İspanya Milli Takımından İsmini Vermek İstemeyen Bir Oyuncu Primini Federasyon Çalışanlarına Bıraktı
İspanya'nın 19 Temmuz'da New Jersey'de Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek kazandığı Dünya Kupası'nın üzerinden iki ay geçti, ama şampiyonluğun en dikkat çekici hikâyelerinden biri ancak şimdi gün yüzüne çıktı. İspanyol gazetesi AS'in haberine göre milli takım kadrosundaki bir futbolcu, şampiyonluk sonrası kendisine düşen yaklaşık 1 milyon euroluk primin tamamını İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) çalışanlarına bıraktı. Oyuncu, jestin yalnızca bir teşekkür olarak algılanmasını istediği için adının açıklanmamasını şart koştu. İspanyol basını bu hareketi Luis de la Fuente'nin kurduğu takımın bugünkü futbolun alışılmış para hesaplarının dışına çıkabildiğinin bir göstergesi olarak yorumlarken, sosyal medyada da kısa sürede aynı soru sorulmaya başlandı: Bu oyuncu kim?
Yaklaşık 1 milyon euroluk prim, iki aya yakın süren kamp ve turnuva boyunca çalışan federasyon personeline bırakıldı
FIFA'nın şampiyona verdiği 50 milyon dolarlık ödülün yaklaşık yüzde 45'i oyunculara ayrılmıştı
Sosyal medyada tahminler Rodri'de yoğunlaştı, Llorente diyenler de çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın