İstanbul'dan İrlanda'ya Ayakkabısız Yürüdü: 369 Günde 6 Bin 805 Kilometre Katetti
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İstanbul'dan yola çıkıp dokuz ülke geçti
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369 günün sonunda dünya rekorunu yeniden aldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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