Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!
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Bazen birinin senden hoşlandığını anlamak için tek bir itirafa gerek yoktur. Bakışlar, küçük jestler, anlamsız gibi görünen mesajlar ve senin yanındayken değişen davranışlar aslında birçok şeyi ele verebilir. Peki ya şu anda sana karşı yoğun duygular besleyen kişinin adının hangi harfle başladığını tahmin edebilsek?
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1. Hoşlandığın biri sana mesaj attığında ilk olarak neye dikkat edersin?
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2. Bir ortamda birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın?
3. Sana göre en etkileyici flört davranışı hangisi?
4. Telefonuna gece geç saatte bir mesaj geldi. Ne düşünürsün?
5. Birinin sana sürekli baktığını fark ettin. Tepkin ne olur?
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6. Birinin senden hoşlandığını öğrensen ilk tepkin ne olur?
7. Sence aşkını gizlemeye çalışan biri en çok nerede açık verir?
8. Sana özel bir hediye geldi. Sence en anlamlı olan hangisi?
Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: M
Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: S
Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: E
Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: A
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