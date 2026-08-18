Sakallar Gitti Çene Hattı Yeniden Ortaya Çıktı: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ekranların en popüler oyuncularından Mert Yazıcıoğlu, son birkaç yıldır kariyerinin oldukça hareketli bir döneminden geçiyor. Uzun yıllardır oyunculuk dünyasının içinde olan Yazıcıoğlu'nu geniş kitlelere ulaştıran yapımların başında Karagül gelirken, ardından Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Bir Litre Gözyaşı ve Aşk 101 gibi birbirinden farklı projelerde rol aldı. Özellikle dijital platformda yayınlanan Aşk 101de canlandırdığı Sinan karakteri, oyuncunun genç kuşak arasında çok daha geniş bir hayran kitlesine ulaşmasını sağladı.

Ancak Yazıcıoğlu'nun kariyerindeki en büyük kırılmalardan biri hiç şüphesiz Kızıl Goncalar oldu. Dizide canlandırdığı Cüneyd Güneş karakteriyle alıştığımız rollerinden oldukça farklı bir performans sergileyen oyuncu, Cüneyd'in kendine has konuşma biçiminden ruh haline kadar karakterin pek çok detayını başarıyla ekrana taşıdı.

Kızıl Goncalar'ın ardından rotasını bu kez dönem işlerine çeviren Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan'da Orhan Gazi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da merak edilen Mert Yazıcıoğlu, bir süredir Zeynep Artukmaç ile birliktelik yaşıyor. İlişkisini Mart 2026'da doğrulayan oyuncu, sevgilisiyle birlikte çıktığı İspanya tatilinin ardından ise Türkiye'ye bambaşka bir görüntüyle döndü.