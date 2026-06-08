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Anket: En İlişki İnsanı Olan Ünlüyü Seçiyoruz!

Anket: En İlişki İnsanı Olan Ünlüyü Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 22:01
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Kimisi romantik halleriyle, kimisi uzun soluklu ilişkileriyle, kimisi de tam bir 'yuva kurmalık' enerjisiyle dikkat çekiyor. Peki sence hangi ünlü tam anlamıyla bir ilişki insanı? Aşkı yaşayan, emek veren ve yanında huzur hissettiren ismi seçiyoruz!

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1. Kadın ünlülerden hangisi sence?

2. Peki ya erkek ünlülerden?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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