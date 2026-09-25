Herkesin Uzak Durduğu İşte Çalışanlar Ayda 302 Bin TL Kazanıyor

İnşaat, yasal asgari ücretin uygulandığı dokuz sektörden biri. 15 Haziran 2025'ten bu yana nitelikli işçilere saatte en az 264,32 kron (yaklaşık 1.358 lira) ödenmesi zorunlu. En az bir yıl tecrübesi olan vasıfsız işçiler için bu tutar 249 kron (yaklaşık 1.279 lira), tecrübesi olmayanlar için ise 239,61 kron (yaklaşık 1.231 lira).

Fazla mesai yapan işçiler de saatlik ücretlerinin en az yüzde 40'ı kadar ek ödeme almaya hak kazanıyor.