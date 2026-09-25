İngiltere'de Sokak Lambaları Kapanıyor: Yerini Güneş Enerjili Çiviler Alıyor
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İngiltere'de yıllardır yolları aydınlatan sokak lambaları birer birer kapanıyor. East Riding of Yorkshire Konseyi'nin başlattığı projede, geleneksel lambaların yerine güneş enerjisiyle çalışan ışıklı yol çivileri, yansıtıcı çizgiler ve tabelalar yerleştiriliyor. Peki, bu değişimin amacı ne? Yeterince güvenli mi?
İşte detaylar.
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Sokak Lambalarının Yerine Güneş Enerjili Çiviler Geliyor
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Peki Yollar Lambasız da Güvenli mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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