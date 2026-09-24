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Peşinden Koşturmayı Seven 4 Burç: Kolay Kolay Teslim Olmuyorlar!

Peşinden Koşturmayı Seven 4 Burç: Kolay Kolay Teslim Olmuyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.09.2026 - 17:24
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Bazı insanlar hoşlandığı kişiye hemen belli etmez. İlgi görmek ister ama karşısındaki kişinin de biraz çaba göstermesini bekler. İlk adımı atmak yerine uzaktan izleyen, kolayca etkilenmeyen ve ilgiyi gördükçe daha çok merak edenler de vardır. Burçlara göre bu tavrı ilişkilerinde daha fazla gösteren 4 burç var.

Gelin peşinden koşturmayı seven o burçları daha yakından tanıyalım!

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Aslan

Aslan

Aslan burcu, kendisine gösterilen ilgiyi sever ve karşısındaki kişinin bunu davranışlarıyla göstermesini bekler. Kendisine gösterilen çabayı bir tür değer göstergesi olarak okur. Tam da bu yüzden karşısındaki kişinin gerçekten emek harcamasını ve biraz da uğraşmasını ister. 

Tabii bu kadar da değil! Zira kolay elde edilen bir ilgi, Aslan'ın gözünde çabucak sıradanlaşır. Peşinden koşulduğunu hissettiğinde ise kendini özel ve arzu edilir hisseder ki bu da ona güç verir. Bunun bencillik değil, kendine olan değerini karşılıklı çabada arama biçimi olduğunu unutmamak gerekir. Sonunda kalbini kazanan kişiye ise sonuna kadar sadık kalır.

Terazi

Terazi

Terazi burcu, kararsızlığıyla bilinir ve bu kararsızlık, çoğu zaman karşısındakini bir süre beklemek zorunda bırakır. Bir ilişkiye adım atmadan önce dengeleri tartar, seçenekleri değerlendirir, acele etmez. Bu bekleme süresi, aslında Terazi'nin ilgisiz olduğu anlamına da gelmez. 

Hatta tam tersine doğru kararı verme çabasıdır bu! Tam da bu noktada peşinden koşulmasından hoşlanır çünkü bu, kendisine gösterilen ilginin samimiyetini test etmesine olanak tanır. Israrla ilgilenilen biri, Terazi için gerçekten değer verildiğinin kanıtı haline gelir.

İkizler

İkizler

İkizler burcu, rutinlerden de tekrarlardan da büyük ölçüde rahatsız olur! Bu durum hem hayatında hem de ilişkilerinde aynıdır. Bu yüzden kolayca çözülebilen, hemen elde edilebilen bir ilgiye pek de heyecan duymaz.

Sohbeti sürekli değiştirir, biraz mesafeli biraz yakın davranır, karşısındakini adeta bir tahmin oyununa sokar. Bu, bilinçli bir taktikten çok İkizler'in doğasındaki değişkenlikten kaynaklanır. Peşinden koşulduğunu hissettiğinde ise ilişkiye dair heyecanını ve merakını canlı tutar. Zihnini meşgul eden, onu meraklandıran biriyle yakınlaşmak İkizler için çok daha çekici hale gelir.

Yay

Yay

Yay burcu, özgürlüğüne aşırı derecede düşkündür ve bu özgürlük hissi çoğu zaman ilişkilere de yansır. Kendini kolayca 'yakalanmış' hissetmekten hoşlanmaz. Tam da bu nedenle ilgiye hemen karşılık vermek yerine biraz mesafeli kalmayı tercih eder. 

Ona göre asıl heyecan ise sonucun belli olmadığı süreçte saklıdır. Peşinden koşulduğunu hissettiğinde bu, ilişkiye bir macera havası katar ki Yay tam olarak bunu arar. Sabırla ve baskı yapmadan yaklaşan biriyle karşılaştığında ise gönlünü kazanmak hiç de zor olmaz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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