Finali En Yaralayıcı Diziyi Seçiyoruz!

Bazı diziler biter, bazı diziler ise bittikten sonra bile uzun süre aklımızdan çıkmaz. Özellikle öyle finaller vardır ki izleyenlerin kalbinde derin bir iz bırakır, yıllar geçse de unutulmaz. Şimdi sıra sende! Sence aşağıdaki diziler arasında finali en yaralayıcı olan hangisiydi?