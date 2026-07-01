Astrologlar Açıkladı: Burcunuza Göre Güç Aldığınız Ağacı Keşfedin!

Ağaçlar ve burçlar arasındaki ilişki, antik inançların ve mitolojik sembolizmin modern yazarlar tarafından yeniden yorumlanmasıyla kurgulanmıştır. Sürecin tarihsel ve mantıksal arka planını kısaca iki adımda özetleyebiliriz:

1. Antik Kelt ve Druid İnanışları (Asıl Köken)

Ağaçları insan karakteriyle ve doğum tarihleriyle eşleştirme fikrinin dünyadaki ilk ve en orijinal kaynağı Antik Keltlere (Druid rahiplerine) dayanır. Keltler, ağaçların evrenin gizli bilgisini ve ruhunu taşıdığına inanırdı. Yılı klasik 12 burca değil, 13 Ay evresine böldüler (Ogham Takvimi) ve doğan her çocuğa o dönemin ağacının (Huş, Söğüt, Meşe vb.) karakterini atadılar. İşin tarihi temeli burasıdır.

2. Gezegensel ve Mitolojik Sembolizm

Zamanla Antik Yunan ve Roma'da gelişen klasik Zodyak (12 Burç) sistemi ile bitki bilimi birbirine karıştı. Eski simyacılar ve astrologlar, her gezegenin belirli bir bitkiyi veya ağacı yönettiğine inanırdı.

Örneğin; Venüs gezegeni güzelliği temsil ettiği için, Venüs'ün yönettiği Boğa burcuna göze hitap eden Kiraz Ağacı yakıştırıldı.

Güneş gösterişi ve liderliği temsil ettiği için, Aslan burcuna ihtişamlı Palmiye atandı.

Günümüzde L'Officiel veya farklı kaynaklarda gördüğümüz bu tarz spesifik '12 Burç ve 12 Ağaç' listeleri ise modern astrologların veya spiritüel danışmanların eşleştirmelerdir. Ağaçların doğadaki biyolojik davranışları (kök salma, yangına dayanma, su kenarında büyüme) ile burçların psikolojik stereotipleri incelenerek metaforik bir bağ kurulur. Gelin, şimdi de sizin burcunuzun ağaç eşlemesini yakından inceleyelim. 👇