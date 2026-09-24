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Abdullah Avcı Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 2 Yıl Sonra Öğrencisi Uğur Uçar'ın Koltuğuna Oturuyor

Abdullah Avcı Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 2 Yıl Sonra Öğrencisi Uğur Uçar'ın Koltuğuna Oturuyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 17:24
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Trabzonspor'u 37 yıllık hasretin ardından şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Uğur Uçar ile yollarını ayıran Arca Çorum FK'nın teknik direktörlük koltuğu için 63 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Avcı, genç milli takım ve Başakşehir yıllarından öğrencisi olan Uçar'ın yerini alacak.

[Kaynak: NTV]

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Çorum FK, ligin henüz 6. haftasında takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

Çorum FK, ligin henüz 6. haftasında takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüp ayrılığı kısa bir açıklamayla duyurdu: 'Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.' Sözleşmesi Şubat 2027'ye kadar devam eden 39 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun ortasında göreve gelmiş ve Çorum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı.

Uçar'ın Çorum FK karnesi aslında hiç de kötü değildi. 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan genç çalıştırıcı, 2.00 puan ortalamasıyla ayrıldı. Daha önce Pendikspor'u çalıştıran, Eyüpspor'da ise yardımcı antrenör olarak görev yapan Uçar için Süper Lig macerası 6 hafta sürdü.

Beşiktaş'a 6-2 yenilip Samsunspor'u deplasmanda 5-1 deviren kırmızı-siyahlılar inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş'a 6-2 yenilip Samsunspor'u deplasmanda 5-1 deviren kırmızı-siyahlılar inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.

Çorum FK, Süper Lig'deki ilk maçında Galatasaray deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek dikkat çekmişti. Ardından gelen sonuçlar ise tam bir dalgalanmaydı: Dolmabahçe'de Beşiktaş'a 6-2 kaybeden ekip, Samsun deplasmanında ev sahibini 5-1 yenerek sezonun en sürpriz skorlarından birine imza attı.

Bardağı taşıran son damla, 19 Eylül'de evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maç oldu. Son 6 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Çorum FK, 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Radyospor'un aktardığına göre yönetim, beklenen performansın yakalanamadığı düşüncesiyle değişikliğe gitti.

Yönetimin ilk hedefi ise Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Abdullah Avcı oldu.

Yönetimin ilk hedefi ise Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Abdullah Avcı oldu.

Ayrılığın hemen ardından beIN SPORTS, Çorum FK ile Abdullah Avcı'nın teknik direktörlük için görüşeceğini duyurdu. Günün ilerleyen saatlerinde A Spor, taraflar arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Edinilen bilgiye göre Avcı'nın Trabzonspor'daki yardımcısı Önder Karaveli de Çorum'da yardımcı antrenör olarak görev almayı kabul etti.

Kulüpten henüz resmî bir imza açıklaması gelmedi. Yerel basına yansıyan haberlerde, önceki takımlarında uzun soluklu projeleri tercih eden Avcı'nın teklifi değerlendirmek için süre istediği, yönetimin ise milli maç arasını fırsat bilip teknik direktör meselesini kısa sürede çözmek istediği belirtildi. İşin ilginç tarafı, Avcı'nın genç milli takım ve Başakşehir dönemlerinde bizzat çalıştırdığı bir ismin koltuğuna oturacak olması.

Avcı'nın kariyerindeki en parlak sayfa, Trabzonspor'la 37 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğuydu.

Avcı'nın kariyerindeki en parlak sayfa, Trabzonspor'la 37 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğuydu.

2020-2021 sezonunun 8. haftasında Trabzonspor'un başına geçen Avcı, 535 gün sonra bordo-mavili ekibin 37 sezonluk hasretini bitirdi. Trabzonspor, 2021-2022 sezonunun 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ligin bitimine 3 hafta kala ilan etti. İki ayrı dönemde çalıştırdığı Trabzonspor'la 1 Süper Lig şampiyonluğu dahil toplam 3 kupa kazandı.

A Milli Takım, uzun yıllar görev yaptığı Başakşehir ve kısa süre kaldığı Beşiktaş da 63 yaşındaki teknik adamın kariyer durakları arasında yer alıyor. 31 Ağustos 2024'te Trabzonspor'dan ayrılan Avcı'nın, resmî imzanın ardından Çorum FK'nın tarihindeki ilk Süper Lig sezonunda takımın başına geçmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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