Mutfak Dolaplarındaki Donmuş Yağı Çıkarmanın Basit Yöntemi Belli Oldu
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Yemek pişirirken havaya karışan yağ damlacıkları, mutfak dolaplarının üzerinde zamanla sert ve yapışkan bir tabaka oluşturabiliyor. Mutfak uzmanı Tommy, eski yağ kalıntılarını yumuşatmak için şaşırtıcı biçimde bitkisel yağ kullanılmasını öneriyor. İnatçı lekelerde bitkisel yağın karbonat ve az miktarda limon suyuyla macun haline getirilebileceğini belirtiyor.
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Sertleşen yağ tabakasını yeni yağla yumuşatıyorlar
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Yağlı mutfak dolapları adım adım nasıl temizlenir?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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