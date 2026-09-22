En Cilveli 4 Burç: Her Haliyle Karşısındakini Etkiliyor!

Koç burcu hoşlandığını belli etmek için uzun uzun plan yapmayı sevmez. İlgisini belli etmek istiyorsa bakışıyla, sohbetiyle ya da attığı küçük bir adımla bunu hissettirir. Onun cilvesinde gizemden çok öz güven, doğrudanlık ve biraz da meydan okuma vardır.

Bir anda kurduğu göz teması, konuşurken yaptığı küçük bir takılma ya da karşısındakini güldürmek için söylediği bir söz bile flörtün kapısını aralayabilir. Üstelik Koç bunu yaparken çoğu zaman özel bir çaba harcıyormuş gibi bile görünmez. Hoşlandığı kişiye yaklaşma konusunda çekingen davranmaması, cilvesinin en belirgin taraflarından biridir.

Onun flört anlayışında “Acaba belli etsem mi?” düşüncesinden çok, “Ben bundan hoşlanıyorum ve bunu neden saklayayım?” tavrı vardır.