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Emekli Öğretmen Bozkırın Ortasındaki Araziyi 4 Bin Ağaçla Yeşertti

Emekli Öğretmen Bozkırın Ortasındaki Araziyi 4 Bin Ağaçla Yeşertti

Afyonkarahisar
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 18:01
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Afyonkarahisar'da, kilometrelerce uzanan sarı bozkırın ortasında yukarıdan bakıldığında hemen fark edilen yeşil bir alan var. O alan, 69 yaşındaki emekli öğretmen Necati Gündüz'ün 15 yıllık emeğinin ürünü. Gündüz, onlarca yıldır kimsenin ekip biçmediği kıraç bir tarlayı satın alıp ilk fidanları tankerle taşıdığı suyla büyüttü. 

Bugün 42 dönümlük bu arazide 100'ü aşkın çeşitten yaklaşık 4 bin ağaç bulunuyor. Aralarında Kanada'dan, Amerika'dan, Pakistan'dan getirilmiş fidanlar da var. Hatta normalde tropik iklimlerde yetişen meyveler bile. Emekli öğretmenin hedefi ise bununla sınırlı değil.

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Onlarca yıldır ekilmeyen tarlaya ilk fidanları tankerle taşıdığı suyla büyüttü

Onlarca yıldır ekilmeyen tarlaya ilk fidanları tankerle taşıdığı suyla büyüttü

Dünya basınında zaman zaman çöllerin ağaçlandırıldığı dev projeler gündem olur. Necati Gündüz'ün yaptığı da aslında bunun küçük ölçekli bir versiyonu; üstelik devlet bütçesiyle değil, bir ailenin emeğiyle.

Hikâye 15 yıl önce başladı. Emekli öğretmen, eşinin ve ailesinin desteğini alarak Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin tam ortasında bir tarla satın aldı. Arazi 40-50 yıldır ekilip dikilmemişti; kuru, taşlık ve bakımsızdı.

Gündüz ilk olarak hünnap, badem ve üzüm fidanları dikti. Arazide su olmadığı için fidanları tankerle taşıdığı suyla tek tek suladı. Fidanlar tuttukça cesareti arttı ve arazisini zamanla 42 dönüme çıkardı.

Bugün bahçede ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunuyor. Gündüz, her yıl bu ağaçlardan yüklü miktarda ürün aldıklarını söylüyor.

Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu getirdi

Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu getirdi

Bahçeyi sıradan bir meyve bahçesinden ayıran şey, burada yetişen türlerin çeşitliliği. Gündüz, Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından fidan getirdi.

Kanada'dan hünnap, Amerika'dan pikan cevizi, Pakistan'dan şah dutu, Macaristan'dan incir... Bunlara Amerika kökenli pawpaw, Güney Amerika'dan gelen feijoa ve guava gibi normalde sıcak iklimleri seven türler de eklendi. Bahçede ayrıca cennet hurması, aronya, mürver, yediveren dutu ve zeytin ağaçları da bulunuyor.

Bugün bahçede 100'ü aşkın çeşitten oluşan yaklaşık 4 bin ağaç var. Gündüz bu ağaçlardan hem meyve üretiyor hem de fidan yetiştiriyor.

Emekli öğretmen, amacının yalnızca kendi üretimini artırmak olmadığını, farklı iklimlerin meyvelerini Afyonkarahisar'a kazandırmak istediğini anlatıyor.

Emekli öğretmenin sıradaki hedefi 'avatar üzümü' ve 500 metrekarelik bir fidan serası

Emekli öğretmenin sıradaki hedefi 'avatar üzümü' ve 500 metrekarelik bir fidan serası

69 yaşındaki Gündüz'ün araştırmaları hâlâ sürüyor. Son olarak halk arasında 'avatar üzümü' diye bilinen, uzun taneli, siyah ve çekirdeksiz bir üzüm çeşidinin peşine düşmüş durumda.

Bahçe yalnızca insanlara değil, bölgedeki hayvanlara da fayda sağlıyor. Bozkırın ortasında yeşil bir ada gibi duran arazi, zamanla yaban hayvanları için bir sığınağa dönüştü. Gündüz, hayvanların da bahçedeki meyvelerden faydalandığını söylüyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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