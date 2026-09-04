Deniz Fenerini Yanlış Ülkeye Kurdular: Sınırı Çizerek Düzelttiler
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Finlandiya ile İsveç arasında paylaşılan küçücük Märket Adası’ndaki ülke sınırı, haritada bakıldığında oldukça garip bir şekle sahip. Bunun nedeni doğal koşullar veya eski bir savaş değil, 1885 yılında yapılan bir deniz fenerinin yanlış tarafa kurulması. Hata yaklaşık bir asır sonra düzeltilirken iki ülkenin de toprak miktarını değiştirmemek için sınırın düz çizgisi ters “S” biçimine getirildi.
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Deniz fenerini adanın İsveç tarafına inşa ettiler
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Balıkçılık hakları değişmesin diye kıyı sınırına dokunmadılar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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