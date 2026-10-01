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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör, Melis Civelek ve Zeynep Gür'le Buluştu

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör, Melis Civelek ve Zeynep Gür'le Buluştu

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 16:54
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ocak ayında çıkarılan Doğukan Güngör, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi. Oyuncu, üçlünün aynı karedeki fotoğrafını 'Ömür boyu' notuyla paylaştı. Yeni sezonda Kanal D'nin dizisi Haysiyet'le ekrana dönen Doğukan Güngör'ün, salı akşamları rakip olduğu Anne Yarısı'nın senaristleriyle buluşması da dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi.

Doğukan Güngör'ün sosyal medya paylaşımı kısa sürede dikkat çekti. Oyuncu, dört sezon boyunca rol aldığı Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür'le aynı karede yer aldı.

Fotoğrafa uzun bir açıklama eklemeyen Doğukan Güngör, yalnızca 'Ömür boyu' yazdı. Bu kısa not, oyuncunun diziden ayrılmasına rağmen ekiple bağını koparmadığını bir kez daha gösterdi.

Peki bu buluşma neden bu kadar konuşuldu? Çünkü Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'yle yolları kendi isteğiyle değil, aniden alınan bir kararla ayrılmıştı.

Doğukan Güngör, dört sezon canlandırdığı Fatih Ünal karakterine ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.

Doğukan Güngör, dört sezon canlandırdığı Fatih Ünal karakterine ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Fatih Ünal'a hayat veren Doğukan Güngör, ocak ayında ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında test vermişti. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncu diziden çıkarılmış, kanal da oyuncunun o gün çektiği sahneleri yayınlamama kararı almıştı.

Doğukan Güngör, o süreçte yaptığı açıklamada hata yaptığını kabul etmiş, pişman olduğunu ve temiz bir hayata başladığını söylemişti. Oyuncu, Kızılcık Şerbeti ekibine de gözyaşları içinde veda etmişti.

Ayrılığın ardından ekiple bağını sürdüren Doğukan Güngör, nisan ayında Melis Civelek'in kızı ve eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum gününde de Kızılcık Şerbeti oyuncularıyla buluşmuştu. Oyuncu o gün 'Kızılcık Şerbeti ekibi benim 4 yıllık ailem' demişti.

Haysiyet'le ekrana dönen Doğukan Güngör ve Anne Yarısı'nı yazan senaristler, salı akşamları rakip dizilerde yer alıyor.

Haysiyet'le ekrana dönen Doğukan Güngör ve Anne Yarısı'nı yazan senaristler, salı akşamları rakip dizilerde yer alıyor.

Askerlik görevini tamamlayan Doğukan Güngör, yeni sezonda Kanal D'nin dizisi Haysiyet'te Mehmet karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü eylül ayında yayınlandı. Haysiyet, oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin ardından üstlendiği ilk başrol oldu.

Melis Civelek ve Zeynep Gür ise Merve Göntem'le birlikte bu sezon iki diziyi aynı anda yazıyor. Ekip, Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra NOW ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı'nın da senaryosunu kaleme alıyor.

Üstelik Anne Yarısı ile Haysiyet, salı akşamları aynı yayın kuşağında rekabet ediyor. Ekranda rakip dizilerde yer alan oyuncu ile senaristlerin aynı karede buluşması da bu yüzden ayrıca dikkat çekti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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