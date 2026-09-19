Bir Kafe Tasarla, Seni Parlatan Özelliğin Ne Öğrenelim!
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Herkesin bulunduğu ortama kattığı farklı bir enerji var. Kimi insan girdiği yeri neşesiyle hareketlendiriyor, kimi sakinliğiyle güven veriyor, kimi de yaratıcılığı ve farklı bakış açısıyla hemen fark ediliyor. Peki senin insanları etkileyen ve seni olduğundan daha da parlayan bir özelliğin ne?
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1. Kafana göre bir kafe açsan ilk olarak nasıl bir atmosfer yaratırdın?
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2. Kafenin girişinde nasıl bir detay olsun isterdin?
3. Menü tasarımını nasıl hazırlardın?
4. Kafende hangi müzikler çalsın?
5. Masaların nasıl olsun?
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6. Kafene gelen insanların en çok neyi konuşmasını isterdin?
7. Duvarlardan birini tamamen boş bırakmak yerine ne yapardın?
8. Kafenin özel etkinliği nasıl olurdu?
Seni Parlatan Özelliğin: Sıcakkanlılığın
Seni Parlatan Özelliğin: Zevkin ve Yaratıcılığın
Seni Parlatan Özelliğin: Enerjin
Seni Parlatan Özelliğin: Huzur Veren Tarafın
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