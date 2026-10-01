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Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Ekim Cuma Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 2 Ekim Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 2 Ekim Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 2 Ekim Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Merkür ile Mars arasındaki kare bugün sinirlerini gerip şakaklarında zonklayan bir baş ağrısına dönüşebilir. Tartışmalı bir konuşmanın ardından dişlerini sıktığını ya da omuzlarını kulaklarına doğru kaldırdığını fark edersen başını yavaşça sağa ve sola çevirerek boynunu gevşet. Mevsim geçişinde gözlerinde kaşıntı ve kızarıklık da olası; gözlerini ovuşturmak yerine serin bir kompres uygula. Mars ile Neptün arasındaki üçgen hareketi keyifli hale getiriyor; boks ya da tempolu bir dans dersi biriken öfkeyi sağlıklı bir şekilde atmanı sağlar. Gün boyu boşlukta ilerleyen Ay yüzünden yeni bir diyet ya da ağır bir antrenman programına başlamak yerine alışık olduğun rutini sürdür. Öğle yemeğinin ardından temiz havada biraz yürümek şakaklarındaki baskıyı hafifletir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sabah uyandığında ensende ve omzunun üst kısmında bir tutulma hissedebilirsin; yastığının yüksekliği ya da yanlış yatış pozisyonu bunun sebebi olabilir. Gün içinde çantanı tek omzunda taşımamaya ve bilgisayar ekranını göz hizasına getirmeye özen göster. Venüs retroya hazırlanırken lezzetli ama ağır yemeklere yönelme isteğin artabilir; kızartma yerine fırında pişmiş sebzeler ve bir avuç badem bedenini hafif tutar. Plüton ile Merkür arasındaki gerilim iş yerindeki baskıyı kulak çevrene taşıyabilir; kulaklarında çınlama ya da dolgunluk hissedersen yüksek sesli ortamlardan uzak dur. Akşam ılık bir havluyu ensene koymak kaslarını yumuşatacak. Masada otururken kollarını başının üzerinde birleştirip yana doğru esnemek sırtını rahatlatır. Lifli sebzelerle desteklenmiş hafif bir akşam yemeği uykunu da iyileştirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, Ay burcunda ama boşlukta ilerlediği için bugün enerjin dalgalı olabilir; bir an çok hareketli hissederken bir sonraki saatte halsizlik çökebilir. Gün boyu telefonla yazışmak baş parmaklarında ve bileklerinde sızı yaratabilir, ara ara parmaklarını açıp kapatarak esnet. Günlük düzenini yöneten Merkür'ün Mars'la karesi sinir sistemini hassaslaştırıp göz kapağında seğirme gibi küçük belirtiler gösterebilir. Bu durumda ekran süresini kısaltmak ve ıspanak, kabak çekirdeği gibi magnezyumdan zengin besinlere ağırlık vermek iyi gelir. Omuz ve kol kaslarını rahatlatmak için akşam birkaç esneme hareketi yap. Uzun yazışmalardan sonra gözlerini birkaç dakika kapatıp dinlendirmek odaklanmanı artırır. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde mideni yormamak için geç saatte ağır yemek yemekten kaçın.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, gece Ay burcuna geçtiğinde duygularınla birlikte iştahın da değişebilir. Gün boyu biriken stresi akşam tatlı ya da hamur işiyle bastırma eğilimine dikkat et; duygusal açlık ile gerçek açlığı ayırt etmek için yemekten önce kendine birkaç dakika tanı. Süt ürünlerine karşı hassas bir midesi olanlar bugün şişkinlik yaşayabilir; laktozsuz seçenekleri denemek rahatlatır. Para alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi, maddi bir konudaki gerginliği kürek kemiklerinin arasında bir sertlik olarak hissettirebilir; kollarını iki yana açıp göğsünü genişleterek birkaç kez esnemek bu bölgeyi gevşetir. Ciltte kuruluk ya da kızarıklık varsa kokusuz bir nemlendiriciyle cildini koru. Gün içinde bol yeşillikli bir salata ve ılık bir çorba mideni rahat tutar. Duygusal bir film izlerken atıştırmalık tabağını küçük tutmak da iyi bir önlem.