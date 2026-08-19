26 Yıllık Kraliyet Düğümü Çözüldü: Pop Yıldızının Oğlu Belçika Prensi Oldu!

Belçika Kraliyet Ailesi, yıllardır kapalı kapılar ardında fısıldanan ve ülkenin en büyük sırlarından biri haline gelen meşhur iddiayı nihayet resmiyete döktü! Belçika Kralı Philippe'in magazin basınının gündeminden düşmeyen kardeşi Prens Laurent, ünlü televizyon yıldızı ve şarkıcı Wendy Van Wanten'den dünyaya gelen oğlu Clément'ı artık yalnızca biyolojik olarak değil, yasal olarak da tanıdı.

Peki, Belçika basınından Soir Mag ve Belga'nın doğruladığı bu tarihi adım ne anlama geliyor?

İşte detaylar!

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