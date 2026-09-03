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20 Yıldır Kapalı Olan Okulu Tek Bir Öğrenci İçin Yeniden Açtılar

20 Yıldır Kapalı Olan Okulu Tek Bir Öğrenci İçin Yeniden Açtılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 08:51
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İtalya’nın Stromboli Adası’ndaki Ginostra köyünde yaklaşık 20 yıldır kapalı olan ilkokul yeniden öğrenci kabul edecek. Ancak açılan sınıfta yalnızca bir öğrenci bulunacak. Haziran ayında altı yaşına giren Aysha, 10 Eylül’de birinci sınıfa başlayacak. Köye yalnızca deniz yoluyla ulaşılması ve vapur seferlerinin ders saatleriyle uyuşmaması nedeniyle Aysha’nın başka bir yerde eğitim görmesi oldukça zordu. Ailesinin başvurusu üzerine köyde yeniden bir ilkokul sınıfı oluşturuldu.

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Aysha 10 Eylül’de birinci sınıfa başlayacak

Aysha 10 Eylül’de birinci sınıfa başlayacak

Aysha’nın eğitim göreceği sınıf, Ginostra’daki San Vincenzo Ferreri Kilisesi’ne ait ve kısa süre önce yenilenen bir binada hazırlanıyor. Köy okulunun kendi binası yaklaşık 20 yıldır kullanılmadığı için yerel kilisenin sağladığı alan ilkokul şubesi hâline getirildi. Aysha’nın 10 Eylül’de burada ilk dersine girmesi planlanıyor.

Okulun açılması için Aysha’nın annesi Monica Abbate ile babası Raffa Bazine uzun süre girişimde bulundu. Aile, çocuklarının eğitim alabilmesi için Ginostra’dan ayrılmak istemediklerini belirterek önce belediye başkanı ve Lipari’deki kapsamlı eğitim kurumunun yöneticisiyle görüştü. Ardından Messina İl Eğitim Dairesine köyde bir şube açılması için başvuru yapıldı.

Başvurunun kabul edilmesiyle yalnızca bir öğrencinin devam edeceği sınıf için gerekli resmî izinler tamamlandı. Böylece Aysha’nın başka bir adaya gidip gelmesine veya ailenin eğitim nedeniyle iki ayrı yerde yaşamasına gerek kalmadı. ANSA, Ginostra’daki sınıfı öğrenci sayısı bakımından Avrupa’nın en küçük okulu olarak nitelendiriyor.

Ginostra’ya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor

Ginostra’ya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor

Stromboli’nin güneybatı kıyısında bulunan Ginostra’ya karadan ulaşım sağlanamıyor. Köye yalnızca tekne ve deniz otobüsüyle gidilebiliyor. Kış aylarında kötü hava koşulları seferlerin aksamasına neden olurken köyün kalıcı nüfusu da yaklaşık 40 kişiye kadar düşüyor. Bu nedenle Ginostra, ada içinde başka bir ada gibi tarif ediliyor.

Aysha’nın her gün Stromboli’nin başka bir yerindeki okula gitmesi de uygulanabilir bir çözüm olarak görülmedi. Deniz otobüsünün saatleri ders başlangıç ve bitiş saatleriyle uyuşmuyor. Lipari’ye ulaşmak ise özellikle kışın kesintiye uğrayan deniz seferleri nedeniyle daha da zor. Ailenin tek seçeneği, üyelerden birinin Aysha ile birlikte başka bir yere taşınması olacaktı.

Tek öğrencili sınıf, yalnızca Aysha’nın eğitimi için alınmış sıra dışı bir karar olmanın ötesinde Ginostra’da sürekli yaşamın korunması açısından da önem taşıyor. Çocuklu ailelerin eğitim nedeniyle ayrılmak zorunda kalması, zaten küçük olan yerleşimin nüfusunu daha da azaltabiliyor. Okulun yeniden açılması, uzak bölgelerde yaşayan çocukların da bulundukları yerde eğitime erişebilmesi için küçük ölçekli bir çözüm sunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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