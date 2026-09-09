91 Yaşında 3 Bin 500 Kilometrelik Yolu Yürüdü! 71 Kez Düştü, Hastaneden Çıkıp Devam Etti
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Dale Sanders, yaklaşık 3 bin 500 kilometre uzunluğundaki Appalachian Yolu’nu 91 yaşında tamamlayarak parkurun en yaşlı yürüyüşçüsü oldu. 359 gün süren yolculuğunda 71 kez düşen Sanders, sinir sıkışması nedeniyle hastaneye kaldırılmasına rağmen yürüyüşe geri döndü. Bitiş noktasına yaklaşık 180 metre kala bir kez daha düştü ancak parkuru tamamlamayı başardı.
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Parkuru farklı bölümlere ayırarak 359 günde tamamladı
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Bitişe 180 metre kala yeniden düştü
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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