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Deniz Fenerini Yanlış Ülkeye Kurdular: Sınırı Çizerek Düzelttiler

Deniz Fenerini Yanlış Ülkeye Kurdular: Sınırı Çizerek Düzelttiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 18:50
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Finlandiya ile İsveç arasında paylaşılan küçücük Märket Adası’ndaki ülke sınırı, haritada bakıldığında oldukça garip bir şekle sahip. Bunun nedeni doğal koşullar veya eski bir savaş değil, 1885 yılında yapılan bir deniz fenerinin yanlış tarafa kurulması. Hata yaklaşık bir asır sonra düzeltilirken iki ülkenin de toprak miktarını değiştirmemek için sınırın düz çizgisi ters “S” biçimine getirildi.

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Deniz fenerini adanın İsveç tarafına inşa ettiler

Deniz fenerini adanın İsveç tarafına inşa ettiler

Märket Adası, 1809’dan bu yana İsveç ile Finlandiya arasında bölünmüş durumda. 1885 yılında o dönem Rus İmparatorluğu’na bağlı Finlandiya Büyük Dükalığı tarafından adanın en yüksek noktasına bir deniz feneri yaptırıldı. Ancak fener için seçilen nokta mevcut sınırın Finlandiya değil İsveç tarafında kalıyordu. 

Yapı buna rağmen hiçbir zaman İsveç tarafından yönetilmedi; Finlandiya deniz fenerini kullanmaya devam etti. Böylece küçücük adada yaklaşık bir asır boyunca Finlandiya’ya ait bir yapı resmî olarak İsveç toprağında kalmış oldu.

Sorunu çözmek için 1980’lerde yapılan sınır düzenlemesinde deniz fenerinin bulunduğu alan Finlandiya tarafına geçirildi. Ancak İsveç’in adadaki toplam yüzölçümünün azalmasına izin verilmedi. Finlandiya’nın aldığı alanın karşılığında İsveç’e adanın başka bir noktasından aynı büyüklükte bir bölüm bırakıldı. Böylece sınır değişmesine rağmen iki ülkenin adadaki toplam toprak miktarı aynı kaldı. Düzenleme 1985 yılında yürürlüğe girdi ve deniz feneri ilk kez hukuken de Finlandiya tarafında kaldı.

Balıkçılık hakları değişmesin diye kıyı sınırına dokunmadılar

Balıkçılık hakları değişmesin diye kıyı sınırına dokunmadılar

Sınırı daha da sıra dışı hale getiren ayrıntı ise adanın kıyısındaki mevcut sınır noktalarının yerinde bırakılmasıydı. Kıyı çizgisindeki sınır değiştirilseydi ülkelerin çevredeki deniz alanları ve balıkçılık hakları da etkilenebilirdi.

Bunun önüne geçmek için yeni sınır, kıyıdaki eski noktalar arasında adanın içine doğru kıvrılarak deniz fenerinin çevresinden geçirildi; ardından İsveç’e bırakılan eş büyüklükteki alanın etrafından dolaşıp yeniden eski hatta bağlandı. Sonuçta Märket Adası’nın ortasında düz çizgi yerine ters “S” biçimini andıran bir uluslararası sınır ortaya çıktı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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