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Mars bedenine yüksek bir enerji verirken vücut ısını da artırabilir; gün içinde yüzünde kızarıklık ya da ateş basması hissedersen serin bir ortamda birkaç dakika dinlen. Merkür ve Mars arasındaki kare aceleci davranmana yol açabilir; ağır bir kutu kaldırırken dizlerini bükmeyi ve yükü bedenine yakın tutmayı unutma. Omurganı destekleyen sırt kaslarını güçlendirmek için akşam kısa bir plank ya da köprü hareketi yapmak iyi gelir. Plüton'un Merkür'le gerilimi uykuya dalmanı zorlaştırabilir; yatmadan önce odanın ışığını kısmak bedenine dinlenme zamanının geldiğini hatırlatır. Kalbini korumak için kırmızı et yerine balık ve baklagillere ağırlık ver. Terlediğin anlarda bugün üzerine hırka almayı unutma; ani ısı değişimleri boğazını hassaslaştırabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, çalışma alanındaki Plüton, Merkür'le gerildiği için bugün sağlık alışkanlıklarını bir anda baştan aşağı değiştirme isteği duyabilirsin. Ancak Ay boşlukta ilerlerken sert bir detoks, uzun süreli oruç ya da katı bir diyet başlatmak bedenini gereksiz yere yorar. Küçük ve sürdürülebilir adımlar seç; örneğin öğle yemeğinde bir porsiyon sebzeyi artırmak gibi. Hazır gıdaların etiketlerini okumak, gizli şeker ve katkı maddelerini fark etmeni sağlar. Mars'la gerilen Merkür sinirsel gerginliği ellerine yansıtabilir; tırnak yeme ya da parmak çıtlatma alışkanlığın artarsa ellerini meşgul edecek bir örgü ya da boncuk işi dene. Mesai sırasında sık sık kısa molalar vermek gözlerini dinlendirir. Parmak eklemlerini ısıtmak için sıcak bir fincanı avuçlarının arasında tutmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün oturduğun yerden hızla kalktığında hafif bir baş dönmesi yaşayabilirsin; tansiyonun düşmeye eğilimliyse öğün atlamamak ve ani hareketlerden kaçınmak önemli. Yönetici gezegenin Venüs'ün durağanlaşması şekerli yiyeceklere karşı isteğini artırabilir, bu da gün içinde enerjinde iniş çıkışlara yol açar. Kahvaltıda yumurta, peynir ve tam tahıllı ekmekle güne başlamak kan şekerini dengede tutar. Mars'ın Neptün'le kurduğu uyum ilişki alanını da desteklediği için partnerinle ya da bir arkadaşınla birlikte gideceğin bir pilates ya da salsa dersi hem keyif verir hem de denge duygunu güçlendirir. Ayakkabı seçerken topuk yüksekliğine dikkat etmek de bileklerini korur. Gün boyu ayakta kalacaksan ağırlığını iki bacağına eşit dağıtmaya özen göster. Tek ayak üzerinde durmayı denemek de eğlenceli bir denge egzersizi olabilir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Merkür Plüton'la gerildiği için içinde biriktirdiğin duygular bugün bedenine yorgunluk ve ağırlık olarak yansıyabilir. Burnunun tıkanması, hapşırık ya da sinüslerde dolgunluk hissi mevsim geçişinin etkisiyle artabilir; odanı sık sık havalandırmak ve tozlanan yüzeyleri silmek alerjik belirtileri azaltır. Venüs retroya hazırlanırken hormonal dalgalanmalar ruh halini etkileyebilir; kendine karşı sabırlı ol. Sindirimin yavaşladığını fark edersen lifli besinlere, kuru meyvelere ve bol yeşilliğe yer ver. Kariyer alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi seni aşırı çalışmaya itebilir; gün sonunda ayaklarını uzatıp dinlenmek tükenmişlik hissini önler. Yatmadan önce başını hafifçe yükselten bir yastık kullanmak gece nefes almanı kolaylaştırır. Ağır ve kızarmış yiyeceklerden uzak durmak da bedenindeki şişkinlik hissini