20 Yıldır Kapalı Olan Okulu Tek Bir Öğrenci İçin Yeniden Açtılar
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İtalya’nın Stromboli Adası’ndaki Ginostra köyünde yaklaşık 20 yıldır kapalı olan ilkokul yeniden öğrenci kabul edecek. Ancak açılan sınıfta yalnızca bir öğrenci bulunacak. Haziran ayında altı yaşına giren Aysha, 10 Eylül’de birinci sınıfa başlayacak. Köye yalnızca deniz yoluyla ulaşılması ve vapur seferlerinin ders saatleriyle uyuşmaması nedeniyle Aysha’nın başka bir yerde eğitim görmesi oldukça zordu. Ailesinin başvurusu üzerine köyde yeniden bir ilkokul sınıfı oluşturuldu.
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Aysha 10 Eylül’de birinci sınıfa başlayacak
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Ginostra’ya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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