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Herkesin Uzak Durduğu İşte Çalışanlar Ayda 302 Bin TL Kazanıyor

Herkesin Uzak Durduğu İşte Çalışanlar Ayda 302 Bin TL Kazanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 10:58
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Norveç'te inşaat sektöründe çalışanların ortalama aylık brüt kazancı 58 bin 840 Norveç kronuna, yani yaklaşık 302 bin liraya ulaştı. Sektörde çalışanlara ödenecek en düşük saatlik ücret de yasayla belirleniyor.

Peki, Norveç'te inşaatta çalışanlar ne kadar kazanıyor?

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İnşaat sektöründe çalışanların ortalama kazancı bir yılda yüzde 4,9 arttı.

İnşaat sektöründe çalışanların ortalama kazancı bir yılda yüzde 4,9 arttı.

Norveç İstatistik Kurumu'nun verilerine göre bir önceki yıl sektördeki ortalama aylık kazanç 56 bin 080 kron, yani yaklaşık 288 bin liraydı.

Rakamlar vergiden önceki brüt tutarları gösteriyor ve fazla mesai ücretlerini kapsamıyor.

Norveç'te genel bir asgari ücret yok ama inşaatta en düşük saatlik ücret yasayla belirleniyor.

Norveç'te genel bir asgari ücret yok ama inşaatta en düşük saatlik ücret yasayla belirleniyor.

İnşaat, yasal asgari ücretin uygulandığı dokuz sektörden biri. 15 Haziran 2025'ten bu yana nitelikli işçilere saatte en az 264,32 kron (yaklaşık 1.358 lira) ödenmesi zorunlu. En az bir yıl tecrübesi olan vasıfsız işçiler için bu tutar 249 kron (yaklaşık 1.279 lira), tecrübesi olmayanlar için ise 239,61 kron (yaklaşık 1.231 lira).

Fazla mesai yapan işçiler de saatlik ücretlerinin en az yüzde 40'ı kadar ek ödeme almaya hak kazanıyor.

İnşaattaki maaşlar yine de Norveç'in genel ortalamasının biraz altında kalıyor.

İnşaattaki maaşlar yine de Norveç'in genel ortalamasının biraz altında kalıyor.

Norveç'te tüm sektörlerde ortalama aylık kazanç 62 bin 070 kron, yani yaklaşık 319 bin lira. En yüksek maaşlar 94 bin 310 kronla (yaklaşık 484 bin lira) madencilikte ve 88 bin 570 kronla (yaklaşık 455 bin lira) finans sektöründe ödeniyor. Listenin en altında ise 42 bin 810 kronla (yaklaşık 220 bin lira) konaklama ve yiyecek hizmetleri yer alıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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