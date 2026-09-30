Haysiyet'in Aziz'i Diziden Ayrıldı! Asir Gündoğdu'yu Set Ekibi Alkışlarla Uğurladı
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Haysiyet'in yeni bölümünde Aziz'in hikâyesi trajik bir şekilde sona erdi. Babası Sadık'ın “Kamyonun altında kalasın” sözlerinin ardından yeni aldığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Aziz'i canlandıran Asir Gündoğdu, diziye veda etti. Oyuncunun son set gününde ekip arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandığı anlar da paylaşıldı.
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Haysiyet'in yayınlanan yeni bölümünde izleyicileri şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Dizide Aziz karakterine hayat veren Asir Gündoğdu'nun hikâyesi sona erdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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