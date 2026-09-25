Herkesin Uzak Durduğu İşte Çalışanlar Ayda 302 Bin TL Kazanıyor
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İnşaat sektöründe çalışanların ortalama kazancı bir yılda yüzde 4,9 arttı.
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Norveç'te genel bir asgari ücret yok ama inşaatta en düşük saatlik ücret yasayla belirleniyor.
İnşaattaki maaşlar yine de Norveç'in genel ortalamasının biraz altında kalıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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