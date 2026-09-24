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Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun Jenerik Müziğini Nasıl Yaptığını İlk Kez Anlattı!

Toygar Işıklı, Aşk-ı Memnu'nun Jenerik Müziğini Nasıl Yaptığını İlk Kez Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 15:28
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Bazı dizi müzikleri ilk notasında hangi sahneye ait olduğunu hatırlatıyor. Toygar Işıklı’nın Aşk-ı MemnuEzel ve Yaprak Dökümü için yaptığı müzikler de onlardan. Işıklı, bu unutulmaz işlerden birinin ortaya çıkış hikayesini anlattı. Meğer Aşk-ı Memnu’nun jeneriğindeki melodi, Boğaz Köprüsü’nde trafik durduğunda aklına gelmiş. Üstelik melodiyi unutmamak için bulduğu yöntem de dönemin ruhunu taşıyor.

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Toygar Işıklı’nın müziklerini duyunca diziyi gözünüzün önüne getirmemeniz zor.

Toygar Işıklı’nın müziklerini duyunca diziyi gözünüzün önüne getirmemeniz zor.

Yaprak Dökümü deyince Ali Rıza Bey’in ailesi, Ezel deyince intikam hikayesi, Aşk-ı Memnu deyince de Bihter ile Behlül geliyor akla. Bu dizilerin ortak noktalarından biri, sahneler kadar hafızalara yerleşen müzikleri. Üçünün de müziklerinde Toygar Işıklı’nın imzası var. 

Işıklı’nın bestelediği melodiler, diziler bittikten yıllar sonra da dinlenmeye devam etti. Kuzey GüneyMedcezir ve Çukur'da müzikleriyle adını duyurduğu yapımlar arasında. Fakat onun anlattığı son derece ilginç beste hikayesinin merkezinde, birkaç notasını duyar duymaz tanıyacağımız başka bir dizi var: Aşk-ı Memnu.

Aşk-ı Memnu’nun jeneriği, Işıklı trafikte beklerken aklına gelmiş.

Toygar Işıklı, Aslı Şafak'la İşin Aslı programında Aşk-ı Memnu jenerik müziğinin ilk melodisini Boğaz Köprüsü’nde, trafikte beklediği sırada bulduğunu anlattı. Köprüde intihar girişimi olduğunu hatırladığını söyleyen Işıklı, araçlar ilerlemeyince bir melodi düşünmeye başladığını aktardı. 

O dönem bugünkü gibi telefona kolayca ses kaydı alma imkanı da yoktu. Işıklı, aklına gelen melodiyi unutmamak için evindeki telesekreteri arayıp sesli mesaj olarak kaydettiğini söyledi. Yıllardır dizinin açılışıyla özdeşleşen müziğin ilk hali, işte böyle bir trafik bekleyişinde ortaya çıktı. 

Aşk-ı Memnu jeneriğini bugün açsanız, müzik daha bitmeden diziden bir sahne hatırlamanız mümkün. Hikayesini duyunca da insanın aklına ister istemez şu geliyor: Işıklı o gün trafikte bulduğu melodiyi kaydetmeseydi, dizinin açılışında bambaşka bir müzik dinliyor olabilirdik.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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