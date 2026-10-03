article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Çin'in Yapay Güneş Projesinde Kritik Adım: BEST Reaktöründe Montaj Sürüyor

Çin'in Yapay Güneş Projesinde Kritik Adım: BEST Reaktöründe Montaj Sürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 20:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin'in nükleer füzyon alanında yürüttüğü ve 'yapay güneş' olarak anılan projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Reaktörün yapımında gelinen nokta ve önündeki hedefler ayrıntılarıyla ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlandı.

BEST reaktörünün araştırma yerleşkesi tamamlandı.

Çin Bilimler Akademisi bünyesindeki Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri tarafından Anhui Eyaleti'nin Hefei kentinde yürütülen BEST deneysel füzyon reaktörü projesinde araştırma yerleşkesi tamamlanarak kullanıma alındı. Ana cihazın montajının ise yarıdan fazlası geride kaldı. Reaktörün merkezinde, füzyon deneylerinin yapılacağı vakum kabı bulunuyor. Haziran 2026'da temel parçaların sahaya ulaştırılmasına başlanan projede montaj sonbaharda da sürüyor.

Reaktör 2030 civarında füzyondan elektrik üretmeyi hedefliyor.

Reaktör 2030 civarında füzyondan elektrik üretmeyi hedefliyor.

Döteryum ve trityum izotoplarının kullanılacağı tokamak türündeki reaktörün 20 ila 200 megavat arasında füzyon gücüne ulaşması hedefleniyor. Genel inşaat ve kurulumun 2027 sonunda tamamlanması planlanırken, 2030 civarında gösterim deneyleri yapılması ve füzyondan elektrik üretiminin gösterilmesi amaçlanıyor. Proje, net füzyon enerji kazancını göstermeyi ve malzeme dayanıklılığı, yakıt döngüsü ve ısının elektriğe verimli dönüştürülmesi gibi mühendislik çalışmalarına veri sağlamayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın