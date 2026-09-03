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Koşuya, Alışverişe ve Spaya Eşlik Ediyor: Bir Saatlik Arkadaşlık İçin 1.500 TL Alıyor

Koşuya, Alışverişe ve Spaya Eşlik Ediyor: Bir Saatlik Arkadaşlık İçin 1.500 TL Alıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 23:16
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Tayland’da arkadaşları müsait olmayan veya tek başına etkinliğe katılmak istemeyen kişiler, saatlik ücretle kendilerine eşlik edecek birini kiralıyor. “Friend-for-hire” olarak anılan hizmet; fotoğraf çekmekten alışverişe, spor salonundan şehir dışı gezilere kadar farklı talepleri kapsıyor. Hizmet verenlerden Penkawin Wangniwetkul ise iki ila üç saat süren buluşmalar için saat başına 1.000 baht alıyor. Bu tutar yaklaşık 1.500 TL’ye karşılık geliyor.

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Arkadaşları müsait olmayınca yanlarına ücretle birini çağırıyorlar

Arkadaşları müsait olmayınca yanlarına ücretle birini çağırıyorlar

Tayland’da yayılmaya başlayan hizmetten yararlananlar yalnızca sohbet edecek birini aramıyor. Müşteriler; seyahate çıkmak, kafeleri gezmek, alışveriş yapmak, spor salonuna gitmek veya fotoğraf çektirmek için kendilerine eşlik edecek kişileri saatlik olarak kiralayabiliyor. Bazıları ise düğün gibi tek başına katılmak istemedikleri etkinlikler için başvuruyor.

Bangkok’ta yaşayan üniversite öğrencisi ve içerik üreticisi Ainthuon Rattanawaraporn, arkadaşları seyahate çıkmak için her zaman müsait olmadığı ve tek başına gezmeye henüz alışamadığı için hizmeti kullanmaya başladı. Kiraladığı kişiden yolculuk sırasında kendisine eşlik etmesini ve istediği açılardan fotoğraflarını çekmesini talep etti. Böylece arkadaşlarından yüzlerce fotoğraf çekmelerini istemek zorunda kalmadığını anlattı.

Talep, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Thanaporn Charoenchuea için de gelir kapısına dönüştü. “Snap Like A Bestie” adıyla hizmet vermeye başlayan Charoenchuea, yaklaşık iki ayda 50’den fazla müşteriyle buluştu. Fotoğraf çekmenin yanında utangaç müşterilerle sohbet ederek rahatlamalarına yardımcı olan öğrenci, yoğun günlerde bir ila üç saat süren üç ayrı randevu kabul ediyor. Güvenlik nedeniyle yalnızca halka açık yerlerde buluşuyor ve müşterilerini sosyal medya hesaplarından kontrol ediyor.

Bir buluşma genellikle iki ila üç saat sürüyor

Bir buluşma genellikle iki ila üç saat sürüyor

Televizyondaki yapımcı yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra sunuculuk yapan Penkawin Wangniwetkul, yakınlarının iki yaşlı kadına alışverişte ve gezilerde eşlik etmesini istemesi üzerine sektöre girdi. “Ice” adıyla tanınan Wangniwetkul artık koşu, aerobik, alışveriş, spa, kafe gezisi, spor salonu ve kapalı alanda kaya tırmanışı gibi etkinliklere müşterileriyle birlikte katılıyor. İki ila üç saat süren randevuların her saati için 1.000 baht, güncel kurla yaklaşık 1.500 TL ücret alıyor.

Hizmetin Tayland genelindeki büyüklüğünü gösteren resmî bir veri bulunmuyor. Sektörde çalışanlar talebin son yıllarda arttığını söylerken ülkedeki tek kişilik hanelerin çoğalması da dikkat çekiyor. 2025 verilerine göre Tayland’daki hanelerin yüzde 29,5’inde yalnızca bir kişi yaşıyor. Dünya genelindeki yüzde 21,9’luk ortalamayı aşan bu oranın, mevcut artış sürerse 2042’de yüzde 40’a ulaşabileceği öngörülüyor. Kaynak.

Hizmet verenler müşterilerini önceden inceleyerek kendilerini rahatsız eden veya güvenliklerini tehlikeye atabilecek talepleri reddediyor. Wangniwetkul, erkek müşterilerden gelen gece eğlencesine eşlik etme tekliflerini kabul etmiyor. Sosyolog Narupon Duangwises de ücretli arkadaşlığın günlük hayatta ilişki kurmakta zorlananlara duygusal rahatlık sağlayabileceğini ancak taciz ve şiddet riskine karşı açık kurallar ile sınırların belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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