En Eğlenceli 4 Burç: Yanlarında Sıkılmak İmkansız!
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Yanında beş dakika durunca bile modunuzu değiştiren arkadaşlarınız var mı? Yoksa hemen arkadaş grubunuza eklenmesi gereken o burçları açıklıyoruz. Zira bazı burçlar, en sıradan buluşmayı bile kahkahaya çevirebiliyor, arkadaş grubunda kimsenin aklına gelmeyecek bir şeyi söyleyebiliyor ya da “Hadi şunu yapalım” deyip bütün planı bir anda değiştirebiliyorlar.
Onlarla yapılan planın kendisinden çok, sonrasında anlatılanlar akılda kalıyor. Çünkü bu insanlar eğlenceyi ayrıca planlamıyor; kendileri zaten olayın bir parçası oluyor. İşte en eğlenceli 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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