Abdullah Avcı Çorum FK İle Süper Lig'e Dönüyor: 2 Yıl Sonra Öğrencisi Uğur Uçar'ın Koltuğuna Oturuyor

Kırmızı-siyahlı kulüp ayrılığı kısa bir açıklamayla duyurdu: 'Teknik Direktörümüz Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır.' Sözleşmesi Şubat 2027'ye kadar devam eden 39 yaşındaki teknik adam, geçen sezonun ortasında göreve gelmiş ve Çorum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı.

Uçar'ın Çorum FK karnesi aslında hiç de kötü değildi. 23 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan genç çalıştırıcı, 2.00 puan ortalamasıyla ayrıldı. Daha önce Pendikspor'u çalıştıran, Eyüpspor'da ise yardımcı antrenör olarak görev yapan Uçar için Süper Lig macerası 6 hafta sürdü.