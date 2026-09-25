İngiltere'de Sokak Lambaları Kapanıyor: Yerini Güneş Enerjili Çiviler Alıyor

İngiltere'de Nisan 2025'te başlayan projede, bazı ana yollarda sokak lambalarının yerine güneş enerjili ışıklı yol çivileri kullanılmaya başlandı. East Riding bölgesindeki A164 ve A1079 yollarının bazı bölümlerinde lambalar kapatılırken, yerlerine 5 binden fazla güneş enerjili ışıklı yol çivisi, 80 kilometreden uzun yansıtıcı beyaz çizgi ve yeni yansıtıcı tabelalar yerleştirildi.

Güneş enerjili bu küçük çiviler gündüz enerji depoluyor, gece ise ışık vererek yolun güzergahını belirginleştiriyor. Yani geleneksel sokak lambalarının yerine, yolların görünürlüğünü destekleyen daha küçük alternatif sistemler devreye sokuluyor.

Neden Sokak Lambaları Kapatılıyor?

Projenin arkasındaki temel fikir, her yolun gece boyunca güçlü bir sokak aydınlatmasına ihtiyaç duymayabileceği düşüncesi. Konsey, modern araç farları, daha parlak yol çizgileri, yansıtıcı tabelalar ve ışıklı yol çivilerinin birlikte kullanılmasıyla sürücüler için gerekli görüşün korunabileceğini test ediyor.