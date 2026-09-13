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Psikoloji Testi: İçindeki Boşluğu Hangi Duygu Doldurabilir?

Psikoloji Testi: İçindeki Boşluğu Hangi Duygu Doldurabilir?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
13.09.2026 - 16:01
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Bazen hayatımızda her şey yolunda gibi görünür ama içimizde adını koyamadığımız bir eksiklik hissederiz. Ne kadar oyalanırsak oyalanalım, ne kadar insanla konuşursak konuşalım ya da kendimizi ne kadar meşgul edersek edelim o boşluk bir şekilde kendini hatırlatır. Peki senin içindeki boşluğun asıl ihtiyacı ne?

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1. Kendini en yalnız hissettiğin anlarda zihninden ilk hangi düşünce geçer?

2. Hayatında değiştirmek istediğin tek bir şey olsaydı bu ne olurdu?

2. Hayatında değiştirmek istediğin tek bir şey olsaydı bu ne olurdu?

3. Bir insanın sana verebileceği en değerli şey sence nedir?

4. Canın sıkkın olduğunda genellikle ne yaparsın?

4. Canın sıkkın olduğunda genellikle ne yaparsın?

5. Geçmişindeki hangi cümle seni bugün bile etkiliyor?

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6. İnsanlarla ilişkilerinde seni en çok ne kırar?

6. İnsanlarla ilişkilerinde seni en çok ne kırar?

7. Bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun olmasa ne yapmak isterdin?

8. Bir ilişkinin sana vermesi gereken en önemli his hangisi?

9. Kendinle ilgili en sık yaptığın eleştiri hangisi?

9. Kendinle ilgili en sık yaptığın eleştiri hangisi?

10. Birinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?

10. Birinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?
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Sevgi

İçindeki boşluğu en çok sevgi duygusu doldurabilir. Senin için sevgi yalnızca romantik ilişkilerde yaşanan bir duygu değil; görülmek, önemsenmek, anlaşılmak ve olduğun halinle kabul edilmek anlamına geliyor. İnsanların yanında olabilirsin, hayatın dışarıdan oldukça hareketli görünebilir ama yine de duygusal olarak yeterince yakınlık görmediğini hissettiğinde içinde bir eksiklik oluşabiliyor. Muhtemelen senin için birinin 'Nasılsın?' diye sorması kadar, cevabını gerçekten merak etmesi de önemli. Küçük bir ilgi, samimi bir mesaj veya hiç beklemediğin anda gelen bir sarılma sende düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Çünkü sen yalnızca insanların hayatında bulunmasını değil, kalplerinde sana gerçekten yer açmasını istiyorsun.

Huzur

Huzur

Senin içindeki boşluğu en çok huzur duygusu doldurabilir. Uzun zamandır zihnin hiç susmuyormuş gibi hissediyor olabilirsin. Bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor, çözülmesi gereken problemler birikiyor ve bazen gerçekten dinlenmek ile yalnızca hiçbir şey yapmamak arasındaki farkı bile unutuyorsun. Senin ihtiyacın daha fazla heyecan değil, biraz nefes alabilmek. Her şeyi aynı anda düşünmek zorunda olmadığın, sürekli güçlü görünmeye çalışmadığın ve kimseye kendini kanıtlamak zorunda kalmadığın bir alan arıyorsun. Bazen sessizlikten sıkılacağını düşünsen bile aslında ruhunun en çok ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu olabilir.

Öz Güven

İçindeki boşluğu en çok öz güven duygusu doldurabilir. Dışarıdan güçlü, kontrollü ve kendinden emin görünsen bile kendi içinde kararlarını defalarca sorgulayan bir tarafın olabilir. Bir şeyi başarmış olsan bile 'Daha iyisini yapabilir miydim?' diye düşünmen, kendine verdiğin krediyi başkalarına verdiğinden çok daha düşük tutmana neden olabilir. Senin için asıl mesele yetenek eksikliği değil. Çoğu zaman yapabileceklerinin farkında olmana rağmen kendi potansiyeline tam anlamıyla güvenememek. Başkalarının fikirleri, eleştirileri veya başarıları seni kolayca kendi değerini sorgulamaya itebilir. Özellikle hata yaptığında, tek bir yanlışın bütün başarını gölgelediğini düşünebilirsin.

Aidiyet

Aidiyet

Senin içindeki boşluğu en çok aidiyet duygusu doldurabilir. İnsanlarla çevrili olsan bile zaman zaman kendini bir kalabalığın içinde tek başına hissediyor olabilirsin. Senin için mesele yalnızca yanında insanların bulunması değil, gerçekten bir yere, bir ilişkiye veya bir topluluğa ait olduğunu hissetmek. Muhtemelen bulunduğun ortamlarda kendini kabul ettirmek için zaman zaman olduğundan farklı davranabiliyorsun. İnsanların beklentilerine göre şekil değiştirmek, ortamın huzuru bozulmasın diye bazı düşüncelerini saklamak veya sırf dışarıda kalmamak için istemediğin şeylere evet demek seni fark etmeden yoruyor olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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