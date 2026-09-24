Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun Jenerik Müziğini Nasıl Yaptığını İlk Kez Anlattı!

Yaprak Dökümü deyince Ali Rıza Bey’in ailesi, Ezel deyince intikam hikayesi, Aşk-ı Memnu deyince de Bihter ile Behlül geliyor akla. Bu dizilerin ortak noktalarından biri, sahneler kadar hafızalara yerleşen müzikleri. Üçünün de müziklerinde Toygar Işıklı’nın imzası var.

Işıklı’nın bestelediği melodiler, diziler bittikten yıllar sonra da dinlenmeye devam etti. Kuzey Güney, Medcezir ve Çukur'da müzikleriyle adını duyurduğu yapımlar arasında. Fakat onun anlattığı son derece ilginç beste hikayesinin merkezinde, birkaç notasını duyar duymaz tanıyacağımız başka bir dizi var: Aşk-ı Memnu.