Aşkından Ölse Bile İlk Adımı Asla Atmayacak 4 Burç
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Aşk mı, yoksa gurur mu? Dünyanın en güzel duygularına, aşka ve karşılıksız sevgiye kapılmak hepimiz için kolay olmayabilir. Bazılarımız, aşka rağmen gururuna yenik düşebilir. Karizmasından, kendisinden, sınırlarından veya mantığından ödün vermedikleri için ilk adımı atmaktan kaçınırlar.
Yani astrolojiye göre bazı burçlar ilk adımı hep sizden bekler! Peki, aşkından ölse de itiraf etmeyecek burçlar hangileri? İlk adımı asla atmayacak burçlar hangileri?
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Aslan
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Başak
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Oğlak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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