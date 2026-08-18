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Hepsi'nin Dağılacağını Anladığı Anı Anlattı: Yasemin Yürük'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Hepsi'nin Dağılacağını Anladığı Anı Anlattı: Yasemin Yürük'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.08.2026 - 10:00
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2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubu aradan geçen onca yıla rağmen dağılma hikayesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Üstelik son dönemde Türkiye'de yeniden yükselen kız ve erkek grubu furyası, Hepsi dönemini de ister istemez yeniden hatırlattı. Yeni nesil gruplarda yaşanan ayrılıklar ve kadro değişiklikleri konuşulurken bu kez geçmişten dikkat çeken bir açıklama geldi. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programına konuk olan Yasemin Yürük, Hepsi'nin dağılacağını ilk kez ne zaman anladığını anlattı. Yürük'ün 'Buradan dönemeyiz dedim' sözleri, grubun yıllardır konuşulan ayrılık sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Yasemin Şefik/ Uyduruk Sonlar

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=jxfZh...
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2000’li yılların Türk pop müziğini düşündüğümüzde akla gelen ilk gruplardan biri hiç şüphesiz Hepsi.

2000’li yılların Türk pop müziğini düşündüğümüzde akla gelen ilk gruplardan biri hiç şüphesiz Hepsi.

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan grup; “Olmaz Oğlan”, “Yalan”, “Kalpsizsin” ve “Üç Kalp” gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuş, müzik dünyasının ötesine geçerek Hepsi 1 dizisiyle de dönemin gençlik kültürünün en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Dansları, klipleri, sahne şovları ve birbirinden farklı karakterleriyle dört üyenin de ayrı ayrı hayran kitlesi vardı. Kısacası Hepsi, Türkiye’de kız grubu denildiğinde uzun yıllar boyunca ilk akla gelen isim olmayı başardı.

Son dönemde ise Türkiye müzik piyasasında adeta yeniden bir grup furyası yaşanıyor. Özellikle Manifest’in yakaladığı büyük çıkışın ardından kız ve erkek gruplarına olan ilgi yeniden yükselirken, peş peşe kurulan yeni ekipler de müzik dünyasında kendine yer açmaya başladı. Ancak bu furyanın beraberinde getirdiği bir başka gündem daha var: ayrılıklar ve kadro değişiklikleri. Henüz yolun başında olan bazı gruplarda bile yelerin ayrılması, solo kariyer ihtimalleri ve grup içi anlaşmazlık iddiaları konuşulurken, ister istemez akıllara Türkiye’nin bu konuda en unutulmaz hikayelerinden biri olan Hepsi geliyor. Çünkü yıllar önce zirvedeyken yaşanan o ayrılık, bugün bile grubun hayranları arasında tartışılmaya devam ediyor.

Hepsi için kırılma noktası 2009 yılında Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılması olmuştu. Gülçin’in ayrılığının ardından Cemre, Eren ve Yasemin yollarına üç kişi devam etmiş, ancak eski dönemin yarattığı etkiyi uzun süre korumak mümkün olmamıştı. Yıllar içerisinde üyeler ayrılık süreciyle ilgili farklı açıklamalarda bulunurken Gülçin Ergül de grupta kendisini mutsuz ve huzursuz hissettiğini, haklarını alamadığını düşündüğünü ve psikolojik açıdan yıprandığını anlatmıştı. Hatta yıllar sonra yeniden bir araya gelme ihtimali doğmuş, 2014 civarında bunun için adımlar da atılmış ancak anlaşmazlıkların aşılamamasıyla Hepsi defteri yeniden kapanmıştı.

Aradan geçen yılların ardından grubun dağılma sürecine dair bu kez Yasemin Yürük’ten oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yasemin Şefik’in sevilen talk show programı Uyduruk Sonlar’a konuk olan Yürük’e, “Hepsi grubunun dağılacağını ilk nasıl anladın?” sorusu yöneltildi. Yürük, o dönemde yaşananları düşündüğünde kırılma noktasını fark ettiği anı oldukça net bir ifadeyle anlattı.

Yasemin Yürük, grubun geleceğine dair o dönem hissettiklerini “Buradan dönemeyiz dedim” sözleriyle özetledi. Yıllardır Hepsi’nin dağılma hikayesini merak eden ve grubun yeniden bir araya gelmesini bekleyen hayranlar için bu açıklama da doğal olarak dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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