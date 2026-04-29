Kızılcık Şerbeti'nin Kadrosundan Çıkarılan Doğukan Güngör, Aylar Sonra Eski Ekibiyle Buluştu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2026 - 11:56

Doğukan Güngör, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmıştı. Yeni projesi Haysiyetsiz'le ekranlara geri dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum günü partisine gidip Kızılcık Şerbeti ekibiyle bir araya geldi.

Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Doğukan Güngör, eski ekip arkadaşlarıyla aylar sonra bir araya geldi.

Ocak ayında gözaltına alınan oyuncu Doğukan Güngör, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından Show TV'de 4 sezondur devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmıştı. Şimdilerde Haysiyetsiz dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Doğukan Güngör, eski rol arkadaşı Feyza Civelek'in doğum günü partisine gitti. Kızılcık Şerbeti ekibiyle aylar sonra bir araya gelen Doğukan Güngör duygulandığını 'Kızılcık Şerbeti ekibi benim 4 yıllık ailem. Bugün bu insanlarla, bu ekiple olmak beni çok mutlu etti. Duygulandım ama şimdi başka işlere bakıyoruz' sözleriyle açıkladı.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
