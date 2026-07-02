Aşkından Ölse Bile İlk Adımı Asla Atmayacak 4 Burç

Aşk mı, yoksa gurur mu? Dünyanın en güzel duygularına, aşka ve karşılıksız sevgiye kapılmak hepimiz için kolay olmayabilir. Bazılarımız, aşka rağmen gururuna yenik düşebilir. Karizmasından, kendisinden, sınırlarından veya mantığından ödün vermedikleri için ilk adımı atmaktan kaçınırlar.

Yani astrolojiye göre bazı burçlar ilk adımı hep sizden bekler! Peki, aşkından ölse de itiraf etmeyecek burçlar hangileri? İlk adımı asla atmayacak burçlar hangileri?