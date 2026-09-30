Sokak Adı da Kapı Numarası da Yok: Evleri Ağaçlara Bakarak Buluyorlar
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Kosta Rika'da bir evin adresini sorduğunuzda büyük ihtimalle sokak adı ya da kapı numarası duymazsınız. Onun yerine size 'eski sinemanın 200 metre batısı, kırmızı kapılı sarı ev' gibi bir tarif verilir.
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Adresler bir kiliseye, okula ya da yıkılmış bir binaya olan uzaklıkla tarif ediliyor
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Posta kodları ve sokak adları getirildi ama birçok kişi eski yöntemden vazgeçmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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