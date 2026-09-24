Abdullah Avcı Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 2 Yıl Sonra Öğrencisi Uğur Uçar'ın Koltuğuna Oturuyor
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Trabzonspor'u 37 yıllık hasretin ardından şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Uğur Uçar ile yollarını ayıran Arca Çorum FK'nın teknik direktörlük koltuğu için 63 yaşındaki çalıştırıcıyla anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Avcı, genç milli takım ve Başakşehir yıllarından öğrencisi olan Uçar'ın yerini alacak.
[Kaynak: NTV]
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Çorum FK, ligin henüz 6. haftasında takımı Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.
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Beşiktaş'a 6-2 yenilip Samsunspor'u deplasmanda 5-1 deviren kırmızı-siyahlılar inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı.
Yönetimin ilk hedefi ise Ağustos 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Abdullah Avcı oldu.
Avcı'nın kariyerindeki en parlak sayfa, Trabzonspor'la 37 yıl sonra gelen Süper Lig şampiyonluğuydu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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