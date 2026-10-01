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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 2 Ekim Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 2 Ekim Cuma gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, romantizm alanında ilerleyen Mars kalbindeki ateşi harlıyor ama Merkür'le yaptığı kare, sevgilinin söylediği sıradan bir sözü bile kişisel algılamana neden olabilir. Alındığında hemen karşılık vermek yerine birkaç dakika beklemek, tartışmanın büyümesini önler. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde ev ortamı sizin için bir sığınağa dönüşür; birlikte yemek hazırlamak ya da koltukta uzun uzun sohbet etmek aranızdaki kırgınlığı eritecek. Onun ne hissettiğini bugün merakla sormak da seni ona daha çok yaklaştırır.

Bekar bir Koç isen ilk bakışta seni etkileyen biriyle hızlı bir çekim yaşayabilirsin. Neptün'le uyum içindeki Mars bu kişiyi olduğundan daha büyülü göstermiş olabilir. Mesajlaşmanın temposunu biraz düşürüp karşındakinin gerçek niyetini gözlemlemek, heyecanın kısa sürede sönmesini engeller ve seni hayal kırıklığından korur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, yönetici gezegenin Venüs geri harekete geçmeden önce durağanlaşıyor ve ilişkinde bir mola verme ihtiyacı hissedebilirsin. Bu his, partnerinden uzaklaşmak istediğin anlamına gelmiyor; sadece nereye gittiğinizi anlamak için zamana ihtiyacın var. Taşınma, nişan ya da ortak bir alım gibi büyük kararları bugün konuşmak yerine, ikinizin de nasıl hissettiğini dinlemek bağınızı güçlendirir. Akşam saatlerinde gelen sevecen bir mesaj, günün gerginliğini unutturabilir.

Kalbin boştaysa eski bir sevgilinin ya da yarım kalmış bir flörtün yeniden ortaya çıkması muhtemel. Geçmişe dönmeden önce o ilişkiyi neden bitirdiğini dürüstçe hatırla; nostalji ile gerçek bir ilgi arasındaki farkı netleştirmek sana iyi gelecek. Kendine ayıracağın sakin bir akşam, kalbinin sesini bugün daha net duymanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Venüs günlük düzen alanında durağanlaşırken aşk ile sorumlulukların arasında kaldığını hissedebilirsin. İş yoğunluğu yüzünden sevgiline yeterince vakit ayıramadığını düşünüyorsan bugün göndereceğin sevgi dolu küçük notlar bu boşluğu doldurur. Paylaştığınız küçük bir kahve molası bile aranızdaki bağı tazeler. Mars'la kare açı yapan Merkür yüzünden yazışmalarda ironi yanlış anlaşılabilir; espri yaparken tonuna dikkat et. Akşam birlikte yürüyüşe çıkmak, günün koşuşturmasını geride bırakmanıza yardım eder.

Yalnızsan esprili bir yazışmanın seni saatlerce ekran başında tutması mümkün. Burcundaki Ay boşlukta olduğu için bu sohbet hemen bir buluşmaya dönüşmeyebilir, ama merakı canlı tutmak için harika bir başlangıç. Cevaplarını biraz geciktirmekten çekinme; küçük bir gizem ilgiyi artırır. Karşındakinin esprilerine aynı hızla karşılık vermek yerine sorular sorarak onu tanımaya çalış.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, Venüs romantizm alanında retroya hazırlanırken ilişkinin başındaki heyecanı özleyebilirsin. Partnerinle eski fotoğraflara bakmak, ilk buluşmanızı hatırlamak ya da o günlerde gittiğiniz bir yere yeniden gitmek aranızdaki bağı canlandırır. Mars'ın Merkür'le karesi yüzünden hassas bir konuya girersen sesinin tonu sertleşebilir; bunu fark ettiğinde durup nefes al. Günün sonunda Ay burcuna taşındığında duyguların yoğunlaşacak ve partnerinden daha fazla şefkat bekleyeceksin; bunu açıkça söylemen en doğrusu.

