Hepatologlar Açıkladı: Karaciğer Sağlığı İçin En İyi Sabah İçeceği Belli Oldu
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Karaciğer, vücudumuzun sessizce çalışan temizlik merkezi. Gün boyu kanda biriken toksinleri süzüyor, enerjimizi dengeliyor ve bizi zinde tutuyor. Peki, her gün kendi halinde çalışan bu organı korumak için sabahları ilk iş ne içmeliyiz?Amerika’da üç farklı uzmana (hepatolog) aynı soruyu sordular ve aldıkları yanıt şaşırtıcı şekilde ortaktı. Üstelik bu yanıt, çoğumuzun zaten güne başlarken vazgeçemediği bir içecekti: Kahve.
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Kulağa basit bir alışkanlık gibi gelse de arkasında ciddi araştırmalar var.
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Uzmanların kahve tüketimi konusundaki tavsiyeleri ise oldukça pratik:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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