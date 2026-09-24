Peşinden Koşturmayı Seven 4 Burç: Kolay Kolay Teslim Olmuyorlar!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bazı insanlar hoşlandığı kişiye hemen belli etmez. İlgi görmek ister ama karşısındaki kişinin de biraz çaba göstermesini bekler. İlk adımı atmak yerine uzaktan izleyen, kolayca etkilenmeyen ve ilgiyi gördükçe daha çok merak edenler de vardır. Burçlara göre bu tavrı ilişkilerinde daha fazla gösteren 4 burç var.
Gelin peşinden koşturmayı seven o burçları daha yakından tanıyalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aslan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Terazi
İkizler
Yay
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın