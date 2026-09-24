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Başkentte Hafta Sonu Enerjisi! Taste n' Dance Ankara'nın 5. Yılında Kaçırmamanız Gerekenler

Başkentte Hafta Sonu Enerjisi! Taste n' Dance Ankara'nın 5. Yılında Kaçırmamanız Gerekenler

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.09.2026 - 17:00
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Müzik, yaratıcı tasarım atölyeleri ve gurme gastronomi deneyimlerini tek çatı altında toplayan Taste n' Dance Festivali, bu yıl 5. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 26-27 Eylül tarihlerinde Club Mirador’un yeşillikler içindeki atmosferinde gerçekleşecek bu iki günlük deneyim, hem hafta sonunu keyifle geçirmek hem de Ankara'nın imza lezzet noktalarını tek bir alanda keşfetmek isteyenler için birebir!

Hazırsanız, festivalin öne çıkan detaylarına birlikte bakalım! 👇

Festival sahnesi, iki gün boyunca alternatif ve bağımsız müziğin önde gelen isimlerine ev sahipliği yapıyor!

Festival sahnesi, iki gün boyunca alternatif ve bağımsız müziğin önde gelen isimlerine ev sahipliği yapıyor!

26 Eylül Cumartesi: Flört, Jakuzi ve Kıt Sebastian sahne alarak festivalin açılışını güçlü bir canlı performans serisiyle yapıyor.

27 Eylül Pazar: Adamlar, Köfn, Apartman Diskosu ve Türko Disko enerjiyi zirveye taşıyarak katılımcılara gün boyu kesintisiz bir müzik ziyafeti sunuyor.

Ankara’nın en sevilen durakları tek bir çatıda!

Başkentin yeme-içme kültürüne yön veren, özgün konseptleriyle tanınan popüler durakları iki gün boyunca festival alanında buluşuyor. Şehrin trend mekanlarının hazırladığı imza lezzetler ve gastronomik eşleşmeler festival boyunca tek bir noktada deneyimlenebilecek!

Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz 7 farklı interaktif atölye!

Sadece izleyici olduğunuz değil bizzat dahil olabileceğiniz bir deneyim alanı da var! Gün içine yayılan ve kontenjanları sınırlı olan bazı atölyelere birlikte göz atalım;

Buz Heykel ve Şekillendirme (Ice Carving): Buzun formu, kesim teknikleri ve sunum sanatındaki estetik dokunuşları bizzat deneyimleme fırsatı.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Mutfak Sanatı: Kabuktan garnitüre, mutfakta sıfır atık felsefesiyle yaratıcı tatlar ve aromalar üretmenin incelikleri.

Matcha & Yeni Nesil İçecek Kültürü: Geleneksel Japon çay seremonisinin modern sunumlar ve farklı aromatik dengelerle harmanlanması.

Uzak Doğu & Balkan Umami Seansları: Farklı coğrafyaların imza lezzet hafızası, baharat dengeleri ve damakta iz bırakan eşleşmeleri.

Bige Arat ile Çiçek Tasarımı: Taze çiçekler, renkler ve dokularla kendi aranjmanınızı hazırlayıp festivalden kendi tasarımınızla ayrılabileceğiniz özel bir seans.

Heyecan dolu sunum yarışması ve özel ikram saatleri!

Heyecan dolu sunum yarışması ve özel ikram saatleri!

Festivalin 5. yılına özel olarak yetenekli isimlerin hünerlerini ve özgün sunum tekniklerini sergileyeceği heyecanlı bir final yarışması festival alanında canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca her iki gün 15:00 - 17:00 saatleri arasında alandaki seçili gastronomi noktalarında sürpriz tadım ve ikram seansları ziyaretçileri bekliyor.

Şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe olmanın keyfi!

Club Mirador’un yeşil çim alanı sonbahar güneşinin tadını çıkarmak, açık havada müzik dinlemek, arkadaş gruplarıyla dinlenmek ve günün temposundan uzaklaşmak için ferah bir festival ortamı sağlıyor.

Tunus Caddesi'nden özel shuttle seferleri ile ulaşım çok rahat!

'Etkinlik alanına nasıl giderim?' stresi yok. Şehir merkezinden festivale ulaşımı zahmetsiz hale getirmek için Tunus Caddesi'nden Club Mirador'a gidiş ve dönüş servisleri hazır:

Gidiş (Tunus Caddesi Kalkış): 14:30, 15:30, 16:30

Dönüş (Club Mirador Kalkış): 23:30, 00:00

Hafta sonu planınız henüz hazır değilse acele edin!

Hafta sonu planınız henüz hazır değilse acele edin!

İki gün boyunca tüm canlı konserler, sahne performansları, ücretsiz atölyeler ve festival alanı aktivitelerine katılım sağlayan avantajlı dönem biletleri tükenmek üzere.

Ankara'nın en keyifli açık hava buluşmasını kaçırmamak için avantajlı biletler burada!

#işbirliği

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