Çin'in Yapay Güneş Projesinde Kritik Adım: BEST Reaktöründe Montaj Sürüyor
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Çin'in nükleer füzyon alanında yürüttüğü ve 'yapay güneş' olarak anılan projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Reaktörün yapımında gelinen nokta ve önündeki hedefler ayrıntılarıyla ortaya çıktı.
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BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlandı.
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Reaktör 2030 civarında füzyondan elektrik üretmeyi hedefliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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