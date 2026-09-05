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Dünya'nın Kara Kutusunu Yapıyorlar: İnsanlığın Sonuna Kadar Kayıt Tutacak

Dünya'nın Kara Kutusunu Yapıyorlar: İnsanlığın Sonuna Kadar Kayıt Tutacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 09:38
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Uçak kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmak için kullanılan kara kutuların bir benzeri bu kez bütün gezegen için hazırlanıyor. Tazmanya’ya kurulacak çelik yapı, iklim değişikliğine ilişkin verileri, haberleri ve insanlığın verdiği kararları kaydedecek. Amaç, büyük bir çöküş yaşanması durumunda geride “ne olduğunu anlatabilecek” dayanıklı bir kayıt bırakmak.

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İklim verileriyle birlikte insanlığın tepkileri de saklanacak

İklim verileriyle birlikte insanlığın tepkileri de saklanacak

Earth’s Black Box adı verilen proje ilk kez 2021’deki COP26 İklim Konferansı sırasında duyuruldu. Fiziksel yapı henüz kurulmadan dijital diskler çalıştırıldı ve konferanstan itibaren iklim değişikliğiyle ilgili verilerin toplanmasına başlandı.

Sistemin kara ve deniz sıcaklıkları, atmosferdeki karbondioksit miktarı ve canlı türlerindeki kayıplar gibi yüzlerce veri setini izlemesi planlanıyor. Yalnızca bilimsel ölçümler değil, iklimle ilgili haberler, siyasi açıklamalar ve kamuoyundaki tartışmalar da arşive eklenecek.

Projenin temel amacı yalnızca olası bir felaketten sonra geçmişi açıklamak değil. İnsanların hangi uyarıları gördüğünü, yöneticilerin hangi kararları aldığını ve hangi adımların atılmadığını sürekli kaydederek bugünden hesap verebilirlik yaratılması hedefleniyor. Toplanan dijital kayıtların daha sonra fiziksel yapıya aktarılması planlanıyor.

Beş yıllık gecikmenin ardından parçalar birleştiriliyor

Beş yıllık gecikmenin ardından parçalar birleştiriliyor

İlk tasarımlarda yaklaşık 10 metre uzunluğunda gösterilen kara kutu, projenin güncellenmesiyle büyütüldü. Son açıklamalarda çelik yapının 16 metre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olacağı, üst bölümünde camla korunan güneş panelleri bulunacağı belirtiliyor.

Yapı, Tazmanya’nın batısındaki Queenstown yakınlarında kullanılmayan bir havaalanına yerleştirilecek. Bölgenin jeolojik ve siyasi açıdan istikrarlı olması nedeniyle seçildiği, kara kutunun granit zemin üzerine kurulacağı ifade ediliyor. Çelik dış kabuğun yangın, sel, deprem ve saldırı gibi tehditlere karşı dirençli olması amaçlanıyor.

2021’de açıklanan ve başlangıçta 2022’de tamamlanması beklenen proje yıllarca ertelendi. Proje ekibi Haziran 2026’da parçaların birleştirilmeye başlandığını ve yapının aralık ayında alana kurulmasının planlandığını açıkladı. Dolayısıyla kara kutu henüz tamamlanmış değil ancak beş yıllık gecikmenin ardından yeniden uygulama aşamasına geçmiş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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