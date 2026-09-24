Sana Aşkından Ölen Kişinin Baş Harfini Söylüyoruz!

Cevapların, aşkını hemen belli etmeyen ama seni uzun zamandır dikkatle takip eden birinin enerjisini gösteriyor. Bu kişi sana karşı hislerini açıkça ifade etmek yerine küçük hareketlerle kendini belli ediyor olabilir. Senin söylediğin şeyleri hatırlaması, nerede olduğunu merak etmesi veya seninle karşılaşmak için tesadüfler yaratması bu kişinin en belirgin özellikleri arasında. M harfi, hayatında zaten bulunan birinin baş harfi olabilir. Hatta bu kişiyle daha önce romantik bir ihtimali hiç düşünmemiş olman bile mümkün. Çünkü sana karşı hislerini saklamayı tercih ediyor olabilir. Özellikle arkadaş grubunda veya sosyal çevrende bulunan, seninle rahat iletişim kurabilen ama konu duygulara geldiğinde geri adım atan birini biraz daha dikkatli gözlemlemende fayda var.