Emekli Öğretmen Bozkırın Ortasındaki Araziyi 4 Bin Ağaçla Yeşertti

Dünya basınında zaman zaman çöllerin ağaçlandırıldığı dev projeler gündem olur. Necati Gündüz'ün yaptığı da aslında bunun küçük ölçekli bir versiyonu; üstelik devlet bütçesiyle değil, bir ailenin emeğiyle.

Hikâye 15 yıl önce başladı. Emekli öğretmen, eşinin ve ailesinin desteğini alarak Çayırbağ, Beyyazı ve Çıkrık beldelerinin tam ortasında bir tarla satın aldı. Arazi 40-50 yıldır ekilip dikilmemişti; kuru, taşlık ve bakımsızdı.

Gündüz ilk olarak hünnap, badem ve üzüm fidanları dikti. Arazide su olmadığı için fidanları tankerle taşıdığı suyla tek tek suladı. Fidanlar tuttukça cesareti arttı ve arazisini zamanla 42 dönüme çıkardı.

Bugün bahçede ağırlıklı olarak hünnap, badem, kayısı, erik, ceviz ve üzüm bulunuyor. Gündüz, her yıl bu ağaçlardan yüklü miktarda ürün aldıklarını söylüyor.