91 Yaşında 3 Bin 500 Kilometrelik Yolu Yürüdü! 71 Kez Düştü, Hastaneden Çıkıp Devam Etti

Yolculuk boyunca 71 kez düştüğünü kaydeden Sanders, art arda yaşadığı sert düşüşlerin ardından sinir sıkışması nedeniyle kısa süre hastanede kaldı. Eşi yürüyüşü bırakmasını istese de iyileştikten sonra parkura döndü. Bitişe yalnızca 600 fit, yani yaklaşık 180 metre kala yeniden düşen Sanders, yardım aldıktan sonra kalan mesafeyi yürüyerek tamamladı.

Sanders, Appalachian Yolu’nu ilk kez 2017’de 82 yaşındayken tamamlamış ve parkurun en yaşlı yürüyüşçüsü olmuştu. Rekoru 2021’de 83 yaşındaki M.J. Eberhart’a geçen Sanders, dokuz yıl sonra unvanı geri aldı. Daha önce Büyük Kanyon’u iki yönde geçen ve Mississippi Nehri boyunca kürek çeken Sanders, yeni rekoruyla uzun mesafeli yolculuklarına bir yenisini ekledi.