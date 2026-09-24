Başkentte Hafta Sonu Enerjisi! Taste n' Dance Ankara'nın 5. Yılında Kaçırmamanız Gerekenler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik, yaratıcı tasarım atölyeleri ve gurme gastronomi deneyimlerini tek çatı altında toplayan Taste n' Dance Festivali, bu yıl 5. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 26-27 Eylül tarihlerinde Club Mirador’un yeşillikler içindeki atmosferinde gerçekleşecek bu iki günlük deneyim, hem hafta sonunu keyifle geçirmek hem de Ankara'nın imza lezzet noktalarını tek bir alanda keşfetmek isteyenler için birebir!
Hazırsanız, festivalin öne çıkan detaylarına birlikte bakalım! 👇
Festival sahnesi, iki gün boyunca alternatif ve bağımsız müziğin önde gelen isimlerine ev sahipliği yapıyor!
Ankara’nın en sevilen durakları tek bir çatıda!
Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz 7 farklı interaktif atölye!
Heyecan dolu sunum yarışması ve özel ikram saatleri!
Şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe olmanın keyfi!
Tunus Caddesi'nden özel shuttle seferleri ile ulaşım çok rahat!
Hafta sonu planınız henüz hazır değilse acele edin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video