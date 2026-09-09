Mutfak Dolaplarındaki Donmuş Yağı Çıkarmanın Basit Yöntemi Belli Oldu

Önerilen yöntemde temiz bir bezin üzerine çok az miktarda bitkisel yağ dökülüyor ve sertleşmiş kalıntı nazikçe ovuluyor. Yeni yağın eski, yapışkan tabakayı yumuşatarak yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Bunun ardından dolabın temiz ve nemli bir bezle silinmesi gerekiyor.

Daha inatçı kirler için bir ölçü bitkisel yağ, iki ölçü karbonat ve az miktarda limon suyundan oluşan macun öneriliyor. Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı bazı boyalı, lake veya parlak yüzeylerde iz bırakabileceği; limon suyunun asidinin de kaplamayı matlaştırabileceği için yöntem önce görünmeyen küçük bir alanda denenmeli. Dolap üreticisinin bakım talimatları farklıysa bu tarif kullanılmamalı.