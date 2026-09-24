Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun Jenerik Müziğini Nasıl Yaptığını İlk Kez Anlattı!
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Bazı dizi müzikleri ilk notasında hangi sahneye ait olduğunu hatırlatıyor. Toygar Işıklı’nın Aşk-ı Memnu, Ezel ve Yaprak Dökümü için yaptığı müzikler de onlardan. Işıklı, bu unutulmaz işlerden birinin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Meğer Aşk-ı Memnu’nun jeneriğindeki melodi, Boğaz Köprüsü’nde trafik durduğunda aklına gelmiş. Üstelik melodiyi unutmamak için bulduğu yöntem de dönemin ruhunu taşıyor.
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Toygar Işıklı’nın müziklerini duyunca diziyi gözünüzün önüne getirmemeniz zor.
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Aşk-ı Memnu’nun jeneriği, Işıklı trafikte beklerken aklına gelmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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