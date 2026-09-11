Hepatologlar Açıkladı: Karaciğer Sağlığı İçin En İyi Sabah İçeceği Belli Oldu

Yaklaşık 500 bin kişinin takip edildiği dev bir çalışmada, düzenli kahve içenlerin kronik karaciğer hastalıklarına yakalanma riskinin %21 daha düşük olduğu görüldü.

Bir başka araştırmaya göre ise günde bir fincan kahve içmek, en yaygın karaciğer kanseri türünün riskini %20 oranında azaltıyor. Hatta günde 5 fincana kadar çıkan tüketimde bu risk yarı yarıya kadar düşüyor. İster kafeinli olsun ister kafeinsiz; kahvedeki antioksidanlar karaciğerdeki yağlanmayı, doku sertleşmesini (fibrozis) ve iltihabı önlemeye yardımcı oluyor.