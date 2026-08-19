26 Yıllık Kraliyet Düğümü Çözüldü: Pop Yıldızının Oğlu Belçika Prensi Oldu!
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Belçika Kraliyet Ailesi, yıllardır kapalı kapılar ardında fısıldanan ve ülkenin en büyük sırlarından biri haline gelen meşhur iddiayı nihayet resmiyete döktü! Belçika Kralı Philippe'in magazin basınının gündeminden düşmeyen kardeşi Prens Laurent, ünlü televizyon yıldızı ve şarkıcı Wendy Van Wanten'den dünyaya gelen oğlu Clément'ı artık yalnızca biyolojik olarak değil, yasal olarak da tanıdı.
Peki, Belçika basınından Soir Mag ve Belga'nın doğruladığı bu tarihi adım ne anlama geliyor?
İşte detaylar!
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26 Yıllık Sessizlik Bozuldu!
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Clément'ın Hayatını Değiştiren İmza
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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