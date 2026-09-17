İstanbul'dan İrlanda'ya Ayakkabısız Yürüdü: 369 Günde 6 Bin 805 Kilometre Katetti

34 yaşındaki sivil memur Keaveney, Şubat 2025'te İstanbul'a uçtu ve 4 Mart 2025'te İrlanda'nın Mayo ilçesindeki memleketi Claremorris'e doğru yürüyüşe başladı. Yolculuk boyunca Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa, İngiltere ve Galler'den geçti.

Yolun ilk gününde her iki ayak başparmağını kesen Keaveney, kısa süre sonra bir köpek tarafından ısırıldı ve tam bir kuduz aşısı kürü uygulanması gerekti. Yürüyüşün ilk yarısında kız arkadaşı Ellie O'Fegan da kendisine eşlik etti.

Keaveney, yolculuğu boyunca İrlanda merkezli gençlik ruh sağlığı derneği Jigsaw ve çevre örgütü Friends of the Earth Ireland için bağış topladı; belirlediği 10 bin euroluk hedefi de aştı.