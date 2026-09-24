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İspanya Milli Takımından İsmini Vermek İstemeyen Bir Oyuncu Primini Federasyon Çalışanlarına Bıraktı

İspanya Milli Takımından İsmini Vermek İstemeyen Bir Oyuncu Primini Federasyon Çalışanlarına Bıraktı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 16:22
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İspanya'nın 19 Temmuz'da New Jersey'de Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek kazandığı Dünya Kupası'nın üzerinden iki ay geçti, ama şampiyonluğun en dikkat çekici hikâyelerinden biri ancak şimdi gün yüzüne çıktı. İspanyol gazetesi AS'in haberine göre milli takım kadrosundaki bir futbolcu, şampiyonluk sonrası kendisine düşen yaklaşık 1 milyon euroluk primin tamamını İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) çalışanlarına bıraktı. Oyuncu, jestin yalnızca bir teşekkür olarak algılanmasını istediği için adının açıklanmamasını şart koştu. İspanyol basını bu hareketi Luis de la Fuente'nin kurduğu takımın bugünkü futbolun alışılmış para hesaplarının dışına çıkabildiğinin bir göstergesi olarak yorumlarken, sosyal medyada da kısa sürede aynı soru sorulmaya başlandı: Bu oyuncu kim?

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Yaklaşık 1 milyon euroluk prim, iki aya yakın süren kamp ve turnuva boyunca çalışan federasyon personeline bırakıldı

Yaklaşık 1 milyon euroluk prim, iki aya yakın süren kamp ve turnuva boyunca çalışan federasyon personeline bırakıldı

AS'in aktardığına göre oyuncu bu kararı, temmuz başında başlayan hazırlık kampından finale kadar yaklaşık iki ay süren süreçte perde arkasında çalışan federasyon personeline teşekkür etmek için aldı. Takımın ABD, Kanada ve Meksika'da yürüttüğü turnuva mesaisi sahada görünmeyen bu ekibin omzundaydı ve oyuncunun gözünde şampiyonluğun önemli bir payı da onlara aitti.

Gazeteye göre futbolcu adının gizli kalması konusunda hâlâ kararlı. Amacı, jestin bir imaj çalışması gibi okunmasının önüne geçmek ve teşekkürün doğrudan çalışanlara ulaşmasını sağlamak. Haberde paranın çalışanlar arasında nasıl paylaştırılacağına ya da kaç kişiye ulaşacağına dair bir ayrıntı yer almıyor.

FIFA'nın şampiyona verdiği 50 milyon dolarlık ödülün yaklaşık yüzde 45'i oyunculara ayrılmıştı

FIFA'nın şampiyona verdiği 50 milyon dolarlık ödülün yaklaşık yüzde 45'i oyunculara ayrılmıştı

İspanya Futbol Federasyonu, 2010'dan sonraki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu karşılığında FIFA'dan yaklaşık 50 milyon dolar (44 milyon euro) aldı. Eurosport İspanya'nın aktardığına göre bu tutarın yaklaşık yüzde 45'i, federasyon başkanı Rafael Louzán ile takım kaptanları arasında yapılan pazarlığın ardından oyunculara ayrıldı. Kaynaklar oyuncu başına düşen rakamı farklı veriyor: Eurosport brüt 750 bin euro civarından söz ederken AS, vazgeçilen primi 'yaklaşık 1 milyon euro' olarak aktarıyor.

Dünya Kupası primini bağışlayan ilk futbolcu da değil. Fransız yıldız Kylian Mbappé, 2018'deki şampiyonluğun ardından kazandığı primi engelli çocuklarla çalışan bir yardım kuruluşuna bağışlamıştı. AS, Mbappé'nin Katar 2022 sonrası primini de takımı koruyan Fransız polislerine verdiğini yazmıştı.

Sosyal medyada tahminler Rodri'de yoğunlaştı, Llorente diyenler de çıktı

Sosyal medyada tahminler Rodri'de yoğunlaştı, Llorente diyenler de çıktı
twitter.com

Haberin yayılmasıyla birlikte X'te tahmin turu başladı. Türk kullanıcıların önemli kısmı ilk olarak kadronun deneyimli isimlerinden Rodri'yi işaret ederken, bir kullanıcı herkesin Rodri dediğini ama kendisine göre bu kişinin kesinlikle Marcos Llorente olduğunu yazdı.

İspanyol tarafında ise tartışma kısa sürede kulüp rekabetine kaydı. Bir kullanıcı, jestin sahibi Barcelona'dan çıkarsa bazı Real Madrid taraftarlarının bundan hiç hoşlanmayacağını söyledi; De la Fuente'nin 26 kişilik kadrosunda tek bir Real Madrid oyuncusu bile yoktu. Real Madrid taraftarı bir başka kullanıcı ise daha kuşkucuydu ve kariyerinin düşüşe geçtiğini gören bir oyuncunun milli takımdaki yerini sağlama almaya çalıştığını öne sürdü. Bağışı yalnızca bir oyuncunun mu yoksa bütün grubun mu yaptığını soranlar olurken, Brezilyalı Vinicius Junior'ın adını yazıp işi espriye vuranlar da vardı. AS ise şimdilik ismi vermemekte kararlı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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