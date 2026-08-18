Sakallar Gitti Çene Hattı Yeniden Ortaya Çıktı: Mert Yazıcıoğlu'nun Yeni İmajı Dikkat Çekti!
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Son dönemde rol aldığı projelerle kariyerinin en hareketli dönemlerinden birini yaşayan Mert Yazıcıoğlu, bu kez oyunculuğuyla değil yeni imajıyla gündemde. Kızıl Goncalar'daki Cüneyd karakterinden bu yana uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız ünlü oyuncu, radikal bir değişiklik yaparak sakallarına veda etti. Sinekkaydı tıraş olan Yazıcıoğlu'nun yeni hali sosyal medyada kısa sürede dikkat çekerken yüz hatlarındaki değişim de gözlerden kaçmadı. Sakalların gitmesiyle birlikte oyuncunun özellikle belirginleşen çene hattı dikkat çekti. Yazıcıoğlu'nun yeni görüntüsünün sıradaki projesi için olup olmadığı ise şimdiden merak konusu oldu.
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Son yıllarda rol aldığı hemen her projede bambaşka bir Mert Yazıcıoğlu izliyoruz!
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Uzun süredir sakallı görmeye alıştığımız Mert Yazıcıoğlu, imajında radikal sayılabilecek bir değişikliğe gitti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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