Koşuya, Alışverişe ve Spaya Eşlik Ediyor: Bir Saatlik Arkadaşlık İçin 1.500 TL Alıyor

Tayland’da yayılmaya başlayan hizmetten yararlananlar yalnızca sohbet edecek birini aramıyor. Müşteriler; seyahate çıkmak, kafeleri gezmek, alışveriş yapmak, spor salonuna gitmek veya fotoğraf çektirmek için kendilerine eşlik edecek kişileri saatlik olarak kiralayabiliyor. Bazıları ise düğün gibi tek başına katılmak istemedikleri etkinlikler için başvuruyor.

Bangkok’ta yaşayan üniversite öğrencisi ve içerik üreticisi Ainthuon Rattanawaraporn, arkadaşları seyahate çıkmak için her zaman müsait olmadığı ve tek başına gezmeye henüz alışamadığı için hizmeti kullanmaya başladı. Kiraladığı kişiden yolculuk sırasında kendisine eşlik etmesini ve istediği açılardan fotoğraflarını çekmesini talep etti. Böylece arkadaşlarından yüzlerce fotoğraf çekmelerini istemek zorunda kalmadığını anlattı.

Talep, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Thanaporn Charoenchuea için de gelir kapısına dönüştü. “Snap Like A Bestie” adıyla hizmet vermeye başlayan Charoenchuea, yaklaşık iki ayda 50’den fazla müşteriyle buluştu. Fotoğraf çekmenin yanında utangaç müşterilerle sohbet ederek rahatlamalarına yardımcı olan öğrenci, yoğun günlerde bir ila üç saat süren üç ayrı randevu kabul ediyor. Güvenlik nedeniyle yalnızca halka açık yerlerde buluşuyor ve müşterilerini sosyal medya hesaplarından kontrol ediyor.