İspanya Milli Takımından İsmini Vermek İstemeyen Bir Oyuncu Primini Federasyon Çalışanlarına Bıraktı

AS'in aktardığına göre oyuncu bu kararı, temmuz başında başlayan hazırlık kampından finale kadar yaklaşık iki ay süren süreçte perde arkasında çalışan federasyon personeline teşekkür etmek için aldı. Takımın ABD, Kanada ve Meksika'da yürüttüğü turnuva mesaisi sahada görünmeyen bu ekibin omzundaydı ve oyuncunun gözünde şampiyonluğun önemli bir payı da onlara aitti.

Gazeteye göre futbolcu adının gizli kalması konusunda hâlâ kararlı. Amacı, jestin bir imaj çalışması gibi okunmasının önüne geçmek ve teşekkürün doğrudan çalışanlara ulaşmasını sağlamak. Haberde paranın çalışanlar arasında nasıl paylaştırılacağına ya da kaç kişiye ulaşacağına dair bir ayrıntı yer almıyor.