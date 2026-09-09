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Mutfak Dolaplarındaki Donmuş Yağı Çıkarmanın Basit Yöntemi Belli Oldu

Mutfak Dolaplarındaki Donmuş Yağı Çıkarmanın Basit Yöntemi Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 13:27
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Yemek pişirirken havaya karışan yağ damlacıkları, mutfak dolaplarının üzerinde zamanla sert ve yapışkan bir tabaka oluşturabiliyor. Mutfak uzmanı Tommy, eski yağ kalıntılarını yumuşatmak için şaşırtıcı biçimde bitkisel yağ kullanılmasını öneriyor. İnatçı lekelerde bitkisel yağın karbonat ve az miktarda limon suyuyla macun haline getirilebileceğini belirtiyor.

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Sertleşen yağ tabakasını yeni yağla yumuşatıyorlar

Sertleşen yağ tabakasını yeni yağla yumuşatıyorlar

Önerilen yöntemde temiz bir bezin üzerine çok az miktarda bitkisel yağ dökülüyor ve sertleşmiş kalıntı nazikçe ovuluyor. Yeni yağın eski, yapışkan tabakayı yumuşatarak yüzeyden ayrılmasını kolaylaştırabileceği belirtiliyor. Bunun ardından dolabın temiz ve nemli bir bezle silinmesi gerekiyor.

Daha inatçı kirler için bir ölçü bitkisel yağ, iki ölçü karbonat ve az miktarda limon suyundan oluşan macun öneriliyor. Karbonatın hafif aşındırıcı yapısı bazı boyalı, lake veya parlak yüzeylerde iz bırakabileceği; limon suyunun asidinin de kaplamayı matlaştırabileceği için yöntem önce görünmeyen küçük bir alanda denenmeli. Dolap üreticisinin bakım talimatları farklıysa bu tarif kullanılmamalı.

Yağlı mutfak dolapları adım adım nasıl temizlenir?

Yağlı mutfak dolapları adım adım nasıl temizlenir?

Temizlik sırasında yüzeyi fazla ıslatmamak, menteşelere ve ahşap birleşim yerlerine sıvı kaçırmamak gerekiyor. İşlem tamamlandıktan sonra dolap üzerinde yeni bir yağ tabakası kalmaması için temiz suyla nemlendirilmiş bezle son kez silinmesi ve yüzeyin tamamen kurulanması öneriliyor.

  • Dolabın üzerindeki tozları kuru ve yumuşak bir bezle alın.

  • Kullanacağınız karışımı önce görünmeyen küçük bir noktada deneyin.

  • Hafif kirlerde nemli beze birkaç damla bitkisel yağ dökün.

  • İnatçı tabaka için bir ölçü yağ ile iki ölçü karbonatı karıştırın; yüzey uygunsa çok az limon suyu ekleyin.

  • Karışımı bastırmadan ve dolabın damar yönünü takip ederek uygulayın.

  • Bir veya iki dakika bekleyin; çok sert kalıntılarda süre 10 dakikayı geçmesin.

  • Dolabı yukarıdan aşağıya doğru temiz ve nemli bir bezle silin.

  • Yağ ve karışım kalıntısı kalmadığından emin olduktan sonra yüzeyi kurulayın.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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