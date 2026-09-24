Bebeklerin Temiz Hava Alması İçin Pencere Dışındaki Tel Kafese Koyulduğu Garip Dönem
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20. yüzyılın başında New York ve Londra gibi kalabalık şehirlerde apartmanda yaşayan bazı aileler, bebeklerini pencereden dışarı sarkıtılan tel kafeslere koyuyordu. Amaç, bebeğin gün boyu temiz hava ve güneş almasıydı. Bu tuhaf düzeneğin arkasında dönemin önde gelen çocuk doktorlarından birinin tavsiyeleri vardı. Kafesin patenti bile alındı ve 1930'larda Londra'da bebek kulüpleri tarafından yaygınlaştırıldı.
Kullananlardan biri de ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt'ti!
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Bebek Kafeslerinin Patentini Aldı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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