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Sakallar Gitti Çene Hattı Yeniden Ortaya Çıktı: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Sakallar Gitti Çene Hattı Yeniden Ortaya Çıktı: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 13:05
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Son dönemde rol aldığı projelerle kariyerinin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil yeni imajıyla gündemde. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterinden bu yana uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız ünlü oyuncu, radikal bir değişiklik yaparak sakallarına veda etti. Sinekkaydı tıraş olan Yazıcıoğlu'nun yeni hali sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken yüz hatlarındaki değişim de gözlerden kaçmadı. Sakalların gitmesiyle birlikte oyuncunun özellikle belirginleşen çene hattı dikkat çekti. Yazıcıoğlu'nun yeni görüntüsünün sıradaki projesi için olup olmadığı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Son yıllarda rol aldığı hemen her projede bambaşka bir Mert Yazıcıoğlu izliyoruz!

Son yıllarda rol aldığı hemen her projede bambaşka bir Mert Yazıcıoğlu izliyoruz!

Ekranların en popüler oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, son birkaç yıldır kariyerinin oldukça hareketli bir döneminden geçiyor. Uzun yıllardır oyunculuk dünyasının içinde olan Yazıcıoğlu'nu geniş kitlelere ulaştıran yapımların başında Karagül gelirken, ardından Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 gibi birbirinden farklı projelerde rol aldı. Özellikle dijital platformda yayınlanan Aşk 101de canlandırdığı Sinan karakteri, oyuncunun genç kuşak arasında çok daha geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı.

Ancak Yazıcıoğlu'nun kariyerindeki en büyük kırılmalardan biri hiç şüphesiz Kızıl Goncalar oldu. Dizide canlandırdığı Cüneyd Güneş karakteriyle alıştığımız rollerinden oldukça farklı bir performans sergileyen oyuncu, Cüneyd'in kendine has konuşma biçiminden ruh haline kadar karakterin pek çok detayını başarıyla ekrana taşıdı.

Kızıl Goncalar'ın ardından rotasını bu kez dönem işlerine çeviren Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'da Orhan Gazi karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 

Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Mert Yazıcıoğlu, bir süredir Zeynep Artukmaç ile birliktelik yaşıyor. İlişkisini Mart 2026'da doğrulayan oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı İspanya tatilinin ardından ise Türkiye'ye bambaşka bir görüntüyle döndü.

Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Mert Yazıcıoğlu, imajında radikal sayılabilecek bir değişikliğe gitti.

Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Mert Yazıcıoğlu, imajında radikal sayılabilecek bir değişikliğe gitti.

Mert Yazıcıoğlu özellikle son dönem projeleri nedeniyle uzunca bir süredir sakallı haliyle karşımıza çıkıyordu. Cüneyd karakteriyle bütünleşen sakalları, sonrasında rol aldığı dönem projesindeki görünümünün de önemli bir parçası olmuştu.

Hal böyle olunca oyuncunun yıllardır alıştığımız görüntüsünden bir anda vazgeçmesi de gözlerden kaçmadı.

Sevgilisi Zeynep Artukmaç ile çıktığı İspanya tatilinin ardından Türkiye'ye dönen Yazıcıoğlu, soluğu berberde aldı ve sakallarını tamamen kestirdi. Sinekkaydı tıraş olan oyuncu, yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Sakallar ortadan kalkınca Mert Yazıcıoğlu'nun yüzündeki değişim beklenenden çok daha belirgin oldu. Hatta ilk bakışta oyuncuyu tanımakta zorlandığını söyleyenler bile vardı.

Sakallar gidince Mert Yazıcıoğlu'nun belirginleşen çene hattı bütün dikkatleri üzerine topladı!

Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajında sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken detaylardan biri de iyice ortaya çıkan çene hattı oldu.

Uzun süredir kullandığı sakallar yüzünün alt kısmını büyük ölçüde kapatırken sinekkaydı tıraşla birlikte oyuncunun keskin yüz hatları çok daha görünür hale geldi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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