Kalbin kimseye bağlı değilse geçmişte hoşlandığın birinin yeniden aklına düşmesi sürpriz olmaz. Sosyal medyada karşına çıkan bir fotoğraf eski duyguları kıpırdatabilir. Duygusal bir adımı aceleye getirmeden önce bu ilginin bugünkü hayatına uyup uymadığını düşün. Kendine şefkat göstermek, doğru kararı vermeni kolaylaştırır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişki alanındaki Plüton ile Merkür arasındaki gergin açı bugün partnerinle kimin söz sahibi olduğu konusunda bir çekişme yaratabilir. Burcundaki Mars seni her zamankinden daha kararlı yapıyor; ancak son kararı hep sen vermeye çalışırsan karşındaki kişi kendini değersiz hissedebilir. Planları birlikte yapmak, ona da alan tanımak akşamki buluşmanızın tadını korur. Küçük bir iltifat ya da jest, gün içindeki gerginliği kolayca eritecek.

Kimseyle görüşmüyorsan bugün gizemli ve güçlü enerjili biri dikkatini çekebilir. Bu kişinin yoğunluğu seni büyüleyebilir, ama davranışlarını bir süre gözlemlemeden kalbini açma. Kendi ışığını karşındakinin gölgesinde bırakma; ilişkiye eşit koşullarda başlamak sana her zaman daha iyi gelir. Acele etmeyen, kendinden emin duruşun karşındakini çok daha fazla etkileyecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanındaki Venüs yavaşlarken partnerinle aranızdaki yazışmaların ve konuşmaların tonu bugün her zamankinden önemli. Merkür'ün Mars'la yaptığı sert açı eleştirel yanını öne çıkarabilir; partnerinin küçük bir hatasını iğneleyici bir espriyle dile getirmek onu kırabilir. Ne hissettiğini yumuşak ve net cümlelerle söylemen, aranızdaki yakınlığı derinleştirir. Akşam yapacağınız kısa bir telefon görüşmesi günün yükünü hafifletecek. Sevgiline yapacağın küçük bir iyilik, bugün sözlerinden daha etkili olabilir.

İlişkisi olmayan Başaklar için gece saatleri daha hareketli. Ay Yengeç'e, yani arkadaşlık alanına geçtiğinde bir grup buluşmasında ya da ortak bir dostun doğum gününde tanışacağın biri sana keyifli anlar yaşatabilir. Mükemmeli aramak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanırsan bu tanışma hoş bir sürpriz yaratır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, ilişki alanındaki Neptün'e Mars'tan gelen destek sevdiğin kişiye karşı romantik duygularını kabartıyor. Bunu ona el yazısıyla bir mektup, sevdiği bir çiçek ya da özenle hazırlanmış bir akşam yemeğiyle göstermek aranızı ısıtır. Yönetici gezegenin Venüs'ün durağanlaşması ise ilişkinizde bazı beklentileri gözden geçirmen gerektiğini hatırlatıyor; hayallerini paylaşırken gerçekçi adımları da konuşun. Merkür ile Mars arasındaki gerilim yüzünden ufak bir fikir ayrılığı çıkarsa uzlaştırıcı tarafını devreye sok.

Aşk hayatın şu sıralar sessizse kalabalık bir ortamda tanışacağın biri hayal gücünü harekete geçirebilir. Mars arkadaşlık alanında olduğu için sosyal çevren bugün sana yeni kapılar açıyor. Yine de karşındakini idealize etmeden, onu olduğu gibi tanımaya çalış. Kalbinin hızlı çarpması güzel ama bu kişinin gerçekte nasıl biri olduğunu zaman gösterecek.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda duruyor ve geri harekete geçmeye hazırlanıyor; bu, ilişkinde gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu sorguladığın bir dönemin başlangıcı. Partnerine karşı hislerini tartarken onu suçlamak yerine kendi beklentilerine bakman daha verimli olur. Aklından geçenleri yumuşak bir tonla anlattığında aranızdaki bağ derinleşecek. Onu yalnızca dinlemek için vakit ayırman bile bugün aranızdaki mesafeyi kısaltır. Merkür'ün Plüton'la gerilen açısı kıskançlık ya da kontrol eğilimini artırabilir; şüphelerini sorgulamadan dile getirme.

