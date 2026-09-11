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Hepatologlar Açıkladı: Karaciğer Sağlığı İçin En İyi Sabah İçeceği Belli Oldu

Hepatologlar Açıkladı: Karaciğer Sağlığı İçin En İyi Sabah İçeceği Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 10:42
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Karaciğer, vücudumuzun sessizce çalışan temizlik merkezi. Gün boyu kanda biriken toksinleri süzüyor, enerjimizi dengeliyor ve bizi zinde tutuyor. Peki, her gün kendi halinde çalışan bu organı korumak için sabahları ilk iş ne içmeliyiz?Amerika’da üç farklı uzmana (hepatolog) aynı soruyu sordular ve aldıkları yanıt şaşırtıcı şekilde ortaktı. Üstelik bu yanıt, çoğumuzun zaten güne başlarken vazgeçemediği bir içecekti: Kahve.

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Kulağa basit bir alışkanlık gibi gelse de arkasında ciddi araştırmalar var.

Kulağa basit bir alışkanlık gibi gelse de arkasında ciddi araştırmalar var.

Yaklaşık 500 bin kişinin takip edildiği dev bir çalışmada, düzenli kahve içenlerin kronik karaciğer hastalıklarına yakalanma riskinin %21 daha düşük olduğu görüldü.

Bir başka araştırmaya göre ise günde bir fincan kahve içmek, en yaygın karaciğer kanseri türünün riskini %20 oranında azaltıyor. Hatta günde 5 fincana kadar çıkan tüketimde bu risk yarı yarıya kadar düşüyor. İster kafeinli olsun ister kafeinsiz; kahvedeki antioksidanlar karaciğerdeki yağlanmayı, doku sertleşmesini (fibrozis) ve iltihabı önlemeye yardımcı oluyor.

Uzmanların kahve tüketimi konusundaki tavsiyeleri ise oldukça pratik:

Uzmanların kahve tüketimi konusundaki tavsiyeleri ise oldukça pratik:

  • Günde 2-3 fincan içmek ideal faydayı sağlıyor.

  • Karaciğere iyilik yapayım derken şeker bombardımanına tutmamak gerek. Şekerli şuruplardan ve hazır kremalardan uzak durup sade içmek en iyisi.

  • Kahveyi acı bulanlar içine biraz süt, bal veya tarçın ekleyebilir. Uzmanlar 'Sırf acı diye hiç içmemektense, hafifçe tatlandırıp içmek çok daha faydalı' diyor.

Tabii ki mucize tek başına kahvede değil. Uzmanlar, kahvenin yanında Akdeniz usulü beslenmenin, yürüyüş yapmanın ve alkolü sınırlandırmanın da karaciğeri genç tutmak için şart olduğunu hatırlatıyor. Yine de sabah aldığınız o ilk yudumun karaciğerinize iyi geldiğini bilmek güzel bir teselli.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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