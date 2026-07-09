Venüs Başak'ta: Para Bu 4 Burcu Çok Sevecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Venüs, 9 Temmuz'da Başak burcuna geçiş yaparak 6 Ağustos 2026 tarihine kadar bu burçta ilerleyecek. Mükemmeliyetçiliğin, netliğin ve aklın burcu Başak'ın enerjisi ile Venüs'ün tutkusu bir araya gelince ise para yönetimi, iş hayatı ve elbette maddi fırsatlar ön plana çıkacak. Tabii bu dönemde en çok emek kazandıracak ama planlı hareket edenler ve şansı kucaklayanlar da kazanacak. Özellikle dört burç için finansal anlamda dikkat çekici gelişmeler kapıda!
Peki, Venüs'ün Başak burcuna geçişinden en kârlı çıkacak burçlar hangileri? Temmuz ve Ağustos aylarında parayı bulacak burçlar hangileri?
İşte, detaylar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Venüs Başak Burcunda Para Konusunda Neleri Değiştirecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Venüs Başak'ta Para Bu 4 Burcu Çok Sevecek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın