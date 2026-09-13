Psikoloji Testi: İçindeki Boşluğu Hangi Duygu Doldurabilir?
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Bazen hayatımızda her şey yolunda gibi görünür ama içimizde adını koyamadığımız bir eksiklik hissederiz. Ne kadar oyalanırsak oyalanalım, ne kadar insanla konuşursak konuşalım ya da kendimizi ne kadar meşgul edersek edelim o boşluk bir şekilde kendini hatırlatır. Peki senin içindeki boşluğun asıl ihtiyacı ne?
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1. Kendini en yalnız hissettiğin anlarda zihninden ilk hangi düşünce geçer?
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2. Hayatında değiştirmek istediğin tek bir şey olsaydı bu ne olurdu?
3. Bir insanın sana verebileceği en değerli şey sence nedir?
4. Canın sıkkın olduğunda genellikle ne yaparsın?
5. Geçmişindeki hangi cümle seni bugün bile etkiliyor?
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6. İnsanlarla ilişkilerinde seni en çok ne kırar?
7. Bir gün boyunca hiçbir sorumluluğun olmasa ne yapmak isterdin?
8. Bir ilişkinin sana vermesi gereken en önemli his hangisi?
9. Kendinle ilgili en sık yaptığın eleştiri hangisi?
10. Birinin seni gerçekten önemsediğini nasıl anlarsın?
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Sevgi
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