Çin'in Yapay Güneş Projesinde Kritik Adım: BEST Reaktöründe Montaj Sürüyor

Döteryum ve trityum izotoplarının kullanılacağı tokamak türündeki reaktörün 20 ila 200 megavat arasında füzyon gücüne ulaşması hedefleniyor. Genel inşaat ve kurulumun 2027 sonunda tamamlanması planlanırken, 2030 civarında gösterim deneyleri yapılması ve füzyondan elektrik üretiminin gösterilmesi amaçlanıyor. Proje, net füzyon enerji kazancını göstermeyi ve malzeme dayanıklılığı, yakıt döngüsü ve ısının elektriğe verimli dönüştürülmesi gibi mühendislik çalışmalarına veri sağlamayı hedefliyor.