Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör, Melis Civelek ve Zeynep Gür'le Buluştu

Doğukan Güngör'ün sosyal medya paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. Oyuncu, dört sezon boyunca rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'le aynı karede yer aldı.

Fotoğrafa uzun bir açıklama eklemeyen Doğukan Güngör, yalnızca 'Ömür boyu' yazdı. Bu kısa not, oyuncunun diziden ayrılmasına rağmen ekiple bağını koparmadığını bir kez daha gösterdi.

Peki bu buluşma neden bu kadar konuşuldu? Çünkü Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'yle yolları kendi isteğiyle değil, aniden alınan bir kararla ayrılmıştı.