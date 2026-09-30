article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sokak Adı da Kapı Numarası da Yok: Evleri Ağaçlara Bakarak Buluyorlar

Sokak Adı da Kapı Numarası da Yok: Evleri Ağaçlara Bakarak Buluyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 18:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kosta Rika'da bir evin adresini sorduğunuzda büyük ihtimalle sokak adı ya da kapı numarası duymazsınız. Onun yerine size 'eski sinemanın 200 metre batısı, kırmızı kapılı sarı ev' gibi bir tarif verilir.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adresler bir kiliseye, okula ya da yıkılmış bir binaya olan uzaklıkla tarif ediliyor

Adresler bir kiliseye, okula ya da yıkılmış bir binaya olan uzaklıkla tarif ediliyor

Kosta Rika'nın şehir ve kasabaları New York ya da Paris'teki gibi düzenli bir ızgara planıyla değil; arazinin yapısına, tarıma ve yerel ihtiyaçlara göre kendiliğinden büyüdü. Birçok mahallede sokaklara hiç ad verilmedi, verilen resmi adlar ise çoğu zaman günlük hayatta kullanılmıyor ve bölge sakinleri tarafından bilinmiyor.

Bu yüzden adresler kiliseler, okullar, büyük ağaçlar ya da popüler yerel lokantalar gibi herkesin bildiği yer işaretleri üzerinden veriliyor. Tipik bir adres 'kilisenin 300 metre güneyi' gibi, bir yer işaretine ve kuzey, güney, doğu, batı yönlerine göre metre cinsinden tarif ediliyor.

İşin ilginç yanı, tarif edilen yerlerin bir kısmı artık mevcut değil. 'Eski benzin istasyonunun 100 metre kuzeyi' gibi bir adres, istasyon on yıl önce yıkılmış olsa bile kullanılmaya devam ediyor; bu yer işaretleri bir tür ortak hafıza işlevi görüyor.

Posta kodları ve sokak adları getirildi ama birçok kişi eski yöntemden vazgeçmiyor

Posta kodları ve sokak adları getirildi ama birçok kişi eski yöntemden vazgeçmiyor

Bu sistem posta hizmetleri, acil durum ekipleri ve dijital navigasyon için ciddi zorluklar yaratıyor; teslimatlar gecikebiliyor, GPS sistemleri yer işaretine dayalı adresleri yorumlamakta zorlanıyor. Kosta Rika'da Mart 2013'te beş haneli posta kodları kullanılmaya başladı, hükümet de özellikle şehir merkezlerinde sokaklara resmi ad ve binalara numara verme çalışmaları başlattı.

Ulusal posta hizmeti Correos de Costa Rica, adresleri standartlaştırmak için dijital araçlar geliştirdi. Ancak yeni sisteme geçiş yavaş ilerliyor; birçok kişi geleneksel yöntemi tercih ediyor, işletmeler de web sitelerinde ve tabelalarında hem resmi hem de yer işaretine dayalı adreslerini birlikte yazıyor.

Doğa da adreslerin önemli bir parçası. 'Büyük mango ağacının yanı' ya da 'nehrin kıvrıldığı yerin karşısı' gibi tarifler oldukça yaygın. Bugün Waze gibi uygulamalar yer işaretine dayalı tarifleri kabul ediyor, işletmeler WhatsApp üzerinden konum paylaşıyor ve bazı girişimler bu tarifleri GPS koordinatlarına çeviren hizmetler sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın