Emekli Öğretmen Bozkırın Ortasındaki Araziyi 4 Bin Ağaçla Yeşertti
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Afyonkarahisar'da, kilometrelerce uzanan sarı bozkırın ortasında yukarıdan bakıldığında hemen fark edilen yeşil bir alan var. O alan, 69 yaşındaki emekli öğretmen Necati Gündüz'ün 15 yıllık emeğinin ürünü. Gündüz, onlarca yıldır kimsenin ekip biçmediği kıraç bir tarlayı satın alıp ilk fidanları tankerle taşıdığı suyla büyüttü.
Bugün 42 dönümlük bu arazide 100'ü aşkın çeşitten yaklaşık 4 bin ağaç bulunuyor. Aralarında Kanada'dan, Amerika'dan, Pakistan'dan getirilmiş fidanlar da var. Hatta normalde tropik iklimlerde yetişen meyveler bile. Emekli öğretmenin hedefi ise bununla sınırlı değil.
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Onlarca yıldır ekilmeyen tarlaya ilk fidanları tankerle taşıdığı suyla büyüttü
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Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu getirdi
Emekli öğretmenin sıradaki hedefi 'avatar üzümü' ve 500 metrekarelik bir fidan serası
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