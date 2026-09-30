Sokak Adı da Kapı Numarası da Yok: Evleri Ağaçlara Bakarak Buluyorlar

Kosta Rika'nın şehir ve kasabaları New York ya da Paris'teki gibi düzenli bir ızgara planıyla değil; arazinin yapısına, tarıma ve yerel ihtiyaçlara göre kendiliğinden büyüdü. Birçok mahallede sokaklara hiç ad verilmedi, verilen resmi adlar ise çoğu zaman günlük hayatta kullanılmıyor ve bölge sakinleri tarafından bilinmiyor.

Bu yüzden adresler kiliseler, okullar, büyük ağaçlar ya da popüler yerel lokantalar gibi herkesin bildiği yer işaretleri üzerinden veriliyor. Tipik bir adres 'kilisenin 300 metre güneyi' gibi, bir yer işaretine ve kuzey, güney, doğu, batı yönlerine göre metre cinsinden tarif ediliyor.

İşin ilginç yanı, tarif edilen yerlerin bir kısmı artık mevcut değil. 'Eski benzin istasyonunun 100 metre kuzeyi' gibi bir adres, istasyon on yıl önce yıkılmış olsa bile kullanılmaya devam ediyor; bu yer işaretleri bir tür ortak hafıza işlevi görüyor.