Haysiyet'in Aziz'i Diziden Ayrıldı! Asir Gündoğdu'yu Set Ekibi Alkışlarla Uğurladı

Aziz'in vedasını dikkat çekici hale getiren ise daha önce babası Sadık'ın söylediği sözler oldu. Sadık'ın oğluna “Kamyonun altında kalasın” diyerek beddua etmesinin ardından Aziz, yeni satın aldığı kamyonuyla talihsiz bir olay yaşadı. Kamyonun freninin boşalması sonucu aracın altında kalan Aziz, hayatını kaybederek diziye veda etti. Böylece Sadık'ın daha önce oğluna söylediği sözler, yaşanan trajik olayla birlikte yeniden gündeme geldi.

Aziz'in ekrandaki vedasının ardından karaktere hayat veren Asir Gündoğdu'nun son set gününden görüntüler de paylaşıldı. Çekimlerinin tamamlanmasının ardından Gündoğdu, Haysiyet ekibi tarafından alkışlarla uğurlandı. Oyuncunun ekip arkadaşlarıyla vedalaştığı anlar kamera arkasına yansıdı.

Asir Gündoğdu, set arkadaşlarına 'Eda Hocama çok teşekkür ederim. İnci Hanıma çok teşekkür ederim. Hepimizi bir araya getirdi, müthiş bir ekiptik. Eda Hocanın ekibine, kamera arkasındaki herkese... Aile olduk. Biraz hızlı geçti tabii. Ne diyeyim, hakkınızı helal edin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum.' sözleriyle veda etti.