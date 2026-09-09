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91 Yaşında 3 Bin 500 Kilometrelik Yolu Yürüdü! 71 Kez Düştü, Hastaneden Çıkıp Devam Etti

91 Yaşında 3 Bin 500 Kilometrelik Yolu Yürüdü! 71 Kez Düştü, Hastaneden Çıkıp Devam Etti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 19:31
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Dale Sanders, yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki Appalachian Yolu’nu 91 yaşında tamamlayarak parkurun en yaşlı yürüyüşçüsü oldu. 359 gün süren yolculuğunda 71 kez düşen Sanders, sinir sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırılmasına rağmen yürüyüşe geri döndü. Bitiş noktasına yaklaşık 180 metre kala bir kez daha düştü ancak parkuru tamamlamayı başardı.

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Parkuru farklı bölümlere ayırarak 359 günde tamamladı

Parkuru farklı bölümlere ayırarak 359 günde tamamladı

Sanders, yürüyüşüne 6 Eylül 2025’te parkurun orta bölümündeki Harpers Ferry’den başladı. İlk olarak güneye ilerleyerek Georgia’daki Springer Dağı’na ulaştı. Kış molasının ardından yeniden Harpers Ferry’ye dönen yürüyüşçü, rotanın kuzey bölümünü takip ederek Maine’deki Katahdin Dağı’na yöneldi.

Haftada bir gün dinlenen Sanders, yürüyüş yaptığı günlerde ortalama 19 kilometre yol katetti. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik parkuru 359 günde tamamlayarak 31 Ağustos 2026’da bitiş noktasına ulaştı. Yolculuğun bazı bölümlerinde kendisine eşi, arkadaşları ve gönüllü destekçiler eşlik etti.

Bitişe 180 metre kala yeniden düştü

Bitişe 180 metre kala yeniden düştü

Yolculuk boyunca 71 kez düştüğünü kaydeden Sanders, art arda yaşadığı sert düşüşlerin ardından sinir sıkışması nedeniyle kısa süre hastanede kaldı. Eşi yürüyüşü bırakmasını istese de iyileştikten sonra parkura döndü. Bitişe yalnızca 600 fit, yani yaklaşık 180 metre kala yeniden düşen Sanders, yardım aldıktan sonra kalan mesafeyi yürüyerek tamamladı.

Sanders, Appalachian Yolu’nu ilk kez 2017’de 82 yaşındayken tamamlamış ve parkurun en yaşlı yürüyüşçüsü olmuştu. Rekoru 2021’de 83 yaşındaki M.J. Eberhart’a geçen Sanders, dokuz yıl sonra unvanı geri aldı. Daha önce Büyük Kanyon’u iki yönde geçen ve Mississippi Nehri boyunca kürek çeken Sanders, yeni rekoruyla uzun mesafeli yolculuklarına bir yenisini ekledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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