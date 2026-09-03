20 Yıldır Kapalı Olan Okulu Tek Bir Öğrenci İçin Yeniden Açtılar

Stromboli’nin güneybatı kıyısında bulunan Ginostra’ya karadan ulaşım sağlanamıyor. Köye yalnızca tekne ve deniz otobüsüyle gidilebiliyor. Kış aylarında kötü hava koşulları seferlerin aksamasına neden olurken köyün kalıcı nüfusu da yaklaşık 40 kişiye kadar düşüyor. Bu nedenle Ginostra, ada içinde başka bir ada gibi tarif ediliyor.

Aysha’nın her gün Stromboli’nin başka bir yerindeki okula gitmesi de uygulanabilir bir çözüm olarak görülmedi. Deniz otobüsünün saatleri ders başlangıç ve bitiş saatleriyle uyuşmuyor. Lipari’ye ulaşmak ise özellikle kışın kesintiye uğrayan deniz seferleri nedeniyle daha da zor. Ailenin tek seçeneği, üyelerden birinin Aysha ile birlikte başka bir yere taşınması olacaktı.

Tek öğrencili sınıf, yalnızca Aysha’nın eğitimi için alınmış sıra dışı bir karar olmanın ötesinde Ginostra’da sürekli yaşamın korunması açısından da önem taşıyor. Çocuklu ailelerin eğitim nedeniyle ayrılmak zorunda kalması, zaten küçük olan yerleşimin nüfusunu daha da azaltabiliyor. Okulun yeniden açılması, uzak bölgelerde yaşayan çocukların da bulundukları yerde eğitime erişebilmesi için küçük ölçekli bir çözüm sunuyor.