Karakterine Göre Bir Yemek Menüsü Olsaydın Hangisi Olurdun?
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Her insanın kendine has bir enerjisi, hayata bakış açısı ve yaşam tarzı vardır. Kimimiz gösterişli sofraları severken kimimiz sade ama unutulmaz tatlardan vazgeçemez. Aslında karakterimiz de tıpkı bir restoran menüsü gibi; bazen cesur, bazen nostaljik, bazen sürprizlerle dolu, bazen de huzur veren detaylardan oluşur.
Peki sen bir yemek menüsü olsaydın nasıl görünürdün?
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Karakterine Göre Bir Yemek Menüsü Olsaydın Hangisi Olurdun?
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