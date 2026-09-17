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İstanbul'dan İrlanda'ya Ayakkabısız Yürüdü: 369 Günde 6 Bin 805 Kilometre Katetti

İstanbul'dan İrlanda'ya Ayakkabısız Yürüdü: 369 Günde 6 Bin 805 Kilometre Katetti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 12:36
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İrlandalı Eamonn Keaveney, İstanbul'dan başlayıp memleketine uzanan yolculuğunu tamamen çıplak ayakla tamamladı. 369 gün süren ve 6 bin 805 kilometreyi bulan yürüyüşüyle daha önce kendisinin de elinde bulundurduğu dünya rekorunu yeniden ele geçirdi.

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İstanbul'dan yola çıkıp dokuz ülke geçti

İstanbul'dan yola çıkıp dokuz ülke geçti

34 yaşındaki sivil memur Keaveney, Şubat 2025'te İstanbul'a uçtu ve 4 Mart 2025'te İrlanda'nın Mayo ilçesindeki memleketi Claremorris'e doğru yürüyüşe başladı. Yolculuk boyunca Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Galler'den geçti.

Yolun ilk gününde her iki ayak başparmağını kesen Keaveney, kısa süre sonra bir köpek tarafından ısırıldı ve tam bir kuduz aşısı kürü uygulanması gerekti. Yürüyüşün ilk yarısında kız arkadaşı Ellie O'Fegan da kendisine eşlik etti.

Keaveney, yolculuğu boyunca İrlanda merkezli gençlik ruh sağlığı derneği Jigsaw ve çevre örgütü Friends of the Earth Ireland için bağış topladı; belirlediği 10 bin euroluk hedefi de aştı.

369 günün sonunda dünya rekorunu yeniden aldı

369 günün sonunda dünya rekorunu yeniden aldı

Keaveney, yola çıkışının 185'inci gününde, 4 Eylül 2025'te Macaristan-Avusturya sınırında, Polonyalı Pawel Durakiewicz'in 2024'te kurduğu 3 bin 409,75 kilometrelik ayakkabısız yürüyüş rekorunu geride bıraktı.

Yürüyüşüne buradan sonra da devam eden Keaveney, 7 Mart 2026'da toplam 369 günün ve 6 bin 805,83 kilometrenin ardından memleketi Claremorris'e ulaştı. Guinness World Records, başarıyı 'en uzun ayakkabısız yürüyüş' kategorisinde resmi rekor olarak tescil etti.

Bu, Keaveney'nin ayakkabısız yürüyüş dalındaki ikinci dünya rekoru oldu; 2016'da İrlanda'yı baştan sona dolaşarak 2 bin 80,14 kilometrelik ilk rekorunu kırmıştı. Sporcu ayrıca 2023'te İrlanda'yı tek tekerlekli bisikletle en hızlı geçme rekorunu da elinde bulunduruyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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