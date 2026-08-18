Kredi ve Faizler Düşecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, basında yer alan para politikasında gevşeme ve ekonomi programında değişikliğe gidileceği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, doğrudan Merkez Bankası'nın sorumluluğundaki konuların kendi üzerinden speküle edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün bir gazetede çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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