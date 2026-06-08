Anket: En İlişki İnsanı Olan Ünlüyü Seçiyoruz!

Kimisi romantik halleriyle, kimisi uzun soluklu ilişkileriyle, kimisi de tam bir 'yuva kurmalık' enerjisiyle dikkat çekiyor. Peki sence hangi ünlü tam anlamıyla bir ilişki insanı? Aşkı yaşayan, emek veren ve yanında huzur hissettiren ismi seçiyoruz!