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Aşkından Ölse Bile İlk Adımı Asla Atmayacak 4 Burç

Aşkından Ölse Bile İlk Adımı Asla Atmayacak 4 Burç

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.07.2026 - 15:51
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Aşk mı, yoksa gurur mu? Dünyanın en güzel duygularına, aşka ve karşılıksız sevgiye kapılmak hepimiz için kolay olmayabilir. Bazılarımız, aşka rağmen gururuna yenik düşebilir. Karizmasından, kendisinden, sınırlarından veya mantığından ödün vermedikleri için ilk adımı atmaktan kaçınırlar. 

Yani astrolojiye göre bazı burçlar ilk adımı hep sizden bekler! Peki, aşkından ölse de itiraf etmeyecek burçlar hangileri? İlk adımı asla atmayacak burçlar hangileri?

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Aslan

Aslan

Aslan burcu deli gibi aşık olabilir, hatta sevdiği için dünyaları yakabilir. Ancak ilk adımı atmak mı? İşte orada durun. Aslan’ın hayat felsefesinin merkezinde gurur ve elbette sadece kendisi yer alır. 

Tam da bu yüzden, söz konusu aşk olsa bile 'Gururum, aşkımdan büyüktür!' der. Çünkü aslında reddedilme ihtimali bir Aslan’ın karizmasını çizer. Onun gözünde kovalamak değil, kovalanmak esastır! 

Aman dikkat; Aşk için adım atmaz ama sizi büyüsü altına alır! Her girdiği ortamda parıldar ve sizin ona gitmenizi sağlar!

Başak

Başak

Başak burcu içinde fırtınalar kopsa da aşkından deliye dönse de dışarıdan bakıldığında buz gibi mesafeli ve soğuk görünebilir. Tabii bu durumda ilk adımı atmak pek de ona göre bir şey değildir! Zira Başak’ın hayat felsefesinin merkezinde mantık ve elbette kusursuzluk arayışı yer alır. 

Tam da bu yüzden, söz konusu aşk olsa bile 'Önce risk analizi yapmam lazım!' der. Çünkü aslında rezil olma veya hata yapma riski, bir Başak burcu için kontrolü elde tutma arzusunu yerle bir eder. Onun gözünde belirsizliğe yürümek değil, planlı hareket etmek esastır! 

Aman dikkat; Aşk için adım atmaz ama sizi uzaktan dedektif gibi inceler! Sosyal medyanızı, ne sevip ne sevmediğinizi ezberler ve o sizi artık tanıyordur, ya siz?

Akrep

Akrep

Akrep burcu tutkunun ve derin duyguların kitabını yazabilir, hatta sizin için dünyayı gizemli bir savaşa sürükleyebilir. Ama ilk adımı atmak mı? Bu pek mümkün olmayabilir... Zira Akrep’in hayat felsefesinin merkezinde strateji ve elbette mutlak güç yer alır. 

Tam da bu yüzden, söz konusu aşk olsa bile 'Sırrım ortaya çıkacağına aşkımdan ölürüm daha iyi!' der. Çünkü aslında gardını indirmek ve duygularını açmak bir Akrep burcu için zayıflık demektir. 

Aman dikkat; Aşk için adım atmaz ama sizi büyüleyici bakışlarıyla hipnotize eder! Sonra mı? Bir bakmışsın, ona aşk itirafı yapıyor ve hatta peşinden koşuyorsun!

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu size gerçekten değer verebilir, hatta geleceğini tamamen sizin üzerinize inşa etmek isteyebilir. Lakin ilk adımı atmak yerine hep geride durur, sabırla bekler ve her şeyin tam olmasını düşler! 

Tam da bu yüzden, söz konusu aşk olsa bile 'Zamanı varsa zaten olur, aceleye gerek yok!' der. Bunun esas nedeni ise birine açılmanın; ciddiyetini, karizmasını ve gururlu imajını zedelemesidir. Onun gözünde duygularla hareket etmek değil, mantıklı adımlarla ilerlemek esastır!

Aman dikkat; Aşk için adım atmaz ama hayatınızı kolaylaştırır! Sonra bir bakmışsın, kendini ona teslim etmişsin... O senin mantığın, geleceğin ve yolun olmuş.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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