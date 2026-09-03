Koşuya, Alışverişe ve Spaya Eşlik Ediyor: Bir Saatlik Arkadaşlık İçin 1.500 TL Alıyor
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Tayland’da arkadaşları müsait olmayan veya tek başına etkinliğe katılmak istemeyen kişiler, saatlik ücretle kendilerine eşlik edecek birini kiralıyor. “Friend-for-hire” olarak anılan hizmet; fotoğraf çekmekten alışverişe, spor salonundan şehir dışı gezilere kadar farklı talepleri kapsıyor. Hizmet verenlerden Penkawin Wangniwetkul ise iki ila üç saat süren buluşmalar için saat başına 1.000 baht alıyor. Bu tutar yaklaşık 1.500 TL’ye karşılık geliyor.
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Arkadaşları müsait olmayınca yanlarına ücretle birini çağırıyorlar
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Bir buluşma genellikle iki ila üç saat sürüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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