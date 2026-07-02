Temmuz 2026 Numeroloji Takvimi: Ayın En Şanslı Burçları ve Bereketli Günleri Belli Oldu!

Güneş içinizi ısıtıyor, yazın enerjisi sizi de sarıyorsa; Temmuz 2026'nın astrolojik olarak da oldukça hareketli ve dönüştürücü etkilere ev sahipliği yaptığını bilmelisiniz. Evrenin matematiksel dili olan numeroloji de kaotik gökyüzü enerjileri arasında bu ayın en kritik anlarını belirlememize yardım ediyor.

Retrolar ve Ay düğümlerinin kadersel burç değişimleri ile geçecek olan Temmuz ayında 'Harekete geçmek için hangi gün beklemeliyim?' diyorsanız, doğru yerdesiniz. Peki, Temmuz 2026'nın kadersel tarihleri hangileri? Temmuz ayında burcumun şanslı günü hangisi? Bereket ve para günleri hangileri?

İşte, Temmuz 2026 Numeroloji Rehberi: