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Finali En Yaralayıcı Diziyi Seçiyoruz!

Finali En Yaralayıcı Diziyi Seçiyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 22:01
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Bazı diziler biter, bazı diziler ise bittikten sonra bile uzun süre aklımızdan çıkmaz. Özellikle öyle finaller vardır ki izleyenlerin kalbinde derin bir iz bırakır, yıllar geçse de unutulmaz. Şimdi sıra sende! Sence aşağıdaki diziler arasında finali en yaralayıcı olan hangisiydi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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