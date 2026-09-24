Maarif’in Kalbinde Oyun: Çocukluğumuzun Oyunları Yeniden Hayat Buluyor

İşte tam da bu nedenle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında “Maarif’in Kalbinde Oyun” temasının hayata geçirilmesini ve hemen ardından Türkiye Oyun Politika Belgesi ve Eylem Planı’nın yayımlanmasını son derece anlamlı buluyorum.

Çünkü burada oyun, yalnızca çocukların boş zamanlarında yaptığı bir etkinlik olarak görülmüyor.

Tam tersine…

Oyun; öğrenmenin, gelişimin, sosyalleşmenin, değer kazanımının, kültürel aktarımın ve çocukların iyi oluşunun önemli bir parçası olarak ele alınıyor. (Millî Eğitim Bakanlığı⁠)

Ve bence bu yaklaşımın en güzel taraflarından biri de şu:

Çocuklarımız sadece yeni oyunlar öğrenmeyecek, kendi kültürlerinin oyunlarını da yeniden keşfedecek.

Türkiye Oyun Politika Belgesi’nde geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması, oyun kültürünün kuşaklar arasında aktarılması ve bu oyunların eğitim ortamlarındaki yerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Üstelik bununla da kalınmıyor.

Geleneksel oyunların kayıt altına alınması, ülke genelinde çocuk oyunları şenliklerinin düzenli hâle getirilmesi, Türk dünyasının ortak oyun envanterinin oluşturulması ve oyunlarımızın kültürel miras boyutuyla ele alınması planlanıyor. ( Millî Eğitim Bakanlığı ⁠)

İşte tam bu noktada insanın aklına kendi çocukluğu geliyor.

Seksek…

Körebe…

Mendil kapmaca…

İstop…

Yakan top…

Saklambaç…

Bir zamanlar okul bahçelerinde, sokak aralarında, mahalle aralarında oynadığımız; bazen dizimizi kanattığımız, bazen arkadaşımızla tartıştığımız ama birkaç dakika sonra yine birlikte oynamaya devam ettiğimiz oyunlar…

Ne güzel değil mi?

Çocukluğumuzun oyunlarının bir politika belgesinde kendine yer bulduğunu görmek beni gerçekten çok mutlu etti.

Çünkü oyunlarımız yalnızca birer eğlence aracı değildi.

Onlar aynı zamanda bizim ilk sosyalleşme alanlarımızdı.

Sıramızı beklemeyi, kurallara uymayı, kazanmayı ve kaybetmeyi, arkadaşımıza yardım etmeyi, birlikte hareket etmeyi, bazen de yeniden başlamayı oyunların içinde öğrendik.

Bugün hazırlanan politika belgesinin de oyunun bu yönüne özellikle dikkat çekmesi oldukça kıymetli.

Belgede Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde yer alan değerlerle oyun envanterinin eşleştirilerek bir “değer-oyun matrisi” hazırlanması öngörülüyor. Böylece adalet, iş birliği, sorumluluk ve birlikte yaşama kültürü gibi değerlerin yalnızca anlatılarak değil, oyun yoluyla deneyimlenerek kazanılması hedefleniyor. ( Millî Eğitim Bakanlığı ⁠)

Bence çocuk eğitiminde tam da ihtiyacımız olan şeylerden biri bu:

Çocuğa sadece “doğru olanı” anlatmak değil, doğru olanı yaşayabileceği ortamlar oluşturmak.

Oyun bunun için muazzam bir alan.