin yerli yerinde olması, onun dünyasının bir parçasıdır. 

Artık biliyorsunuz, o hiçbir şeyi atmaz. Çünkü mantıklı bir açıklaması vardır!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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