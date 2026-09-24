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Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
24.09.2026 - 18:01
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Bazen birinin senden hoşlandığını anlamak için tek bir itirafa gerek yoktur. Bakışlar, küçük jestler, anlamsız gibi görünen mesajlar ve senin yanındayken değişen davranışlar aslında birçok şeyi ele verebilir. Peki ya şu anda sana karşı yoğun duygular besleyen kişinin adının hangi harfle başladığını tahmin edebilsek?

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1. Hoşlandığın biri sana mesaj attığında ilk olarak neye dikkat edersin?

2. Bir ortamda birinin senden hoşlandığını nasıl anlarsın?

3. Sana göre en etkileyici flört davranışı hangisi?

4. Telefonuna gece geç saatte bir mesaj geldi. Ne düşünürsün?

4. Telefonuna gece geç saatte bir mesaj geldi. Ne düşünürsün?

5. Birinin sana sürekli baktığını fark ettin. Tepkin ne olur?

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6. Birinin senden hoşlandığını öğrensen ilk tepkin ne olur?

7. Sence aşkını gizlemeye çalışan biri en çok nerede açık verir?

8. Sana özel bir hediye geldi. Sence en anlamlı olan hangisi?

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: M

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: M

Cevapların, aşkını hemen belli etmeyen ama seni uzun zamandır dikkatle takip eden birinin enerjisini gösteriyor. Bu kişi sana karşı hislerini açıkça ifade etmek yerine küçük hareketlerle kendini belli ediyor olabilir. Senin söylediğin şeyleri hatırlaması, nerede olduğunu merak etmesi veya seninle karşılaşmak için tesadüfler yaratması bu kişinin en belirgin özellikleri arasında. M harfi, hayatında zaten bulunan birinin baş harfi olabilir. Hatta bu kişiyle daha önce romantik bir ihtimali hiç düşünmemiş olman bile mümkün. Çünkü sana karşı hislerini saklamayı tercih ediyor olabilir. Özellikle arkadaş grubunda veya sosyal çevrende bulunan, seninle rahat iletişim kurabilen ama konu duygulara geldiğinde geri adım atan birini biraz daha dikkatli gözlemlemende fayda var.

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: S

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: S

Senin sonucuna göre gizli hayranın, sana karşı ilgisini bakışları ve davranışlarıyla belli eden biri olabilir. Özellikle kalabalık ortamlarda gözlerinin sık sık sana kayması, seninle konuşmak için bahaneler bulması veya sana diğer insanlardan biraz daha farklı davranması dikkat çekebilir. S harfi hayatındaki bir kişinin adında veya soyadında önemli bir yere sahip olabilir. Bu kişi ilk adımı atmak konusunda biraz çekingen davranıyor olabilir. Seni kaybetmekten veya hislerinin karşılıksız kalmasından korktuğu için duygularını doğrudan söylemek yerine senin vereceğin sinyalleri bekliyor olabilir.

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: E

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: E

E harfi çıkanların gizli hayranı, duygularını davranışlarıyla göstermeye daha yatkın biri olabilir. Bu kişi sana doğrudan 'Senden hoşlanıyorum' demek yerine hayatını kolaylaştıran küçük şeyler yapmayı tercih ediyor olabilir. Senin sevdiğin şeyleri hatırlaması, daha önce anlattığın bir konuyu haftalar sonra bile hatırlayıp sorması veya ihtiyaç duyduğun bir anda ortaya çıkması tesadüf olmayabilir. Çünkü gerçekten ilgilenen biri, senin hayatındaki küçük ayrıntıları diğer insanlardan daha fazla önemser.

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: A

Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfi: A

A harfi, seni uzaktan izlemekle yetinmeyip hayatının içinde daha fazla yer almak isteyen birinin işareti olarak karşına çıkıyor. Bu kişi sana karşı oldukça yoğun duygular besliyor olabilir ancak bunları açıkça dile getirmek yerine önce senin ilgini ölçmeye çalışıyor olabilir. Sana sık sık mesaj atması, sosyal medyada paylaşımlarına tepki vermesi, ortak ortamlarda seninle konuşmaya çalışması veya seninle ilgili ayrıntıları hatırlaması onun ilgisini ele verebilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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