Şeytan mısın Melek mi? Burcun Söylüyor!
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İnsanların karakterlerini anlamanın en eğlenceli yollarından biri burçlara bakmak! Kimi burçlar masumiyetleri, yardımseverlikleri ve saf kalpleriyle tam bir melek enerjisi taşırken, kimileri de gizemli, baştan çıkarıcı, kurnaz ve tehlikeli taraflarıyla adeta şeytanın yeryüzündeki temsilcisi olabilir.
Peki senin burcunun içinde hangi taraf daha baskın?
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Şeytan mısın Melek mi? Burcun Söylüyor!
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