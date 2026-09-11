Herkesin Burun Kıvırdığı İşi Yaparak Ayda 262 Bin TL Kazanıyor

Kendini 'ışıltı uzmanı' olarak tanımlayan Hough, sadece beş günlük bir çalışma periyodunda elde ettiği gelirle takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medya hesabından günlük çalışma saatlerini ve kazancını tek tek sıralayan genç kadının paylaştığı döküm şu şekilde:

Pazartesi: 07:00 - 14:30 arası çalışma / 268 Sterlin

Salı: 07:30 - 15:00 arası çalışma / 212,50 Sterlin

Çarşamba: 08:00 - 15:00 arası çalışma / 161,50 Sterlin

Perşembe (En sakin gün): 09:00 - 14:00 arası çalışma / 138 Sterlin

Cuma: 07:00 - 16:00 arası çalışma / 234 Sterlin

Hafta boyunca toplamda yaklaşık 34 saat çalışan Hough, beş günün sonunda 1.014 Sterlin tutarında gelire ulaştı. Ayda yaklaşık 4 bin sterlini (yaklaşık 262 bin TL) aşan bu kazanç, genç kadının çalışma temposuna göre oldukça dikkat çekici bulundu.