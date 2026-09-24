Başkentte Hafta Sonu Enerjisi! Taste n' Dance Ankara'nın 5. Yılında Kaçırmamanız Gerekenler

Sadece izleyici olduğunuz değil bizzat dahil olabileceğiniz bir deneyim alanı da var! Gün içine yayılan ve kontenjanları sınırlı olan bazı atölyelere birlikte göz atalım;

Buz Heykel ve Şekillendirme (Ice Carving): Buzun formu, kesim teknikleri ve sunum sanatındaki estetik dokunuşları bizzat deneyimleme fırsatı.

Sıfır Atık ve Sürdürülebilir Mutfak Sanatı: Kabuktan garnitüre, mutfakta sıfır atık felsefesiyle yaratıcı tatlar ve aromalar üretmenin incelikleri.

Matcha & Yeni Nesil İçecek Kültürü: Geleneksel Japon çay seremonisinin modern sunumlar ve farklı aromatik dengelerle harmanlanması.

Uzak Doğu & Balkan Umami Seansları: Farklı coğrafyaların imza lezzet hafızası, baharat dengeleri ve damakta iz bırakan eşleşmeleri.

Bige Arat ile Çiçek Tasarımı: Taze çiçekler, renkler ve dokularla kendi aranjmanınızı hazırlayıp festivalden kendi tasarımınızla ayrılabileceğiniz özel bir seans.