Psikoloji Testi: İçindeki Boşluğu Hangi Duygu Doldurabilir?

İçindeki boşluğu en çok sevgi duygusu doldurabilir. Senin için sevgi yalnızca romantik ilişkilerde yaşanan bir duygu değil; görülmek, önemsenmek, anlaşılmak ve olduğun halinle kabul edilmek anlamına geliyor. İnsanların yanında olabilirsin, hayatın dışarıdan oldukça hareketli görünebilir ama yine de duygusal olarak yeterince yakınlık görmediğini hissettiğinde içinde bir eksiklik oluşabiliyor. Muhtemelen senin için birinin 'Nasılsın?' diye sorması kadar, cevabını gerçekten merak etmesi de önemli. Küçük bir ilgi, samimi bir mesaj veya hiç beklemediğin anda gelen bir sarılma sende düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Çünkü sen yalnızca insanların hayatında bulunmasını değil, kalplerinde sana gerçekten yer açmasını istiyorsun.