Dünya'nın Kara Kutusunu Yapıyorlar: İnsanlığın Sonuna Kadar Kayıt Tutacak
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Uçak kazalarının nedenlerini ortaya çıkarmak için kullanılan kara kutuların bir benzeri bu kez bütün gezegen için hazırlanıyor. Tazmanya’ya kurulacak çelik yapı, iklim değişikliğine ilişkin verileri, haberleri ve insanlığın verdiği kararları kaydedecek. Amaç, büyük bir çöküş yaşanması durumunda geride “ne olduğunu anlatabilecek” dayanıklı bir kayıt bırakmak.
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İklim verileriyle birlikte insanlığın tepkileri de saklanacak
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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