Hepsi'nin Dağılacağını Anladığı Anı Anlattı: Yasemin Yürük'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf!
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=jxfZh...
2000'li yıllara damgasını vuran Hepsi grubu aradan geçen onca yıla rağmen dağılma hikayesiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Üstelik son dönemde Türkiye'de yeniden yükselen kız ve erkek grubu furyası, Hepsi dönemini de ister istemez yeniden hatırlattı. Yeni nesil gruplarda yaşanan ayrılıklar ve kadro değişiklikleri konuşulurken bu kez geçmişten dikkat çeken bir açıklama geldi. Yasemin Şefik'in Uyduruk Sonlar programına konuk olan Yasemin Yürük, Hepsi'nin dağılacağını ilk kez ne zaman anladığını anlattı. Yürük'ün 'Buradan dönemeyiz dedim' sözleri, grubun yıllardır konuşulan ayrılık sürecini yeniden gündeme taşıdı.
Kaynak: Yasemin Şefik/ Uyduruk Sonlar
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2000’li yılların Türk pop müziğini düşündüğümüzde akla gelen ilk gruplardan biri hiç şüphesiz Hepsi.
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Aradan geçen yılların ardından grubun dağılma sürecine dair bu kez Yasemin Yürük’ten oldukça dikkat çekici bir açıklama geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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