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Astrologlar Açıkladı: Burcunuza Göre Güç Aldığınız Ağacı Keşfedin!

Astrologlar Açıkladı: Burcunuza Göre Güç Aldığınız Ağacı Keşfedin!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.07.2026 - 09:18
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Günlük burç yorumlarını takip edenler artık sadece yıldız haritalarıyla yetinmiyor; burçların doğadaki yansımalarını da merak ediyor. Dünyaca ünlü moda ve yaşam dergisi L'Officiel Ibiza’nın yayımladığı spiritüel bir astroloji analizi, 12 burcun içsel ve ruhsal gücünü temsil eden kadim ağaçları ortaya çıkardı. Biz de bu uluslararası çalışmayı referans alarak, burçların karakteristik özellikleriyle doğanın en bilge canlılarını sizin için bir araya getirdik. 

İşte sizi yansıtan, gücünüzün kaynağı olan ve ruh ikiziniz o ağaç... 

Kaynak: L'Officiel Ibiza

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Burcuna Göre Seni Yansıtan Ağaç Hangisi?

Burcuna Göre Seni Yansıtan Ağaç Hangisi?

Ağaçlar ve burçlar arasındaki ilişki, antik inançların ve mitolojik sembolizmin modern yazarlar tarafından yeniden yorumlanmasıyla kurgulanmıştır. Sürecin tarihsel ve mantıksal arka planını kısaca iki adımda özetleyebiliriz:

1. Antik Kelt ve Druid İnanışları (Asıl Köken)

Ağaçları insan karakteriyle ve doğum tarihleriyle eşleştirme fikrinin dünyadaki ilk ve en orijinal kaynağı Antik Keltlere (Druid rahiplerine) dayanır. Keltler, ağaçların evrenin gizli bilgisini ve ruhunu taşıdığına inanırdı. Yılı klasik 12 burca değil, 13 Ay evresine böldüler (Ogham Takvimi) ve doğan her çocuğa o dönemin ağacının (Huş, Söğüt, Meşe vb.) karakterini atadılar. İşin tarihi temeli burasıdır.

2. Gezegensel ve Mitolojik Sembolizm

Zamanla Antik Yunan ve Roma'da gelişen klasik Zodyak (12 Burç) sistemi ile bitki bilimi birbirine karıştı. Eski simyacılar ve astrologlar, her gezegenin belirli bir bitkiyi veya ağacı yönettiğine inanırdı.

  • Örneğin; Venüs gezegeni güzelliği temsil ettiği için, Venüs'ün yönettiği Boğa burcuna göze hitap eden Kiraz Ağacı yakıştırıldı.

  • Güneş gösterişi ve liderliği temsil ettiği için, Aslan burcuna ihtişamlı Palmiye atandı.

Günümüzde L'Officiel veya farklı kaynaklarda gördüğümüz bu tarz spesifik '12 Burç ve 12 Ağaç' listeleri ise modern astrologların veya spiritüel danışmanların eşleştirmelerdir. Ağaçların doğadaki biyolojik davranışları (kök salma, yangına dayanma, su kenarında büyüme) ile burçların psikolojik stereotipleri incelenerek metaforik bir bağ kurulur. Gelin, şimdi de sizin burcunuzun ağaç eşlemesini yakından inceleyelim. 👇

Burçlar ve Spiritüel Ağaç Eşleşmeleri (Koç - Başak)

Burçlar ve Spiritüel Ağaç Eşleşmeleri (Koç - Başak)
  • Koç – Sekoya Ağacı (Sequoia): 

Yangınlara kafa tutan ve küllerinden doğan sekoya, Koç burcunun lider ruhunu ve krizleri fırsata çeviren savaşçı doğasını temsil eder.

  • Boğa – Kiraz Ağacı (Cherry Tree): 

Baharın müjdecisi kiraz çiçekleri; güzelliği, estetiği ve anın tadını çıkarmayı seven Boğa burcunun sabırlı ve keyfine düşkün karakterini yansıtır.

  • İkizler – Huş Ağacı (Birch Tree): 

En zor şartlara bile hızla adapte olabilen huş, İkizler burcunun meraklı, sosyal ve her ortama ayak uyduran esnek zekasıyla birebir örtüşür.

  • Yengeç – Salkımsöğüt (Weeping Willow): 

Dallarını suya eğen salkımsöğüt, rüzgarda kırılmak yerine esnemeyi seçerek Yengeç burcunun şefkatli, anaç ve derin duygusal direncini simgeler.

  • Aslan – Palmiye Ağacı (Palm Tree): 

Güneşin en parlak vurduğu yerlerde ihtişamla yükselen palmiye; zaferi, asaleti ve Aslan burcunun doğuştan gelen gösterişli aurasını temsil eder.

  • Başak – Meşe Ağacı (Oak Tree): 

Doğanın bilge devi meşe, köklü yapısıyla Başak burcunun pratik, disiplinli ve etrafına her zaman fayda sağlayan üretken karakterinin sembolüdür.

Burçlar ve Spiritüel Ağaç Eşleşmeleri (Terazi - Balık)

Burçlar ve Spiritüel Ağaç Eşleşmeleri (Terazi - Balık)
  • Terazi – Akçaağaç (Maple Tree): 

Görsel bir renk şöleni sunan akçaağaç, Terazi burcunun estetik tutkusunu ve hayattaki adaleti, dengeyi sağlama arayışını ruhsal bir kalkan gibi yansıtır.

  • Akrep – Joshua Ağacı (Joshua Tree): 

Çölün kurak şartlarında hayatta kalan joshua (Mojave Çölü'ne özgü bir çöl simgesi), Akrep burcunun krizlerden güçlenerek çıkma yeteneğini ve sarsılmaz, mistik iç gücünü temsil eder.

  • Yay – Okaliptüs (Eucalyptus): 

Kabuk değiştirdikçe farklı katmanlar sunan okaliptüs, Yay burcunun kalıplara sığmayan, özgürlükçü ve negatif enerjiyi temizleyen şifacı ruhunun doğadaki karşılığıdır.

  • Oğlak – Sahil Sekoyası (Redwood): 

Binlerce yıl yaşayabilen, boyu göklere uzanan sahil sekoyası, Oğlak burcunun geleneklere bağlı, sabırlı ve zirveyi hedefleyen kalıcı yapısını simgeler.

  • Kova – Zeytin Ağacı (Olive Tree): 

Barışın ve bilgeliğin kadim sembolü zeytin, Kova burcunun insanlığa fayda sağlayan, hümanist ve eşitlikçi vizyonuyla kusursuz bir uyum içindedir.

  • Balık – Banyan Ağacı (Banyan Tree): 

Kökleriyle devasa bir ormana dönüşebilen ve aydınlanmayı simgeleyen banyan, Balık burcunun uçsuz bucaksız hayal gücünü ve ruhsal derinliğini yansıtır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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