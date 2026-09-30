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Haysiyet'in Aziz'i Diziden Ayrıldı! Asir Gündoğdu'yu Set Ekibi Alkışlarla Uğurladı

Haysiyet'in Aziz'i Diziden Ayrıldı! Asir Gündoğdu'yu Set Ekibi Alkışlarla Uğurladı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 17:35
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Haysiyet'in yeni bölümünde Aziz'in hikâyesi trajik bir şekilde sona erdi. Babası Sadık'ın “Kamyonun altında kalasın” sözlerinin ardından yeni aldığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Aziz'i canlandıran Asir Gündoğdu, diziye veda etti. Oyuncunun son set gününde ekip arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandığı anlar da paylaşıldı.

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Haysiyet'in yayınlanan yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Aziz karakterine hayat veren Asir Gündoğdu'nun hikâyesi sona erdi.

Haysiyet'in yayınlanan yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Aziz karakterine hayat veren Asir Gündoğdu'nun hikâyesi sona erdi.

Aziz'in vedasını dikkat çekici hale getiren ise daha önce babası Sadık'ın söylediği sözler oldu. Sadık'ın oğluna “Kamyonun altında kalasın” diyerek beddua etmesinin ardından Aziz, yeni satın aldığı kamyonuyla talihsiz bir olay yaşadı. Kamyonun freninin boşalması sonucu aracın altında kalan Aziz, hayatını kaybederek diziye veda etti. Böylece Sadık'ın daha önce oğluna söylediği sözler, yaşanan trajik olayla birlikte yeniden gündeme geldi.

Aziz'in ekrandaki vedasının ardından karaktere hayat veren Asir Gündoğdu'nun son set gününden görüntüler de paylaşıldı. Çekimlerinin tamamlanmasının ardından Gündoğdu, Haysiyet ekibi tarafından alkışlarla uğurlandı. Oyuncunun ekip arkadaşlarıyla vedalaştığı anlar kamera arkasına yansıdı.

Asir Gündoğdu, set arkadaşlarına 'Eda Hocama çok teşekkür ederim. İnci Hanıma çok teşekkür ederim. Hepimizi bir araya getirdi, müthiş bir ekiptik. Eda Hocanın ekibine, kamera arkasındaki herkese... Aile olduk. Biraz hızlı geçti tabii. Ne diyeyim, hakkınızı helal edin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum.' sözleriyle veda etti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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