Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, romantizm alanında ilerleyen Mars kalbindeki ateşi harlıyor ama Merkür'le yaptığı kare, sevgilinin söylediği sıradan bir sözü bile kişisel algılamana neden olabilir. Alındığında hemen karşılık vermek yerine birkaç dakika beklemek, tartışmanın büyümesini önler. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde ev ortamı sizin için bir sığınağa dönüşür; birlikte yemek hazırlamak ya da koltukta uzun uzun sohbet etmek aranızdaki kırgınlığı eritecek. Onun ne hissettiğini bugün merakla sormak da seni ona daha çok yaklaştırır.

Bekar bir Koç isen ilk bakışta seni etkileyen biriyle hızlı bir çekim yaşayabilirsin. Neptün'le uyum içindeki Mars bu kişiyi olduğundan daha büyülü göstermiş olabilir. Mesajlaşmanın temposunu biraz düşürüp karşındakinin gerçek niyetini gözlemlemek, heyecanın kısa sürede sönmesini engeller ve seni hayal kırıklığından korur.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…