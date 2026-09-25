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İngiltere'de Sokak Lambaları Kapanıyor: Yerini Güneş Enerjili Çiviler Alıyor

İngiltere'de Sokak Lambaları Kapanıyor: Yerini Güneş Enerjili Çiviler Alıyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:42
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İngiltere'de yıllardır yolları aydınlatan sokak lambaları birer birer kapanıyor. East Riding of Yorkshire Konseyi'nin başlattığı projede, geleneksel lambaların yerine güneş enerjisiyle çalışan ışıklı yol çivileri, yansıtıcı çizgiler ve tabelalar yerleştiriliyor. Peki, bu değişimin amacı ne? Yeterince güvenli mi?

İşte detaylar. 

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Sokak Lambalarının Yerine Güneş Enerjili Çiviler Geliyor

Sokak Lambalarının Yerine Güneş Enerjili Çiviler Geliyor

İngiltere'de Nisan 2025'te başlayan projede, bazı ana yollarda sokak lambalarının yerine güneş enerjili ışıklı yol çivileri kullanılmaya başlandı. East Riding bölgesindeki A164 ve A1079 yollarının bazı bölümlerinde lambalar kapatılırken, yerlerine 5 binden fazla güneş enerjili ışıklı yol çivisi, 80 kilometreden uzun yansıtıcı beyaz çizgi ve yeni yansıtıcı tabelalar yerleştirildi.

Güneş enerjili bu küçük çiviler gündüz enerji depoluyor, gece ise ışık vererek yolun güzergahını belirginleştiriyor. Yani geleneksel sokak lambalarının yerine, yolların görünürlüğünü destekleyen daha küçük alternatif sistemler devreye sokuluyor.

Neden Sokak Lambaları Kapatılıyor?

Projenin arkasındaki temel fikir, her yolun gece boyunca güçlü bir sokak aydınlatmasına ihtiyaç duymayabileceği düşüncesi. Konsey, modern araç farları, daha parlak yol çizgileri, yansıtıcı tabelalar ve ışıklı yol çivilerinin birlikte kullanılmasıyla sürücüler için gerekli görüşün korunabileceğini test ediyor.

Peki Yollar Lambasız da Güvenli mi?

Peki Yollar Lambasız da Güvenli mi?

Pilot uygulama 12 ay boyunca izlendi. Konseyin açıkladığı sonuçlara göre sürücü hızları yüzde 10 azalırken, gece meydana gelen kazalar da üçte bir oranında düştü. Mevcut uygulamanın 10 yılda 1,2 milyon sterlin tasarruf ve 160 ton karbon azaltımı sağlaması bekleniyor.

2 Bin 500 Lamba Daha Kapatılacak

İlk sonuçların ardından proje genişletiliyor. Yeni aşamada 2 bin 500 sokak lambasının daha kapatılması planlanıyor. Ancak bu, tüm sokak lambalarının kaldırılacağı anlamına gelmiyor; yerleşim alanları ve yayaların kullandığı bazı güzergâhlarda gerekli aydınlatma korunacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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