azaltır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, uzun süre oturarak çalışıyorsan bugün kalçandan bacağına doğru yayılan bir sızı hissedebilirsin; siyatik sinirin hassaslaşmış olabilir. Her fırsatta ayağa kalkıp kalçanı iki yana hafifçe sallamak ve birkaç esneme hareketi yapmak bu gerginliği azaltır. Neptün'le uyumlu Mars dans, doğa yürüyüşü ya da bisiklet gibi keyifli hareketleri destekliyor. Venüs gizli alanında durağanlaşırken gece geç saatte atıştırmak uyku kaliteni düşürebilir; akşam yemeğini erken yemeye çalış. Plüton'un Merkür'le gerilimi omuzlarında ve kollarında yük hissi yaratabilir; ağır alışveriş poşetlerini iki eline eşit dağıtmak omurganı korur. Gece Ay Yengeç'e geçtiğinde sindirimin hassaslaşacağından baharatlı yemeklerden uzak dur. Uzun süre araba kullanacaksan koltuğunu dizlerin kalçandan biraz yukarıda kalacak şekilde ayarla.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sonbaharın serin havası cildinde kuruluk ve dudaklarında çatlama yaratabilir; gün içinde dudak koruyucu kullanmak ve ellerini nemlendirmek bu hassasiyeti azaltır. Sabah kalktığında eklemlerinde bir sertlik hissediyorsan sırt üstü uzanıp dizlerini göğsüne doğru çekerek birkaç saniye beklemek belini gevşetir. Ortak kaynaklar alanındaki Mars'ın Merkür'le karesi, parayla ilgili bir stresi sırtına ve omuzlarına yükleyebilir. Ay çalışma alanında boşlukta ilerlerken iş yükünü azaltmak için küçük molalar ver; masanın altına bir ayak desteği koymak oturuşunu düzeltir. Ay'ın gece ilişki alanına geçmesiyle sevdiğin biriyle yapacağın kısa bir akşam yürüyüşü stresini hafifletecek. Sıcak bir bitki çayı ve vitamin açısından zengin bir meyve tabağı bugün bağışıklığını destekler. Kemiklerin için güneşli saatlerde kısa bir süre dışarıda vakit geçirmek iyi olur.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, hava soğumaya başlarken ellerin ve ayakların her zamankinden çabuk üşüyebilir; dolaşımını desteklemek için kalın çoraplar giymek ve gün içinde parmak uçlarında yükselip alçalma hareketi yapmak iyi gelir. Uzun saatler telefona ve bilgisayara eğilmek boynunu öne doğru çekerek ense ağrısına yol açabilir; çeneni hafifçe geriye çekip birkaç saniye tutmak duruşunu düzeltir. Burcundaki Plüton Merkür'le gerildiği için sinirsel bir huzursuzluk ve bacaklarda kıpırdanma isteği hissedebilirsin; akşam kısa bir yürüyüş bu enerjiyi boşaltır. Ay boşlukta ilerlerken yeni bir takviye ya da vitamin kullanmaya başlamadan önce doktoruna danış. Mars'ın ilişki alanındaki etkisiyle partnerinle bir gerginlik yaşarsan tartışmayı yatak odasına taşıma; bedenin dinlenmeyi hak ediyor. Ekran başında geçirdiğin uzun oturumların ardından bugün birkaç dakika pencereden dışarı bak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Mars çalışma alanında hızlı ilerlerken gün boyu ayakta kalman ya da çok yürümen gerekebilir; yeni ayakkabılar ayağını vurabilir, bu yüzden bugün rahat ve alıştığın ayakkabıları seç. Parmak aralarını kuru tutmak ve pamuklu çoraplar giymek ayak sağlığını korur. Yönetici gezegenin Neptün, Mars'tan destek aldığı için bedenini dinlemek bugün kolaylaşıyor; halsizlik hissettiğinde kısa bir şekerleme yapmaktan çekinme. Neptün ilaçlara karşı hassasiyeti de artırabilir; kullandığın bir ilacın dozunu kendi başına değiştirmemeye ve prospektüsü dikkatle okumaya özen göster. Ay'ın gece saatlerinde Yengeç'e geçmesiyle hafif bir akşam esnemesi yapmak omurgandaki gerginliği dağıtır. Yoğun bir mesai öncesinde protein içeren bir kahvaltı enerjini gün boyu korur. Lifli beslenmek de sindirimini düzenler.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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