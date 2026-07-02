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Temmuz 2026 Numeroloji Takvimi: Ayın En Şanslı Burçları ve Bereketli Günleri Belli Oldu!

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimi: Ayın En Şanslı Burçları ve Bereketli Günleri Belli Oldu!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 12:26
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Güneş içinizi ısıtıyor, yazın enerjisi sizi de sarıyorsa; Temmuz 2026'nın astrolojik olarak da oldukça hareketli ve dönüştürücü etkilere ev sahipliği yaptığını bilmelisiniz. Evrenin matematiksel dili olan numeroloji de kaotik gökyüzü enerjileri arasında bu ayın en kritik anlarını belirlememize yardım ediyor.

Retrolar ve Ay düğümlerinin kadersel burç değişimleri ile geçecek olan Temmuz ayında 'Harekete geçmek için hangi gün beklemeliyim?' diyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki, Temmuz 2026'nın kadersel tarihleri hangileri? Temmuz ayında burcumun şanslı günü hangisi? Bereket ve para günleri hangileri? 

İşte, Temmuz 2026 Numeroloji Rehberi:

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Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Para ve Bereket Günleri

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Para ve Bereket Günleri

Numerolojide gücün ve finansal zirvelerin sayısı olan 8, bu ay yatırımlarınız için en büyük destekçiniz. Tam da bu yüzden ayın 8'i, 17'si (1+7=8) ve 26'sı (2+6=8) kariyer ve para konularında en verimli tarihler.

Özellikle 26 Temmuz tarihine dikkat! 

Bugün numerolojik olarak bereketi temsil etse de astrolojik olarak Satürn'ün Koç burcunda retrosuna başladığı kritik 'Gerçekten büyüdün mü?' testinin ilk gününe denk geliyor. Bu tarihte otorite figürleriyle tartışmak yerine, geçmişten gelen finansal sorumluluklarınızı zekice çözüme kavuşturarak 8'in bereket enerjisini kalıcı bir servete dönüştürebilirsiniz. 

  • Ayın genelinde ise 24 Temmuz'a kadar sürecek olan iletişim pürüzlerini (Merkür retrosu) hesaba katarak, en büyük imzalarınızı ayın son haftasına bırakmak akıllıca olacaktır.

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Aşk ve Uyum Günleri

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Aşk ve Uyum Günleri

Aşkın, estetiğin ve koşulsuz sevginin rakamı olan 6, ilişkilerinize şifa dağıtmaya geliyor. Görünen o ki ayın 6'sı, 15'i ve 24'ü, kalplerin birbirine en çok yaklaştığı günler.

Venüs'ün Başak burcunda hareket ettiği bu ay ilişkilerde romantizmden çok mantık ve detaycılık ön planda olsa da, numerolojinin 6 frekansı bu eleştirel havayı yumuşatıyor. Özellikle 24 Temmuz, hem sevginin sayısı olan 6 enerjisini taşıyor hem de Merkür retrosunun nihayet bitişini müjdeliyor! Beklettiğiniz o büyük duygusal itirafı yapmak veya sevgilinizle aranızdaki teknolojik/iletişimsel yanlış anlaşılmaları kökten çözmek için 24 Temmuz yılın en harika günlerinden biri.

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Şans ve Yeni Başlangıçlar

Temmuz 2026 Numeroloji Takvimine Göre Şans ve Yeni Başlangıçlar

Liderliğin ve öncülüğün sayısı 1; Temmuz ayının 1'i, 10'u, 19'u ve 28'i ile hayatınızda yeni sahnelerin perdesini açıyor.

Yeni bir işe başvurmak, risk almak veya öne çıkmak istiyorsanız; 

Güneş'in Aslan burcuna geçip öz güvenimizi tavan yaptırdığı günlerin ardından gelen 28 Temmuz (1 enerjisi), sizin için muazzam bir kadersel sıçrama tahtası olacak.

Astro-Numerolojiye Göre Burçların Temmuz Ayı Şanslı Günleri

Gökyüzündeki kadersel değişimler, sayılarla birleştiğinde her burç için adeta kişiye özel bir kilit açar. Ay Düğümlerinin Kova-Aslan aksına geçişiyle kadersel bir çağ başlarken, işte Temmuz 2026'da burcunuzun şanslı günü:

  • Koç: Sınırları aşma ve cesaret! Burcunuzdaki Satürn retrosu öncesi ipleri elinize aldığınız gün, 19 Temmuz sınırları aşma ve cesaret günü

  • Boğa: Aşkta ve parada aydınlanma yaşayacağınız gün, 24 Temmuz! Çünkü Retroların bitişiyle derin bir nefes alıyor, istikrarı yakalıyorsunuz.

  • İkizler: Neptün retrosu başlarken iç dünyanızda büyük keşifler yapacağınız gün 10 Temmuz. Şimdi ruhsal içe dönüş ve yaratıcılık size güç verecek. 

  • Yengeç: Ev, yuva ve aidiyet duyguları sizi sarıyor. 14 Temmuz'da  burcunuzda gerçekleşen Yeni Ay ile duygusal yaralarınızı tamamen sarıyorsunuz.

  • Aslan: İşte sahnede parlama vakti, üstelik bunu sevdiğinizi biliyoruz! 22 Temmuz'da Güneş sizin burcunuza geçiyor, şimdi tüm gözler üzerinizde olacak.

  • Başak: Venüs'ün burcunuzdaki analitik etkisiyle 17 Temmuz, kariyer hayatınızın size finansal hasat olarak döndüğü muazzam fırsatlar sunacak.

  • Terazi: Sosyal çevrede estetik ve uyum rüzgarları... 6 Temmuz'da yeni romantik kıvılcımlar kapıda, kalbinizi dinleyin! 

  • Akrep: Sorumluluk alarak büyük dönüşümün zamanı 26 Temmuz! Bu tarih finansal krizleri zekice çözüp otoritenizi kanıtlayacağınız anı işaret ediyor.

  • Yay: Kozmik fırtınalar başlamadan hemen önce, özgürlüğe atılan o iyimser ve cesur adım için en doğru an 3 Temmuz!

  • Oğlak: Gökyüzündeki sarsıntılara inat, 8 Temmuz senin günün! Özellikle de uzun vadeli ve ayakları yere basan sağlam anlaşmalara imza atma zamanı.

  • Kova: 29 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşen Dolunay, şansın habercisi. Toplumsal yüzleşmeler ve geleceğinize dair radikal, aydınlatıcı adımlar atmak üzeresiniz.

  • Balık: Hayaller ve gerçekler yüzleşiyor... 7 Temmuz'da Neptün durağanken sezgilerinizin en güçlü, içsel huzurunuzun en derin olduğu gün olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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