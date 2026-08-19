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26 Yıllık Kraliyet Düğümü Çözüldü: Pop Yıldızının Oğlu Belçika Prensi Oldu!

26 Yıllık Kraliyet Düğümü Çözüldü: Pop Yıldızının Oğlu Belçika Prensi Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.08.2026 - 15:22 Son Güncelleme: 19.08.2026 - 15:40
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Belçika Kraliyet Ailesi, yıllardır kapalı kapılar ardında fısıldanan ve ülkenin en büyük sırlarından biri haline gelen meşhur iddiayı nihayet resmiyete döktü! Belçika Kralı Philippe'in magazin basınının gündeminden düşmeyen kardeşi Prens Laurent, ünlü televizyon yıldızı ve şarkıcı Wendy Van Wanten'den dünyaya gelen oğlu Clément'ı artık yalnızca biyolojik olarak değil, yasal olarak da tanıdı. 

Peki, Belçika basınından Soir Mag ve Belga'nın doğruladığı bu tarihi adım ne anlama geliyor? 

İşte detaylar! 

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26 Yıllık Sessizlik Bozuldu!

26 Yıllık Sessizlik Bozuldu!

Belçika'da yıllardır konuşulan ancak uzun süre doğrulanmayan bir babalık hikayesi, geçen yıl gün yüzüne çıkmıştı. Kral Philippe'in kardeşi Prens Laurent, 9 Eylül 2025'te yaptığı açıklamayla, ünlü şarkıcı ve televizyon yıldızı Wendy Van Wanten'in (gerçek adı Vandenkerckhove) oğlu Clément Vandenkerckhove'un biyolojik babası olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu açıklamayla birlikte yaklaşık 25 yıldır devam eden söylentiler de sona ermiş oldu. 

Clément, 2000 yılında dünyaya gelmişti. 

Laurent ile Wendy Van Wanten'in 1990'lı yıllarda başlayan ilişkisi nedeniyle çocuğun babasının prens olduğu iddiası uzun yıllar Belçika magazin basınının gündeminden düşmedi. Üstelik geçen yılki açıklama, hikayenin sonu değildi.

Clément'ın Hayatını Değiştiren İmza

Clément'ın Hayatını Değiştiren İmza

Laurent'in “biyolojik babayım” açıklamasından sonra Clément'ın hukuken de tanınması için süreç başlatıldı. Aylar süren işlemlerin ardından bu tanımanın gerçekleştiği ve Clément'ın artık Prens Laurent'in yasal olarak tanınmış oğlu olduğu bildirildi.

Başka bir ifadeyle, 26 yaşındaki Clément artık yalnızca “Prens Laurent'in gizli oğlu” olarak anılmayacak. Çünkü hukuken de Belçika kraliyet ailesinin bir üyesi olarak kabul edildi! 

Miras Kapısı Açık, Taht Kapısı Kapalı!

Tabii kraliyet ailesine dahil olmak, tahta geçme hakkına sahip olmak anlamına gelmiyor. Clément, Prens Laurent'in yasal oğlu olarak babasından miras alma hakkına sahip olacak. Ancak bu durum onu Belçika tahtının veraset sırasına sokmuyor. Belçika'daki anayasal düzenlemeler nedeniyle Clément'ın tahta çıkması söz konusu değil.

Yani sarayın kapısı açıldı ama tahtın kapısı açılmadı.

Peki Artık “Prens Clément” mı?

Peki Artık “Prens Clément” mı?

Evet. Prens Laurent'in babalığı hukuken tanımasıyla birlikte Clément Vandenkerckhove, Belçika Prensi ünvanını kazandı. Böylece yıllardır babasıyla ilgili söylentilerin odağında olan Clément, artık kraliyet ailesinin resmi bir üyesi.

Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi bu ünvan ona taht hakkı vermiyor. Clément'ın kraliyet ailesindeki yeri artık resmileşmiş olsa da Belçika tahtının veraset sırasına dahil olmayacak. Kısacası 26 yıllık hikayenin sonunda Clément, artık yalnızca Prens Laurent'in oğlu değil, resmen Belçika Prensi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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