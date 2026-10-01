Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Doğukan Güngör, Melis Civelek ve Zeynep Gür'le Buluştu
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan ocak ayında çıkarılan Doğukan Güngör, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi. Oyuncu, üçlünün aynı karedeki fotoğrafını 'Ömür boyu' notuyla paylaştı. Yeni sezonda Kanal D'nin dizisi Haysiyet'le ekrana dönen Doğukan Güngör'ün, salı akşamları rakip olduğu Anne Yarısı'nın senaristleriyle buluşması da dikkat çekti.
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Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi.
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Doğukan Güngör, dört sezon canlandırdığı Fatih Ünal karakterine ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.
Haysiyet'le ekrana dönen Doğukan Güngör ve Anne Yarısı'nı yazan senaristler, salı akşamları rakip dizilerde yer alıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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