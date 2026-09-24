Peşinden Koşturmayı Seven 4 Burç: Kolay Kolay Teslim Olmuyorlar!

Aslan burcu, kendisine gösterilen ilgiyi sever ve karşısındaki kişinin bunu davranışlarıyla göstermesini bekler. Kendisine gösterilen çabayı bir tür değer göstergesi olarak okur. Tam da bu yüzden karşısındaki kişinin gerçekten emek harcamasını ve biraz da uğraşmasını ister.

Tabii bu kadar da değil! Zira kolay elde edilen bir ilgi, Aslan'ın gözünde çabucak sıradanlaşır. Peşinden koşulduğunu hissettiğinde ise kendini özel ve arzu edilir hisseder ki bu da ona güç verir. Bunun bencillik değil, kendine olan değerini karşılıklı çabada arama biçimi olduğunu unutmamak gerekir. Sonunda kalbini kazanan kişiye ise sonuna kadar sadık kalır.