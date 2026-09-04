Deniz Fenerini Yanlış Ülkeye Kurdular: Sınırı Çizerek Düzelttiler

Märket Adası, 1809’dan bu yana İsveç ile Finlandiya arasında bölünmüş durumda. 1885 yılında o dönem Rus İmparatorluğu’na bağlı Finlandiya Büyük Dükalığı tarafından adanın en yüksek noktasına bir deniz feneri yaptırıldı. Ancak fener için seçilen nokta mevcut sınırın Finlandiya değil İsveç tarafında kalıyordu.

Yapı buna rağmen hiçbir zaman İsveç tarafından yönetilmedi; Finlandiya deniz fenerini kullanmaya devam etti. Böylece küçücük adada yaklaşık bir asır boyunca Finlandiya’ya ait bir yapı resmî olarak İsveç toprağında kalmış oldu.

Sorunu çözmek için 1980’lerde yapılan sınır düzenlemesinde deniz fenerinin bulunduğu alan Finlandiya tarafına geçirildi. Ancak İsveç’in adadaki toplam yüzölçümünün azalmasına izin verilmedi. Finlandiya’nın aldığı alanın karşılığında İsveç’e adanın başka bir noktasından aynı büyüklükte bir bölüm bırakıldı. Böylece sınır değişmesine rağmen iki ülkenin adadaki toplam toprak miktarı aynı kaldı. Düzenleme 1985 yılında yürürlüğe girdi ve deniz feneri ilk kez hukuken de Finlandiya tarafında kaldı.