Herkesin Burun Kıvırdığı İşi Yaparak Ayda 262 Bin TL Kazanıyor
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İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Niamh Hough, toplumun bir kesimi tarafından ön yargıyla yaklaşılan bir işi kendi başarı hikayesine dönüştürdü. Kendi kurduğu temizlik şirketiyle hizmet veren genç girişimci, hem çalışma saatleriyle hem de kazandığı ücretle sosyal medyada gündem oldu.
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Haftada neredeyse hiç saat 15.00'ten sonra çalışmadığını belirten Hough, kendisini küçümseyenlere yanıtını sosyal medyada paylaştığı kazanç dökümüyle verdi.
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Aynada çektiği bir fotoğrafla kazancını paylaşan ve ardından minibüsünde çektiği bir videoyla kendisine "Sen sadece bir temizlikçisin" diyenlere seslenen Hough, Rihanna'nın meşhur şarkı sözlerine eşlik ederek eleştirileri tiye aldı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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