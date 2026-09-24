Maarif’in Kalbinde Oyun: Çocukluğumuzun Oyunları Yeniden Hayat Buluyor

Türkiye Oyun Politika Belgesi’nin dikkat çekici taraflarından biri de oyunu eğitim hayatının merkezine taşıma hedefi.
Belgelerde doğal oyun, rehberli oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırılmış öğrenme ayrı ayrı ele alınıyor. Öğretmenlerin oyun pedagojisine ilişkin yeterliklerinin geliştirilmesi de hedefleniyor. (Millî Eğitim Bakanlığı)
Yani mesele sadece “Çocuklar teneffüste oyun oynasın.” demekten ibaret değil.
Mesele çok daha büyük:
Çocuk oyun oynarken öğrensin, üretsin, sosyalleşsin, kendini ifade etsin ve değerleri yaşayarak kazansın.
Bu anlayış, 2026-2027 eğitim öğretim yılında esas alınacak “Maarif’in Kalbinde Oyun” temasıyla da doğrudan örtüşüyor. Bakanlığın yayımladığı çerçevede oyunun çocukların öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor. (Karataş MEB)
Bir de işin kültürel hafıza tarafı var
Belki de benim en çok sevindiğim noktalardan biri burası.
Çünkü geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak, aslında çocukluğumuzu yaşatmanın çok ötesinde bir anlam taşıyor.
Bir oyunu çocuktan çocuğa aktardığınızda yalnızca oyunun kuralını aktarmıyorsunuz.
Bir kültürü, bir mahalle hafızasını, bir iletişim biçimini, bir ortak yaşama deneyimini de aktarıyorsunuz.
Bugünün çocukları belki bizim çocukluğumuzdaki sokaklarda büyümüyor.
Belki apartmanların arasında eskisi kadar geniş oyun alanları yok.
Belki ekranlar hayatımızın çok daha büyük bir bölümünü kaplıyor.
Tam da bu nedenle çocukların güvenli, erişilebilir ve nitelikli oyun alanlarına kavuşması; fiziksel oyunun desteklenmesi ve geleneksel oyunların yeniden çocuklarla buluşturulması çok değerli.
Politika belgesinde de güvenli oyun alanlarının geliştirilmesi, oyun için gerekli zamanın korunması ve yerel yönetimlerle iş birliği yapılması gibi başlıklar bulunuyor. (Millî Eğitim Bakanlığı)
Ekranın karşısından oyun alanına…
Belge dijital oyunları da tamamen dışarıda bırakmıyor.
Aksine, dijital oyun deneyimlerinin dengeli ve gelişimsel açıdan uygun biçimde ele alınması; geleneksel oyunlardan, Türk kültüründen, karakterlerden ve anlatılardan beslenen yerli dijital oyun içeriklerinin geliştirilmesi destekleniyor. (Millî Eğitim Bakanlığı)
Bu da önemli bir yaklaşım.
Çünkü çocukların dünyası değişiyor.
Bizim görevimiz onların dünyasını yok saymak değil; o dünyanın içinde sağlıklı, dengeli ve kültürel değerlerimizle bağ kuran seçenekler oluşturabilmek.
Ve en güzeli: Oyun yeniden hatırlanıyor
Bazen eğitim konuşurken çok fazla kavramın içinde kayboluyoruz.
Beceri…
Kazanım…
Performans…
Değerlendirme…
Program…
Ama bütün bunların merkezinde çocuk olduğunu unutmamak gerekiyor.
Çocuk ise bazen sadece koşmak, gülmek, arkadaşlarıyla birlikte olmak ve oyun oynamak istiyor.
Belki de “Maarif’in Kalbinde Oyun” bize tam olarak bunu hatırlatıyor.
Eğitimin kalbinde çocuk varsa, çocuğun dünyasında da oyun var.
Ve bugün seksekten saklambaca, mendil kapmacadan körebe ve istopa kadar çocukluğumuzun oyunlarının yeniden değer görmesi, bu oyunların kültürel miras olarak ele alınması ve eğitim hayatında daha fazla yer bulacak olması gerçekten yüzümüzü güldüren bir gelişme.
Ben bu çalışmayı okurken en çok şunu düşündüm:
Çocuklarımız bizim çocukluğumuzu yaşamak zorunda değil.
Ama kendi çocukluklarını yaşarken, bizim çocukluğumuzdan gelen güzel oyunları da tanıma fırsatları olsun.
Çünkü bazı oyunlar eskimez.
Sadece yeni nesillerin onları yeniden keşfetmesini bekler.
Ve galiba şimdi sıra onlarda…
Maarif’in kalbinde oyun varsa, çocukluğun neşesi de yeniden okul bahçelerinde.