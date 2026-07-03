Asla Eşya Atamayan En İstifçi 3 Burç!
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Kırık bir kupa, 30 yıl öncesinden kalmış bir kıyafet, eski sevgiliyle gidilen ilk sinema bileti... Tabii ki çok daha fazlasını saklayan bir yakınınız var mı? Evi adeta bitpazarına dönmüş o kişinin burcunu biliyoruz. 'Belki lazım olur', 'Ben onu tamir ederim.', 'Ama anısı var!' diyerek her şeyi bir köşeye sıkıştırıyorsanız, sebebini de şimdi öğreneceksiniz.
Peki, en istifçi burçlar hangileri?
Gelin, öğrenelim!
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Boğa
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Yengeç
Başak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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