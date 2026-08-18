Hepsi'nin Dağılacağını Anladığı Anı Anlattı: Yasemin Yürük'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf!

Cemre Kemer, Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül’den oluşan grup; “Olmaz Oğlan”, “Yalan”, “Kalpsizsin” ve “Üç Kalp” gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vurmuş, müzik dünyasının ötesine geçerek Hepsi 1 dizisiyle de dönemin gençlik kültürünün en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Dansları, klipleri, sahne şovları ve birbirinden farklı karakterleriyle dört üyenin de ayrı ayrı hayran kitlesi vardı. Kısacası Hepsi, Türkiye’de kız grubu denildiğinde uzun yıllar boyunca ilk akla gelen isim olmayı başardı.

Son dönemde ise Türkiye müzik piyasasında adeta yeniden bir grup furyası yaşanıyor. Özellikle Manifest’in yakaladığı büyük çıkışın ardından kız ve erkek gruplarına olan ilgi yeniden yükselirken, peş peşe kurulan yeni ekipler de müzik dünyasında kendine yer açmaya başladı. Ancak bu furyanın beraberinde getirdiği bir başka gündem daha var: ayrılıklar ve kadro değişiklikleri. Henüz yolun başında olan bazı gruplarda bile yelerin ayrılması, solo kariyer ihtimalleri ve grup içi anlaşmazlık iddiaları konuşulurken, ister istemez akıllara Türkiye’nin bu konuda en unutulmaz hikayelerinden biri olan Hepsi geliyor. Çünkü yıllar önce zirvedeyken yaşanan o ayrılık, bugün bile grubun hayranları arasında tartışılmaya devam ediyor.

Hepsi için kırılma noktası 2009 yılında Gülçin Ergül’ün gruptan ayrılması olmuştu. Gülçin’in ayrılığının ardından Cemre, Eren ve Yasemin yollarına üç kişi devam etmiş, ancak eski dönemin yarattığı etkiyi uzun süre korumak mümkün olmamıştı. Yıllar içerisinde üyeler ayrılık süreciyle ilgili farklı açıklamalarda bulunurken Gülçin Ergül de grupta kendisini mutsuz ve huzursuz hissettiğini, haklarını alamadığını düşündüğünü ve psikolojik açıdan yıprandığını anlatmıştı. Hatta yıllar sonra yeniden bir araya gelme ihtimali doğmuş, 2014 civarında bunun için adımlar da atılmış ancak anlaşmazlıkların aşılamamasıyla Hepsi defteri yeniden kapanmıştı.