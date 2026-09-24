Bebeklerin Temiz Hava Alması İçin Pencere Dışındaki Tel Kafese Koyulduğu Garip Dönem

Bu tavsiyeye uyanlardan biri de Eleanor Roosevelt'ti, yani Eski ABD Başkanı'nın eşi. Roosevelt, 1906'da ilk çocuğu Anna doğduktan sonra Manhattan'daki evinin arka penceresine, yanları ve üstü telle kaplı bir kutu yerleştirdi.

Otobiyografisinde bunu 'arka pencerelerimden birinde çocukları havalandırmak için tuhaf bir düzeneğim vardı' diye anlatıyor. Anna sabah uykularında kafeste yüksek sesle ağlayınca komşular şikâyet etti ve aileyi New York Çocuklara Yönelik Zulmü Önleme Derneği'ne bildirmekle tehdit etti.

Roosevelt bu tepkiye şaşırdığını, kendini 'son derece modern bir anne' sandığını yazıyor. Sonradan güneşin havadan daha önemli olduğunu öğrendi; kafes ise binanın gölgede kalan tarafındaydı. Uygulamayı bıraktı.