Tek başınaysan gece saatlerinde farklı bir kültürden ya da başka bir şehirden birinin mesajı keyfini yerine getirebilir. Ay'ın Yengeç'e geçişi seni yeni ufuklara açık hale getiriyor. Bu sohbeti hemen ciddi bir yere taşımaya çalışmadan, merakla ve keyifle sürdür. İlk mesajlarda kendini fazla açmak yerine karşındakinin merakını canlı tut.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, İkizler'deki Ay ilişki alanından geçiyor ama gün boyu boşlukta olduğu için partnerinle yaptığınız konuşmalar net bir yere varmayabilir. Tatil planı, ev düzeni ya da ortak bir karar üzerinde anlaşamamanız sorun değil; bugün sonuç almaya çalışmak yerine sadece yan yana olmanın tadını çıkar. Neptün romantizm alanında Mars'la uyum içinde, bu yüzden birlikte bir film izlemek ya da müzik dinlemek sizi yakınlaştırır. Merkür'ün Plüton'la gerilimi yüzünden ufak bir laf dokundurmaya dikkat et.

Bekarsan içinde sakladığın bir hoşlantı bugün düşüncelerini sık sık işgal edebilir. Venüs gizli alanında durağanlaştığı için bu duyguyu şimdilik kendine saklamak isteyebilirsin. Acele etmeden karşındakinin sana ilgisini gözlemlemek, doğru zamanda adım atmanı sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, gün boyu iş ve sorumluluklarla uğraştıktan sonra akşam Ay ilişkiler alanına taşındığında sevdiğin kişinin varlığını daha çok arayacaksın. Güçlü görünmek için duygularını saklama; yorgun olduğunu söylemek ve ondan destek istemek ilişkini zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Sıcak bir çorba içip yan yana dinlenmek iyi gelecek. Ona teşekkür etmek için bugün küçük bir not bırakmak da ilişkinize sıcaklık katar. Merkür'ün Mars'la karesi yüzünden para ya da ortak kararlar konusunda tartışmaya girme; bu konuları başka bir güne bırak.

Kalbini paylaşacak birini arıyorsan arkadaş çevrende uzun süredir tanıdığın biri Venüs'ün etkisiyle farklı görünmeye başlayabilir. Bu ilginin olgunlaşmasına zaman tanı; Venüs retroya hazırlanırken dostluğu riske atmadan yavaş ilerlemek en akıllıcası. Önce bir kahve içip sohbet etmek, duygularının netleşmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, partnerinle bugün sabrın kolayca tükenebilir; ilişki alanındaki Mars tutkuyu artırırken Merkür'le kurduğu kare gerginliği büyütüyor. Onunla ev işleri, planlar ya da küçük bir gecikme gibi önemsiz bir konu yüzünden atışabilirsin. Tartışma büyümeye başladığında konuşmayı bırakıp kısa bir yürüyüşe çıkmak ikinizi de sakinleştirir. Burcundaki Plüton'un yoğun enerjisi yüzünden haklı çıkma isteğin artabilir; ama bugün kazanmak yerine anlaşmak ilişkine daha çok şey katacak. Partnerinin bakış açısını anlamaya çalışmak sana da yeni bir şey öğretebilir.

Kimseye söz vermediysen güçlü duruşuyla dikkat çeken biri seni kendine çekebilir. Bu kişinin kararlı tavırları ilgini çekse de kendi özgürlüğünden ve fikirlerinden ödün vermemeye özen göster. Tanışmanın ilk aşamasında sınırlarını net koyman, ileride doğabilecek güç çatışmalarını önler.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Ay gece saatlerinde Yengeç'e, yani romantizm alanına geçerken kalbin yumuşuyor ve sevgi dolu duygular yüzeye çıkıyor. Partnerinle gece yarısına kadar süren içten bir konuşma, bütün günün yükünü hafifletebilir. Ona uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi paylaşmak için de uygun bir an. Bugün ona sarılmak, kelimelerin anlatamadığını anlatır. Venüs uzak yerler ve inançlar alanında durağanlaştığı için ilişkinizin geleceğine dair büyük soruları sormak yerine bu anın tadını çıkarmaya odaklan.

Henüz bir ilişkin yoksa geç saatte telefonuna düşen bir bildirim içini kıpır kıpır yapabilir. Mars ile Neptün arasındaki üçgen hayal gücünü güçlendiriyor; ancak Venüs retroya hazırlandığı için karşındaki kişiyi gerçekte olduğundan daha kusursuz görme eğilimine dikkat et. Birkaç gün yazışmayı sürdürmek, gerçek hislerini görmeni sağlar.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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