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Herkesin Burun Kıvırdığı İşi Yaparak Ayda 262 Bin TL Kazanıyor

Herkesin Burun Kıvırdığı İşi Yaparak Ayda 262 Bin TL Kazanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 13:18
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İngiltere'nin Warrington şehrinde yaşayan 22 yaşındaki Niamh Hough, toplumun bir kesimi tarafından ön yargıyla yaklaşılan bir işi kendi başarı hikayesine dönüştürdü. Kendi kurduğu temizlik şirketiyle hizmet veren genç girişimci, hem çalışma saatleriyle hem de kazandığı ücretle sosyal medyada gündem oldu.

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Haftada neredeyse hiç saat 15.00'ten sonra çalışmadığını belirten Hough, kendisini küçümseyenlere yanıtını sosyal medyada paylaştığı kazanç dökümüyle verdi.

Haftada neredeyse hiç saat 15.00'ten sonra çalışmadığını belirten Hough, kendisini küçümseyenlere yanıtını sosyal medyada paylaştığı kazanç dökümüyle verdi.

Kendini 'ışıltı uzmanı' olarak tanımlayan Hough, sadece beş günlük bir çalışma periyodunda elde ettiği gelirle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından günlük çalışma saatlerini ve kazancını tek tek sıralayan genç kadının paylaştığı döküm şu şekilde:

  • Pazartesi: 07:00 - 14:30 arası çalışma / 268 Sterlin

  • Salı: 07:30 - 15:00 arası çalışma / 212,50 Sterlin

  • Çarşamba: 08:00 - 15:00 arası çalışma / 161,50 Sterlin

  • Perşembe (En sakin gün): 09:00 - 14:00 arası çalışma / 138 Sterlin

  • Cuma: 07:00 - 16:00 arası çalışma / 234 Sterlin

Hafta boyunca toplamda yaklaşık 34 saat çalışan Hough, beş günün sonunda 1.014 Sterlin tutarında gelire ulaştı. Ayda yaklaşık 4 bin sterlini (yaklaşık 262 bin TL) aşan bu kazanç, genç kadının çalışma temposuna göre oldukça dikkat çekici bulundu.

Aynada çektiği bir fotoğrafla kazancını paylaşan ve ardından minibüsünde çektiği bir videoyla kendisine "Sen sadece bir temizlikçisin" diyenlere seslenen Hough, Rihanna'nın meşhur şarkı sözlerine eşlik ederek eleştirileri tiye aldı.

Aynada çektiği bir fotoğrafla kazancını paylaşan ve ardından minibüsünde çektiği bir videoyla kendisine "Sen sadece bir temizlikçisin" diyenlere seslenen Hough, Rihanna'nın meşhur şarkı sözlerine eşlik ederek eleştirileri tiye aldı.

'Hangi işin daha havalı olduğu konusunda bir rekabet içinde olduğumuzu unutmuşum' diyerek işini gururla yaptığını vurguladı.

Kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaşan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların birçoğu genç kadına destek vererek mesleklerin küçümsenmemesi gerektiğini belirtti.

Yapılan yorumlar arasında en çok öne çıkanlar ise 'Faturalarını ödediği ve helalinden kazanıldığı sürece işin adı fark etmez', 'Temizlikçiler olmasaydı hiçbir mekan açık olamazdı, bu çok ağır ve saygıdeğer bir fiziksel emek' ve 'Her iş saygıyı hak eder, yoluna devam et' ifadeleri oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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