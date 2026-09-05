Dünya'nın Kara Kutusunu Yapıyorlar: İnsanlığın Sonuna Kadar Kayıt Tutacak

Earth’s Black Box adı verilen proje ilk kez 2021’deki COP26 İklim Konferansı sırasında duyuruldu. Fiziksel yapı henüz kurulmadan dijital diskler çalıştırıldı ve konferanstan itibaren iklim değişikliğiyle ilgili verilerin toplanmasına başlandı.

Sistemin kara ve deniz sıcaklıkları, atmosferdeki karbondioksit miktarı ve canlı türlerindeki kayıplar gibi yüzlerce veri setini izlemesi planlanıyor. Yalnızca bilimsel ölçümler değil, iklimle ilgili haberler, siyasi açıklamalar ve kamuoyundaki tartışmalar da arşive eklenecek.

Projenin temel amacı yalnızca olası bir felaketten sonra geçmişi açıklamak değil. İnsanların hangi uyarıları gördüğünü, yöneticilerin hangi kararları aldığını ve hangi adımların atılmadığını sürekli kaydederek bugünden hesap verebilirlik yaratılması hedefleniyor. Toplanan dijital kayıtların daha sonra fiziksel yapıya aktarılması planlanıyor.