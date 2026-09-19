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En Eğlenceli 4 Burç: Yanlarında Sıkılmak İmkansız!

En Eğlenceli 4 Burç: Yanlarında Sıkılmak İmkansız!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 09:13
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Yanında beş dakika durunca bile modunuzu değiştiren arkadaşlarınız var mı? Yoksa hemen arkadaş grubunuza eklenmesi gereken o burçları açıklıyoruz. Zira bazı burçlar, en sıradan buluşmayı bile kahkahaya çevirebiliyor, arkadaş grubunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi söyleyebiliyor ya da “Hadi şunu yapalım” deyip bütün planı bir anda değiştirebiliyorlar.

Onlarla yapılan planın kendisinden çok, sonrasında anlatılanlar akılda kalıyor. Çünkü bu insanlar eğlenceyi ayrıca planlamıyor; kendileri zaten olayın bir parçası oluyor. İşte en eğlenceli 4 burç!

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İkizler

İkizler

İkizler burcuyla bir günün nasıl biteceğini planlamak, rüzgarın yönünü tahmin etmek gibidir; yani pek mümkün değil. Masada son derece ciddi bir konu konuşulurken zihni öyle bir sıçrama yapar ki beş dakika sonra kendinizi bambaşka, absürt bir hikâyenin ortasında kahkaha atarken bulabilirsiniz.

Hele bir de anı anlatmaya başladıysa tamamsınız! 

Konu bir olaydan başlar, oradan eski bir tanıdığa seker, araya yıllar önce yaşanmış başka bir olay girer, derken hiç alakası olmayan bir detay bile sohbetin konusu olur. Bir bakmışsınız herkes kendi anısını anlatmaya başlamış.

İkizler'in asıl eğlenceli tarafı da burada ortaya çıkar. Çünkü onunla başlayan bir sohbetin kısa sürme ihtimali pek yoktur. “Ben sadece iki dakika uğrayacağım” diye başlayan konuşma, gecenin sonunda hâlâ devam ediyor olabilir.

Yay

Yay

Yay burcunun olduğu bir masada eğlence asla planlandığı gibi gitmez, zira onunla hayat hep bir maceraya dönüşür.! Öyle ki “Hadi bir kahve içelim” diye başlayan masum bir buluşmanın birkaç saat sonra bambaşka bir eğlencenin içinde bulabilirsiniz kendinizi!  

Birisi “Ben hayatta yapmam” mı dedi? 

Yay o meşhur “Ya bir kere dene, ne olacak?” cümlesini kurar ve olaylar başlar. Önce bir kişi ikna olur, sonra diğeri... Derken herkes Yay'ın peşine takılmıştır bile.

Üstelik Yay'ın “Bir şey olmaz” diyerek başladığı işlerin sonunda genellikle anlatılacak bir şey çıkar. Ortamın enerjisi düştüğü anda ortaya attığı fikir de gecenin bütün havasını değiştirebilir. Gecenin sonunda herkesin birbirine bakıp “Biz bugün ne yaşadık yahu?” demesi ise artık şaşırtıcı değildir.

Kova

Kova

Kova burcunun eğlencesi, beyninin herkesten biraz farklı bir frekansta çalışmasından gelir. Herkesin aşırı ciddi olduğu o anlarda, kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir tespit patlatabilir ve birkaç saniye içinde bütün ortamın havasını değiştirebilir.

Üstelik bunu komik olmak için bile yapmaz. Aklından geçeni dümdüz söylemiştir. Fakat söylediği şey o kadar beklenmedik bir yerdedir ki önce kısa bir sessizlik, ardından kahkaha gelir. 

Bir de Kova'nın ortaya attığı absürt fikirler vardır. 

Herkes normal bir plan üzerinde konuşurken bir anda hiç kimsenin düşünmediği bir seçenek sunabilir. O an “Bunu gerçekten yapacak mıyız?” diye düşünürsünüz ama aradan zaman geçince en çok o fikre gülersiniz.

Yani, yıllar sonra arkadaş masalarında “Hatırlıyor musun, sen bir gün şunu demiştin...” diye başlayan efsanelerin kendisidir Kova!

Aslan

Aslan

Aslan burcu bir yere girip sessizce köşede oturuyorsa, bilin ki orada bir sorun vardır. Çünkü o, bulunduğu ortamın havasını yükseltmeyi sever. Sohbete dahil olur, bir şey anlatır, arkadaşlarının söylediklerine laf yetiştirir ve çok geçmeden masanın neşesi yerine gelir.

Kendi başından geçen sıradan bir olayı bile öyle bir taklit, mimik ve abartıyla anlatır ki basit bir an bir anda tek kişilik dev bir gösteriye dönüşür. Olay belki iki dakikada yaşanmıştır ama Aslan anlatırken herkes karakterleri tanır, kimin ne dediğini öğrenir ve o anın nasıl yaşandığını gözünde canlandırır.

Bir de arkadaş grubunun komik anlarını kolay kolay unutmaz. 

Birinin aylar önce yaptığı bir gafı tam unutuldu sanırken yeniden gündeme getirip masayı kahkahaya boğabilir. Onun olduğu yerde eğlence her zaman planlanmaz. Zira kaptan odur ve ilgi odağı oldu anda herkes doyamayacağı bir eğlencenin merkezine çekilecektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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