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Ekonomi
Kredi ve Faizler Düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Açıklama

Kredi ve Faizler Düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Açıklama

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 12:54
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan para politikasında gevşeme ve ekonomi programında değişikliğe gidileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, doğrudan Merkez Bankası'nın sorumluluğundaki konuların kendi üzerinden speküle edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlık, gazetedeki 'Sıkı para politikasına 'kalibrasyon' hazırlığı' başlıklı haberde, 'Hazine ve Maliye Bakanlığına yakın reel sektör ve bankacılık kaynakları'na dayandırılan birtakım iddialara 'kulis' adı altında yer verildiğini ve bu durumun dezenformasyona dönüştüğünü ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı söz konusu haberin, konunun doğrudan muhataplarına sorulmadan hazırlandığını duyurdu.

Bakanlık açıklamanın devamında 'Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uhdesinde bulunan (para politikası araçları, döviz kuru politikası ile kredi büyüme limitlerine ilişkin) konular Bakanlığımızla ilişkilendirilmiş; ve İlişkilendirilmiş; ve bu çerçevede ekonomi programında köklü değişiklik yapılacağı yönündeki yorumlar doğru değildir.' açıklamasını yaptı.

Kaynağından bilgi alınmadan yapılan haberlere ilişkin Bakanlık 'Kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabilecek, Bakanlığımız veya ilgili kurumlarca doğrulanmamış bu tür haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.' detayına yer verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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