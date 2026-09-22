En Cilveli 4 Burç: Her Haliyle Karşısındakini Etkiliyor!
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Her hali cilve, her tavrı işve... Bazı insanlar bir bakışla, ufak bir gülümsemeyle, yerinde bir şakayla, hatta tek bir sözle içinizi eritebilir! Astrolojiye göre bazı burçlar da bu konuda doğuştan daha başarılıdır; cilve onların adeta günlük iletişim biçiminin bir parçasıdır.
İşte zodyağın en cilveli 4 burcu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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